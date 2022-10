Les forces russes lancent une offensive contre Ugledar

Le 29 octobre, les forces russes ont repris des opérations offensives actives vers la ville d’Ugledar dans la partie occidentale de la République populaire de Donetsk. Les forces qui avancent ont déjà engagé des troupes pro-Kiev autour du village de Pavlovka (Pavlivka) et au sud-est d’Ugledar même.

Des hélicoptères d’attaque russes Ka-52, des avions de combat Su-25 et Su-34 auraient été impliqués pour soutenir l’avancée. L’artillerie russe, y compris les systèmes Solntsepek (lance-roquettes multiples capables d’utiliser des ogives thermobariques), était également impliquée.

Les troupes russes auraient percé la première ligne de défense du régime de Kiev dans ce secteur et développent l’offensive. A noter que le village de Pavlovka est un point important à lui seul car c’est un hub logistique local.

Des rapports affirment que le régime de Kiev déploie des renforts avec du matériel militaire dans la région pour tenter de repousser l’avancée russe.

Une vidéo montre une attaque des forces russes contre des positions de troupes pro-Kiev près d’Opitnoe :

Dans le même temps, les forces pro-Kiev ont intensifié leur activité autour de Kremennaya et Svatovo pour tenter d’attirer l’attention du commandement militaire russe sur l’avancée vers Ugledar. Cependant, selon des sources pro-russes, la partie de Kiev n’y a obtenu aucun succès.

Ainsi, il y a au moins deux directions sur lesquelles les forces russes mènent actuellement des opérations offensives. Le premier est Bahmut et Opitnoe au nord de Gorlovka et le second est Ugledar. Tous deux se trouvent dans la région du Donbass. Dans le même temps, les forces russes du secteur sud (Kherson et Zaporozhie) se concentrent principalement sur la défense active.

L’augmentation des sections de la ligne de front sur lesquelles les Russes mènent des opérations offensives peut indiquer que Moscou a décidé qu’il était temps de reprendre l’initiative sur le champ de bataille.

MISE À JOUR : Attaque majeure de drones ukrainiens et américains contre la flotte russe de la mer Noire à Sébastopol, en Crimée

Des soldats russes gardent un quai où deux navires de la marine ukrainienne sont amarrés, à Sébastopol, en Ukraine, le mercredi 5 mars 2014.

Le matin du 29 octobre, la ville de Sébastopol en Crimée a été soumise à une attaque majeure par des drones ukrainiens et américains. Il s’agissait de la plus grande attaque contre la ville russe depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine. Il s’agit de la première attaque coordonnée sur la Crimée par un essaim de drones en trois dimensions.

L’attaque a commencé vers 4 h 30, heure locale. Les systèmes de défense aérienne de Sébastopol ont repoussé les attaques de drones pendant plusieurs heures. Les navires de la flotte de la mer Noire ont repoussé à trois reprises les attaques des drones ennemis et les défenses aériennes côtières ont repoussé deux autres attaques au large de la ville. Les forces armées ukrainiennes ont tenté de frapper le terminal de carburant russe à Sébastopol. Au même moment, l’essaim de drones ciblait la flotte russe de la mer Noire.

Le ministère russe de la Défense a précisé qu’au total 9 drones et 7 véhicules de surface sans pilote (USV) ont été impliqués dans l’attaque contre des navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils à Sébastopol.

Toutes les cibles aériennes ont été détruites. 4 USV ont été détruits sur la rade extérieure de Sébastopol, 3 autres véhicules ont été détruits sur la rade intérieure.

Selon les habitants, un drone semi-submersible a été détruit ce matin près de la baie Omega à Sébastopol. C’était probablement similaire à ce qui a été découvert au large de Soldier’s Beach en septembre. LIEN Selon des informations non confirmées, des drones sous-marins ont également été impliqués dans l’attaque.

Le ministère de la Défense a confirmé que le dragueur de mines en mer Ivan Golubets et le boom du filet dans la baie de Yuzhnaya avaient subi des dommages mineurs.

Selon les médias ukrainiens, 4 navires ont subi divers dommages, dont le vaisseau amiral de la flotte – la frégate Admiral Makarov. Les sources locales à Sébastopol ont précisé que la frégate Amiral Makarov avait également subi des dommages superficiels minimes causés par des éclats d’obus à la suite de la détonation des munitions du drone naval détruites sur la rade intérieure de la baie de Sébastopol.

MISE À JOUR : La coque du dragueur de mines Ivan Golubets a été percée, mais il est à flot. En plus des dommages causés par les éclats d’obus à la coque de la frégate Admiral Makarov, son système radar a été désactivé.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que la préparation de cette attaque avait été coordonnée par des spécialistes britanniques déployés dans la ville d’Ochakov, dans la région de Mykolaïv en Ukraine.

« La préparation de l’acte terroriste à Sébastopol et la formation des militaires du 73e centre spécial ukrainien pour les opérations navales ont été menées sous la direction de spécialistes britanniques. » « Les spécialistes de la marine britannique qui préparaient les forces armées ukrainiennes à l’attaque terroriste de Sébastopol sont impliqués dans l’affaiblissement des gazoducs Nord Stream. » a déclaré le ministère russe de la Défense.

