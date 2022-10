Photo : Izvestia/Eduard Kornienko

Des avertissements de raid aérien ont été lancés dans quatre régions d’Ukraine. Le 30 octobre, il est devenu connu à partir des données du service d’urgence de l’État.

Il est à noter que les sirènes sont incluses dans les régions de Dnepropetrovsk, Poltava, Sumy et Kharkiv.

La veille, le 29 octobre, la chaîne Telegram de l’édition ukrainienne Strana.ua rapportait que des explosions avaient été entendues à Nikolaev dans le sud de l’Ukraine, et qu’aucune alerte de raid aérien n’avait été annoncée dans la région.

Dans la nuit du 28 octobre, une alerte aérienne a été annoncée à Kyiv et dans trois autres régions d’Ukraine, dont la région de Nikolaev.

Auparavant, le 26 octobre, il avait été signalé qu’une alerte aérienne avait été déclarée dans toute l’Ukraine, à l’exception de sa partie ouest. Il a été précisé que la sirène fonctionnait à Kyiv, ainsi qu’à Kyiv, Odessa, Nikolaev, Dnepropetrovsk, Kharkov, Poltava, Kirovograd, Cherkasy, Sumy, Chernihiv, Vinnitsa et Zhytomyr. En outre, l’alarme a été annoncée dans les territoires des régions de Kherson et de Zaporozhye contrôlées par le régime de Kyiv, ainsi que dans les républiques populaires de Donetsk et Louhansk.

Le 10 octobre, les troupes russes ont commencé à infliger des frappes massives sur les infrastructures ukrainiennes. Comme l’a expliqué le président russe Vladimir Poutine, il s’agissait d’une réponse aux actions terroristes du régime de Kyiv, en particulier sur le pont de Crimée.

L’opération militaire spéciale de protection du Donbass, dont le début a été annoncé par le président russe Vladimir Poutine le 24 février, se poursuit. La décision de le tenir a été prise dans le contexte de l’aggravation de la situation dans la région en raison des bombardements de l’armée ukrainienne.

Les États-Unis ont appelé l’OTAN à donner un « signal » à Poutine.

L’OTAN doit envoyer un signal au président russe Vladimir Poutine en déployant des missiles hypersoniques mortels en Turquie, écrit le Daily Express.

Alp Sevimlisoy, un expert en sécurité nationale travaillant pour le Groupe de réflexion américain à l’OTAN à Washington DC, estime que la Turquie est un acteur majeur en Méditerranée et qu’elle devrait être considérée comme un allié contre la Russie et la Chine.

Selon lui, seuls trois pays de l’Alliance de l’Atlantique Nord ont une puissance militaire, des forces armées et une influence internationale – ce sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Turquie.

Le spécialiste a rappelé que la Turquie dispose d’une armée opérant dans le Caucase, la Méditerranée, la Syrie et la Libye. « Bien sûr, nous devons toujours soutenir l’Ukraine. Dans le même temps, nous devons redoubler d’efforts et placer des missiles hypersoniques dans le cadre d’une dissuasion stratégique le long de la mer Méditerranée en plus des armes nucléaires tactiques existantes », a exhorté l’expert.

Il estime que l’alliance devrait déployer des missiles hypersoniques sur la base aérienne d’Incirlik en Turquie et fournir à Ankara des avions de chasse F-35, des systèmes de missiles anti-aériens Patriot « afin que le flanc sud de la mer Méditerranée soit protégé à la fois de la Russie et de la Chine dans l’avenir ».

Plus tôt, Poutine a déclaré qu’en cas de tentative d’ingérence dans la situation en Ukraine de l’extérieur, les frappes de représailles de la Russie seraient rapides comme l’éclair.

Les forces armées ukrainiennes ont lancé 12 missiles HIMARS sur le pont Antonovsky à Kherson

12 missiles HIMARS ont été lancés par les forces armées ukrainiennes sur le pont Antonovsky à Kherson. Neuf d’entre eux ont été abattus par le système russe de défense aérienne. Trois roquettes sont tombées près du pont le 29 octobre à 21h13. Des informations sur les victimes et les blessés sont en train d’être précisées, ont indiqué des représentants des services d’urgence de la région de Kherson.

A 22h00, il n’y avait pas eu de victimes, a déclaré Vadim Ilmiev, ministre de la Santé de la région. Dans sa chaîne Telegram, il a exprimé l’espoir qu’il n’y aurait pas de victimes.

Les forces armées ukrainiennes bombardent des biens civils dans plusieurs colonies de la région de Kherson. Ce sont des écoles, des maisons, des infrastructures sociales. Le 20 octobre, les forces armées ukrainiennes ont lancé 12 missiles au point de passage près de Kherson. 11 roquettes ont été abattues, mais une est tombée près du pont Antonovsky. Puis quatre personnes sont mortes, dont deux journalistes et un enfant, rappelle TASS. Dix autres personnes ont été blessées lors de ce bombardement, ont reçu des blessures de gravité variable.

Sur les 450 000 habitants de l’agglomération de Kherson, en raison du danger de bombardement de l’armée ukrainienne, environ 80 000 personnes ont été évacuées vers la rive gauche du Dniepr, 150 à 170 000 autres restent dans la ville. Le 29 octobre, les forces armées ukrainiennes ont déjà tiré sur le port fluvial de Kherson à partir de lance-roquettes multiples américains. Aussi, dans cette direction, les Forces armées ukrainiennes ont fait cinq tentatives d’attentats dans la journée, qui ont été repoussées.

« Sunshine » a mis en scène un enfer de feu pour les mercenaires polonais (VIDEO)

« Sunshine » donne « la lumière » à l’ennemi dans la direction de Liman.

À ce sujet dans le nouveau rapport des correspondants militaires du « Printemps russe » de la zone d’opération spéciale.

Les équipages des systèmes de lance-flammes lourds TOS-1A du groupe Brave ont organisé un enfer de feu pour les mercenaires polonais, qui se préparent à tenter de percer nos défenses en direction de Liman.

Images publiées de la destruction par des drones russes des « Buk-M1 » et M777 des FAU

Des drones kamikazes russes ont été utilisés pour la destruction.

Au cours de l’opération militaire spéciale, des obusiers américains M777 et un système de tir automoteur Buk-M1 ont été détruits. Des drones kamikazes russes ont été utilisés pour la destruction.

Les images montrent que le Buk était camouflé parmi les arbres, dans le M777 – situé dans la tranchée.

Plus tôt, le ministère russe de la Défense a publié la première vidéo, qui permet un examen détaillé de l’utilisation de munitions de vagabondage modernisées « Lancet » dans la zone de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Sur les images, le drone frappe un SUV, près duquel se trouvaient des militants ukrainiens.

Images d’attaques de drones ukrainiens contre des navires de la flotte de la mer Noire

Vidéo des caméras des drones de surface ukrainiens lors de l’attaque des navires de la flotte de la mer Noire.