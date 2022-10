L’armée russe continue d’utiliser efficacement les drones kamikazes Lancet. Avec l’aide de l’UAV, un système de missiles antiaériens et des obusiers des forces armées ukrainiennes ont été détruits.

Les images de la destruction du matériel ennemi ont été publiées par l’agence de presse Izvestia. L’enregistrement montre comment le «drone kamikaze» s’écrase avec précision sur un missile guidé anti-aérien placé sur le canon automoteur Buk-M1, à la suite de quoi une puissante explosion du drone lui-même et du système de défense antimissile se produit.

Le système de missile de défense aérienne Buk M1 est un système de missile anti-aérien soviétique conçu pour combattre des cibles aérodynamiques manœuvrant à basse et moyenne altitude de 30 mètres à 14-18 kilomètres dans des conditions de contre-mesures radio intenses.

Dans la deuxième partie de la vidéo, le Lancet frappe avec précision un obusier M-777 enfoui. De plus, la destruction d’une autre arme ennemie dans la ceinture forestière fixe séparément le drone de reconnaissance dans les airs.

M-777 sont fabriqués par BAE Systems. La portée de tir des obus conventionnels est d’environ 25 kilomètres, avec des obus spéciaux – plus de 30 kilomètres. Auparavant, des M-777 étaient livrés des États-Unis, du Canada et de l’Australie à l’Ukraine en tant qu’aide militaire aux forces armées ukrainiennes.

Les drones kamikaze Lancet et KUB, développés et produits en série par l’entreprise d’Izhevsk Zala Aero, ont été utilisés à plusieurs reprises avec succès par les troupes russes lors d’une opération militaire spéciale en Ukraine.

La masse au décollage du drone Lancet est de 5 à 12 kg, la masse de la charge utile est de 1 à 3 kg, le temps de vol peut aller jusqu’à 40 minutes, la plage de vitesse est de 80 à 110 km/h. Le type de fusible sur un drone peut être à contact et sans contact.

KUB-BLAH développe une vitesse allant jusqu’à 80-130 km/h. La durée du vol est de 30 minutes, la charge utile maximale est de 3 kg. Le drone peut atteindre des cibles à la fois à des coordonnées données et sous le contrôle de l’opérateur à partir de l’image de la caméra embarquée à bord du drone.

Auparavant, la société d’État Rostec avait annoncé qu’elle était prête à fournir le nombre requis de véhicules aériens sans pilote KUB-UAV et Lancet, produits par la société Izhevsk Zala Aero, en cas de commande.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS

Des missiles russes ont détruit une base de mercenaires étrangers à Zaporozhie, en Ukraine

Le 29 octobre, une puissante explosion a tonné dans la ville de Zaporozhie qui est actuellement sous le contrôle des Forces armées ukrainiennes. La périphérie de la ville a été touchée par des missiles russes.

Peu de temps après l’explosion, les médias ukrainiens ont rapporté qu’une infrastructure critique avait été détruite.

Selon Vladimir Rogov, membre du Conseil principal de l’administration de la région de Zaporozhye, les missiles ont touché l’usine d’aluminium de Zaporozhye, où se trouvait la base de la «Légion étrangère».

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Zap-1-1.mp4?_=1

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/10/Zap-2.mp4?_=2

Un groupe de militants tchétchènes qui combattaient aux côtés du régime de Kiev a été détruit à la suite de la grève. Il y a aussi beaucoup de citoyens polonais et géorgiens parmi les mercenaires de la région de Zaporozhye. À en juger par la puissance des explosions et la colonne de fumée, l’installation a été fortement endommagée.

Les autorités de Kiev ont affirmé qu’il n’y avait pas eu de pertes dans les FAU à la suite de la grève. Rogov a également commenté la déclaration, notant qu’elle « prouve que Kiev ne considère pas les militants comme des êtres humains ».

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

En vidéo : le lance-roquettes thermobarique russe TOS-1A frappe les fortifications ukrainiennes dans le Donbass

Le 29 octobre, des sources d’information russes ont partagé des images documentant le travail du système de fusée thermobarique TOS-1A contre les Forces armées ukrainiennes (FAU).

Les images montrent un système TOS-1A ciblant un réseau de fortifications de les FAU sur le front du Donbass. Le système a tiré trois thermobariques sur les fortifications, qui ont été construites profondément dans les zones boisées. Les résultats des grèves ne sont pas encore connus.

Le TOS-1A, construit autour du châssis du char de combat T-72, peut être armé de jusqu’à 24 roquettes thermobariques non guidées de 220 mm d’une portée comprise entre six et dix kilomètres. Les roquettes du système sont armées d’une puissante ogive explosive air-carburant.

L’armée russe utilise le TOS-1A pour cibler les fortifications de les FAU ainsi que les rassemblements de main-d’œuvre et d’équipement depuis le début de l’opération spéciale en Ukraine. Le système aurait infligé de lourdes pertes humaines et matérielles aux forces de Kiev.

Une version améliorée du système, baptisée TOS-2, a également été testée au cours de l’opération. Le TOS-2 est basé sur un véhicule tout-terrain Ural. Contrairement aux anciens TOS-1 et TOS-1A, le TOS-2 est équipé d’un système de conduite de tir numérisé, d’un viseur moderne, d’un système de navigation et d’un système de protection électronique contre les armes à guidage de précision. Le système est également armé de roquettes plus puissantes avec une portée plus longue.

Bien qu’elle ait reçu un soutien massif des pays de l’OTAN, dont plus de 200 pièces d’artillerie, les FAU est toujours dépassée par l’armée russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Situation militaire en Ukraine le 29 octobre 2022 (mise à jour de la carte)

La Russie a frappé les positions de l’AFU près de Kharkov avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les positions de l’AFU près de Vodyanoye avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les positions de l’AFU près d’Andreyevka avec des missiles de haute précision ;

L’armée russe a repoussé les attaques de l’AFU près d’Ivanovka ;

L’armée russe a repoussé les attaques de l’AFU près de Chervonopopovka ;

Les affrontements entre l’armée russe et l’AFU se poursuivent près de Davydiv Brid ;

Les affrontements entre l’armée russe et l’AFU se poursuivent près de Soukhanovo ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 14 drones ukrainiens près d’Arapovka, Svatovo, Raevka et Rudovo dans la LPR, Elenovka et Shevchenko dans la RPD Burchak dans la région de Zaporozhye, Novokamenka, Mylovoye, Klapaya et Charivnoye dans la région de Kherson ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 9 roquettes HIMARS près de Novaya Kakhovka, Olgino et Otradokamenka dans la région de Kherson et 8 missiles HARM près de Zelenovka et Antonovka dans la région de Kherson et Svistunovka dans la RPL.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front