Pourquoi les régimes occidentaux sont complices du carnage de Daech dans le sanctuaire populaire iranien

Attaque terroriste contre le sanctuaire de Shah Cheragh à Chiraz, le 26 octobre 2022. ©Iran Press

Par Seyyed Zafar Mehdi

Il n’est pas surprenant que le groupe takfiriste Daech ait revendiqué l’attentat terroriste ignoble contre le sanctuaire vénéré de Shah Cheragh à Chiraz mercredi.

Le modus operandi employé par le terroriste à la kalachnikov qui s’est déchaîné dans le sanctuaire du XIIe siècle appartenant à un descendant du prophète Mohammad (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) était tout droit sorti du manuel de Daech.

Ainsi, comme on pouvait s’y attendre, le groupe, dans un communiqué publié sur son site Internet Amaq News, s’est vanté du carnage, qui a fait au moins 15 morts et des dizaines d’autres blessés.

Parmi les victimes figuraient les parents et le frère d’Artin, 4 ans, qui s’étaient rendus au sanctuaire pour la prière du soir. Artin a eu la chance de survivre et se remet de ses blessures dans un hôpital local de Chiraz.

Le terroriste, dont l’identité n’a pas encore été révélée, aurait visé les prières de la congrégation à l’intérieur de la salle principal du sanctuaire, mais le personnel du sanctuaire lui a fermé la porte, empêchant un plus grand massacre.

Mettons les choses au clair. Contrairement à la perception populaire, Daech n’a pas encore été décimé ou relégué aux oubliettes de l’histoire. Le groupe, animé par l’idéologie toxique de Takfiri, est très actif et prospère.

Cela me rappelle ce que le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah, a dit il y a quelque temps. Le régime autoproclamé de Daech en Irak et en Syrie a été anéanti par l’axe de la Résistance dirigé par le célèbre commandant antiterroriste iranien, le général Qassem Soleimani. Mais, en tant que groupe et idéologie, Daech est toujours bien présent – en Irak, en Syrie, en Afghanistan – ouvertement et secrètement soutenu par les puissances occidentales.

Ce n’est un secret pour personne que des terroristes de Daech ont été expédiés d’Irak et de Syrie dans des hélicoptères militaires vers l’Afghanistan, pour combler le vide laissé par l’alliance militaire de l’OTAN dirigée par les États-Unis. Ceux qui nient ce fait ont besoin d’une confrontation avec la réalité.

C’est le groupe qui a fait des ravages en Irak et en Syrie pendant des années et qui continue de mener des attaques diaboliques contre les minorités religieuses et ethniques en Afghanistan, conformément au programme malhonnête des puissances hégémoniques occidentales.

L’idéologie d’extrême droite takfiriste qui anime ces terroristes soumis au lavage de cerveau, selon laquelle tout ce qui n’est pas en phase avec leur interprétation rigide de la religion doit être exterminé, est essentiellement conçue pour semer la discorde parmi les musulmans et diffamer l’image de l’islam. C’est précisément là que convergent les intérêts de Daech et les puissances occidentales.

La collusion criminelle entre eux s’est pleinement manifestée dans les pays de la région ces dernières années. Et maintenant, ils ont fait preuve d’audace en ciblant la République islamique d’Iran, en attaquant les lieux religieux sacrés du pays et en versant le sang d’innocents pour provoquer des tensions sectaires et la guerre civile. La dernière fois que des empreintes de Daech ont été repérées en Iran, c’était en 2017 lorsque le groupe terroriste a ciblé le mausolée du défunt fondateur de la République islamique, l’ayatollah Khomeiny, et le bâtiment du Parlement, faisant au moins 17 morts et des centaines de blessés.

C’est un moment de jugement pour le peuple iranien, qui transcende les lignes sectaires, régionales et idéologiques, pour contrecarrer les complots diaboliques conçus pour provoquer la désintégration sociale dans le pays. Il est également important que les pays de la région se joignent à la République islamique pour affronter et vaincre ce monstre à tête d’hydre avant qu’il ne les avale.

Le fait que l’attaque de mercredi ait eu lieu en plein troubles et émeutes soutenus par l’étranger en Iran la rend encore plus sinistre et ignoble.

Il ne sera pas exagéré d’affirmer que l’anarchie observée à travers l’Iran ces dernières semaines a essentiellement ouvert la voie à ce massacre de sang-froid, qui rend les puissances occidentales qui ont incité les émeutiers directement, complices de ce crime diabolique.

Comme l’a fait remarquer jeudi à juste titre le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, il s’agit d’un « projet à plusieurs niveaux » mené par des ennemis pour alimenter l’insécurité dans le pays.

Il convient également de noter que la cible choisie par le groupe terroriste était un lieu saint dans une ville connue comme la capitale culturelle de l’Iran. Chiraz, la capitale de la province méridionale du Fars, est l’une des principales attractions touristiques d’Iran, connue pour ses jardins pittoresques, ses ruines de l’ère achéménide, les mausolées des légendaires poètes persans Hafez et Saadi, ainsi que le riche patrimoine de la ville.

L’objectif semble être d’alimenter l’insécurité, d’instiller la peur et de transformer l’Iran en un autre Afghanistan ou Syrie, afin que les touristes cessent de venir et que les habitants vivent dans une peur constante.

Il y a très peu de hashtags pour les victimes du terrorisme de Daech à Chiraz, ce qui n’est pas surprenant cependant. Cela montre que toutes les vies ne comptent pas. Si cela avait été Paris, Londres ou New York, ce serait une toute autre histoire. Mais c’est la République islamique d’Iran, le pays qui a défié à lui seul l’hégémonie des puissances mondiales arrogantes et mis à nu leur méchanceté. Par conséquent, il est tout à fait compréhensible que les grands médias occidentaux, une branche étendue du complexe militaro-industriel occidental, aient délibérément fermé les yeux sur l’effusion de sang à Chiraz, la traitant comme un incident normal.

Les mêmes médias ont effrontément déformé les faits dans le cas de la mort de Mahsa Amini et provoqué des émeutes meurtrières en Iran qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes.

Les soi-disant défenseurs des droits de l’homme en Occident, qui ne manquent aucune occasion de dénoncer les autorités iraniennes pour avoir utilisé la force pour maintenir la loi et l’ordre, en particulier lors des émeutes soutenues par l’étranger, sont également restés silencieux. Leur silence relève à la fois de la complicité et de la lâcheté.

Comme l’ont déclaré catégoriquement le Leader de la Révolution islamique, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et le président Ebrahim Raïssi, cet acte terroriste ne restera pas sans réponse.

Les auteurs de cette attaque et leurs commanditaires devront en payer le prix. Il est important d’étouffer ce mal dans l’œuf.

Syed Zafar Mehdi est un journaliste, commentateur politique et auteur basé à Téhéran. Il a réalisé des reportages pendant plus de 12 ans sur l’Inde, l’Afghanistan, le Pakistan, le Cachemire et le Moyen-Orient pour des publications de premier plan dans le monde entier.

Source: Press TV français