Le ministère de la Défense a annoncé le retrait des troupes russes à la périphérie de Pavlovka en RPD

© RIA Novosti / Kirill Norton / Accéder à la médiathèque L’artillerie automotrice monte 2S19 « Msta-S » dans la zone d’opération spéciale. Photo d’archive

MOSCOU, 30 octobre – RIA Novosti. L’armée russe a atteint la périphérie du village de Pavlovka en RPD, après avoir avancé de plus de trois kilomètres dans les profondeurs de la défense des troupes ukrainiennes, a rapporté le ministère de la Défense.

Comme l’a précisé le département, lors de l’offensive dans la direction sud de Donetsk, des unités russes ont détruit les forces ennemies dans les régions de Novomikhailovka et de Vladimirovka dans la République populaire de Donetsk. Ils prirent également possession de plusieurs places fortes et hauteurs dominantes.

« Au cours de l’offensive, les détachements d’assaut des troupes russes ont avancé de plus de trois kilomètres dans la profondeur de la défense ennemie et ont atteint la périphérie sud de la colonie de Pavlovka dans la République populaire de Donetsk », a souligné le ministère de la Défense.

Les pertes ennemies étaient:

— plus d’une centaine de militaires;

— trois véhicules blindés de combat;

— six micros.

De plus, six soldats ukrainiens se sont rendus et un char a également été capturé.

Direction Koupyanskoïe

Dans la direction de Kupyansky, deux groupes tactiques de bataillon des Forces armées ukrainiennes, ainsi que des mercenaires étrangers, ont tenté à sept reprises de passer à l’offensive dans les régions de Pershotravnevy, Orlyanka, Tabaevka et Berestovoye dans la région de Kharkiv. Toutes les attaques ont été repoussées.

Les pertes ennemies étaient:

— environ 250 soldats des Forces armées ukrainiennes et des mercenaires ;

— un réservoir;

— six véhicules de combat d’infanterie;

— quatre véhicules blindés de transport de troupes ;

— huit voitures.

Direction Krasnoliman

De plus, les troupes russes ont réussi à contrecarrer l’offensive de deux groupes tactiques de la compagnie ukrainienne dans la région de Stelmakhivka, Makeevka et Chervonopovka en République populaire de Lougansk.

Les pertes ennemies étaient:

— plus de 50 militaires;

— un réservoir;

— deux véhicules de combat d’infanterie ;

— un véhicule blindé de transport de troupes.

Direction Nikolaev-Krivoy Rog

Les troupes ukrainiennes ont tenté à trois reprises d’attaquer en direction de Pyatikhatka, Chervony Yar et Ishchenka dans la région de Kherson. Les unités russes ont pu contrecarrer l’offensive, repousser les soldats des Forces armées ukrainiennes sur leurs lignes de départ et frapper 13 zones où leurs réserves étaient concentrées.

Les pertes ennemies étaient:

— plus de 180 militaires;

— 11 véhicules blindés de combat ;

— 21 voitures.

En outre, les forces armées russes ont frappé un centre de communication des forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson, un dépôt de munitions dans la région de Kharkiv et un centre de formation des forces spéciales des troupes ukrainiennes dans la région de Nikolaïev. En outre, 68 unités d’artillerie ont été touchées sur des positions de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 189 districts.

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un avion ukrainien Su-25 et deux hélicoptères Mi-8 dans la République populaire de Donetsk en une journée, et ont également détruit dix drones dans la région de RPD, RPL et Kharkiv. En outre, les forces de défense aérienne ont intercepté 32 obus américains HIMARS MLRS, six missiles anti-radar HARM et une fusée Alder.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti