L’armée russe révèle les détails de l’attaque de drones ukrainiens en Crimée + …

Des experts britanniques ont aidé les forces de Kiev à préparer « l’acte terroriste », selon le ministère de la Défense

PHOTO DE FICHIER: Un navire de guerre russe arrive dans le port de Crimée de Sébastopol. © Spoutnik / Ministère russe de la Défense

L’attaque ukrainienne infructueuse contre la ville portuaire de Sébastopol en Crimée tôt samedi a impliqué neuf drones aériens et sept drones navals, a déclaré le ministère russe de la Défense.

« L’attaque terroriste« , qui visait les navires de la flotte russe de la mer Noire et les navires civils amarrés dans la ville, a commencé vers 4 h 20, heure locale, a indiqué samedi le ministère dans un communiqué.

Il a ajouté que les navires de la marine russe avaient été impliqués dans la sécurisation du « corridor céréalier« , qui a été mis en place pour permettre les exportations de produits alimentaires ukrainiens depuis les ports de la mer Noire, conformément à un accord conclu entre Moscou et Kiev avec l’ONU et la médiation turque en été.

Tous les drones entrants ont été abattus par des navires de guerre russes et l’aviation navale dans la baie de Sébastopol, a indiqué le ministère.

Selon le communiqué, l’attaque a causé des dommages mineurs au chalutier « Ivan Golubets » et à la barrière de barrage en filet dans la baie.

Lire plus : Une attaque majeure de drones ukrainiens en Crimée repoussée – gouverneur

« La préparation de cet acte terroriste et la formation du personnel militaire du 73e Centre spécial ukrainien pour les opérations maritimes ont été menées sous la supervision d’experts britanniques, basés dans la ville d’Ochakov, dans la région ukrainienne de Nikolaev », a déclaré le ministère.

Les informations obtenues par l’armée russe suggèrent que la même unité de la Royal Navy a participé à la planification, à l’approvisionnement et à la réalisation du sabotage des pipelines Nord Stream 1 et Nord Stream 2 dans la mer Baltique le 26 septembre, indique le communiqué.

Plus tôt samedi, le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozhayev, a déclaré qu’il s’agissait de la plus grande attaque de drones ukrainiens contre la ville depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine fin février.

Située en Crimée, qui est devenue une partie de la Russie après un référendum en 2014, Sébastopol a été désignée ville fédérale par Moscou en raison de son importance stratégique et de son statut de base de la flotte noire russe. Le port clé a souvent été la cible d’attaques de drones par l’Ukraine pendant le conflit.

LIRE PLUS : La marine britannique impliquée dans « l’attaque terroriste » de Nord Stream 2 – Russie

En juillet, six personnes ont été blessées après qu’un drone s’est écrasé sur le quartier général de la flotte de la mer Noire à Sébastopol. L’attaque a eu lieu le jour de la Marine russe et a entraîné l’annulation des célébrations dans la ville. Un autre drone a percuté le toit du QG en août, mais n’a causé aucun dommage significatif.

Vous pouvez partager cette histoire sur les réseaux sociaux :

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RT

Biden rapproche le monde d’Armageddon : la Finlande prête à accueillir des armes nucléaires

Ne rêvez pas, les mondialistes eugénistes voulant imposer un monde unipolaire veulent la Guerre nucléaire pour ne pas perdre la face et comme d’habitude, ils gagnent du temps et rusent pour la grande surprise. NE BAISSEZ PAS LA GARDE, SOYEZ VIGILANTS, ATTENTIFS ET TRÈS RÉACTIFS !

Preuve que les États-Unis prévoient une frappe éclair-nucléaire au Kremlin – Eric Zeusse

Par Eric Zuesse – 29 octobre 20221

Les déclarations, vues et opinions exprimées dans cette colonne sont uniquement celles de l’auteur et ne représentent pas nécessairement celles de ce site. Ce site ne donne pas de conseils financiers, d’investissement ou médicaux.

Eric Zuesse

Alexander Mercouris a titré le 29 octobre : « Biden rapproche tranquillement le monde d’Armageddon. La Finlande prête à accueillir des armes nucléaires », et a discuté du plan américain pour piéger la Russie en positionnant ses missiles nucléaires à environ 500 miles ou 7 minutes de distance de vol de missile du Kremlin, un « échec et mat » (une décapitation du commandement central de la Russie afin que la Russie gagne pas assez de temps pour lancer ses missiles de représailles) et exiger la reddition de la Russie (puisqu’il n’y a aucun moyen que le commandement central russe puisse évaluer la situation en seulement 7 minutes et faire lancer ses missiles). Il y a une histoire à ce plan, et la décision du gouvernement américain de le faire semble avoir été prise en 2006 ou vers 2006, lorsque les deux revues académiques américaines les plus prestigieuses sur la sécurité nationale, Foreign Affairs et National Security, ont toutes deux recommandé (bien que toujours avec tact) remplaçant l’idée (en fait la méta-stratégie) de « Destruction Mutuellement Assurée » ou « M.A.D. » (que les armes nucléaires n’existent que pour empêcher une troisième guerre mondiale), par la nouvelle méta-stratégie américaine de « primauté nucléaire » – que l’Amérique les utilisera pour gagner une guerre nucléaire, la troisième guerre mondiale, contre la Russie. Le positionnement de ces missiles en Ukraine était censé être le moyen d’y parvenir, mais, comme cela semble de plus en plus improbable maintenant, c’est la Finlande (la deuxième nation la plus proche du Kremlin) qui assume cette fonction (si le président de la Turquie Tayyip Erdogan l’autorisera à entrer dans l’OTAN, ce qui sera sa décision la plus fatale).

Puis, le 1er mars 2017, deux experts américains de premier plan sur le contrôle des armes nucléaires ont publié dans le Bulletin of the Atomic Scientists disant qu’un nouveau type de fusée nucléaire qui était installée sur des missiles américains « crée exactement ce que l’on s’attendrait à voir, si un État doté d’armes nucléaires prévoyait d’avoir la capacité de combattre et de gagner une guerre nucléaire en désarmant les ennemis avec une première frappe surprise« . On s’attend maintenant à ce que cette grève vienne de Finlande, et non d’Ukraine.

Le 28 octobre, le journal russe RT News a annoncé « Biden revient sur sa promesse nucléaire : le Pentagone n’a pas réussi à imposer une limite à l’utilisation de l’option atomique malgré la promesse du président », et a rapporté que le président Biden avait changé de politique en raison des conseils du Pentagone, qui dit que l’Amérique devra avoir la possibilité de déclencher une guerre nucléaire avec la Russie – pas simplement d’y répondre depuis la Russie. La politique de la Russie sur la première utilisation du nucléaire est très claire – et n’est PAS une version russe de la politique américaine de primauté du nucléaire :

Il existe quatre scénarios dans lesquels la Russie se réserve le droit d’utiliser des armes nucléaires, c’est-à-dire d’aller au-delà de la dissuasion nucléaire.

1. obtenir des informations fiables sur le lancement de missiles balistiques attaquant la Russie ;

2. l’utilisation d’armes nucléaires et d’autres armes de destruction massive contre la Russie ;

3. certains impacts sur des objets, dont la défaillance entraînera la perturbation de la réponse des forces nucléaires;

4. agression contre la Russie avec l’utilisation d’armes conventionnelles, lorsque l’existence même de l’État est menacée.

Bien sûr, il est également possible que la situation en Ukraine se transforme en une situation dans laquelle la condition #4 pourrait être celle qui déclencherait une première frappe russe contre l’Amérique et ses alliés. Mais cela semble maintenant moins probable qu’une première frappe américaine depuis la Finlande. (Aussi: la Finlande faisait partie de l’invasion de l’Union soviétique par l’opération Barbarossa d’Hitler – elle s’est alliée à Hitler. Cette fois, elle serait alliée à Biden.)

—————

Le nouveau livre de l’historien d’investigation Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, raconte comment l’Amérique a conquis le monde après la Seconde Guerre mondiale afin de l’asservir aux milliardaires américains et alliés. Leurs cartels extraient la richesse du monde en contrôlant non seulement leurs « médias » mais aussi les « sciences » sociales – en dupant le public.

Traduction : MIRASTNEWS