Le drone de reconnaissance américain RQ-4B Global Hawk, qui a décollé de Sicile, survole les eaux neutres de la mer Noire près de la Crimée depuis plusieurs heures, selon les données de Flightradar. Selon des sources ouvertes, le vol de reconnaissance du drone américain s’est déroulé à une altitude de 17 kilomètres au-dessus des eaux neutres.

Selon le gouverneur de Sébastopol Mikhail Razvozhaev, les installations de Sébastopol n’ont pas été touchées et la situation est sous contrôle.

Certains médias ont partagé des photos de la fumée vue sur la côte près de Sébastopol, affirmant que l’incendie s’était déclaré à la suite de l’attaque de drones sur la ville. Certaines sources ont précisé que l’incendie avait été observé sur un terrain d’entraînement pour les Marines mobilisés où des pneus enflammés étaient utilisés pour l’entraînement.

L’armée russe a rappelé que les navires de la flotte de la mer Noire qui ont subi l’attaque sont impliqués dans la sécurisation du corridor utilisé pour l’exportation de céréales ukrainiennes. L’attaque contre la flotte de la mer Noire ainsi que l’utilisation possible des couloirs maritimes pour le transfert d’explosifs pour des attaques terroristes sur le territoire russe constituent une menace pour la poursuite de l’extension de l’accord sur les céréales.

Le régime terroriste de Kiev continue de tuer des civils dans les régions qu’il a perdues

Le régime de Kiev continue de tuer des civils dans les régions qu’il a perdues. Les Forces armées ukrainiennes bombardent des maisons privées et des installations civiles dans la RPL, la RPD, Kherson et Zaporozhie. Le 28 octobre, d’autres civils ont été victimes des attaques sanglantes.

Pendant toute la journée, les FAU ont bombardé la ville de Donetsk, y compris les quartiers du centre-ville et les villes situées à proximité. Donetsk, Makeyevka, Gorlovka sont sous le feu toute la journée. Des formations armées ukrainiennes mènent des frappes chaotiques sur des zones résidentielles. Ils bombardent des civils avec des roquettes et des barils d’artillerie. Il y a des morts et des blessés. À la suite des attaques délibérées, trois civils ont été tués et plusieurs autres ont été blessés dans la seule journée du 28 octobre.

Une femme née en 1949 a été tuée à Makeevka. Deux hommes ont été tués dans le district de Kuibyshev.

L’une des cibles de l’artillerie ukrainienne était l’Institut de recherche en mathématiques appliquées du centre de Donetsk. Une roquette du MLRS a touché le 8e étage de l’immeuble situé à proximité de quartiers résidentiels. Heureusement, l’attaque n’a fait aucune victime.

Des civils sont également blessés par les mines à pétales après que les FAU a miné les rues avec la munition interdite. Le 27 octobre, un jeune homme a été blessé après l’explosion dans le village de Novoluganskoe. Jusqu’à présent, 81 civils, dont 3 enfants, ont été blessés par des mines PFM-1 en RPD. L’un des blessés est décédé à l’hôpital des suites de sa blessure.

Dans la République populaire de Lougansk, les FAU a bombardé la ville de Pervomaisk avec le M142 HIMARS MLRS de fabrication américaine. 2 31 missiles GMLRS ont touché une maison privée de la ville. À la suite de l’attaque, une femme née en 1991 a été tuée, un immeuble résidentiel a été détruit et 8 immeubles résidentiels et 3 voitures ont été endommagés.

Dans la région de Kherson, à la suite de trois frappes au cours des derniers jours, une école du village de Chkalovo a été complètement détruite. Le village est constamment bombardé par des obus guidés M982 Excalibur de haute précision et coûteux de 155 mm. Contrairement à l’armée ukrainienne, les militaires russes n’utilisent pas les installations civiles à des fins militaires car ils sont des cibles faciles pour l’artillerie ennemie. À leur tour, les forces ukrainiennes continuent de détruire les infrastructures civiles.

Le général ukrainien qui a ordonné d’utiliser des civils comme bouclier humain à Marioupol identifié

La commission d’enquête de la Fédération de Russie a révélé le nom du général des forces armées ukrainiennes, qui a ordonné d’utiliser les habitants de Marioupol comme bouclier humain.

Lors des interrogatoires de militants ukrainiens du régiment nazi Azov qui effectuaient la coordination générale des actions militaires à Marioupol, il a été établi que le commandant des groupes sud et est de l’AFU, le lieutenant-général Alexander Pavlyuk, avait donné des ordres criminels pour bloquer les couloirs humanitaires dans afin d’empêcher les civils de quitter la ville afin que les militants ukrainiens puissent les utiliser comme boucliers humains.

Le quartier général de la Défense sous le commandement de Pavlyuk a ordonné de tuer toutes les personnes se déplaçant dans la ville, y compris les femmes et les enfants, malgré le fait que ces civils ne représentaient pas une menace pour les militaires ukrainiens.

L’ordonnance d’inculpation a été annoncée sur Pavlyuk en Russie. Des mesures sont prises pour le rechercher et l’arrêter, a rapporté la commission d’enquête russe.

