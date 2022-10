Une batterie M109L du 52e régiment iranien en train de tirer, le 30 octobre 2007. Par l’utilisateur de Wikimedia Totonninix.

L’Italie a fourni « 20 à 30 » obusiers automoteurs M109L de 155 mm aux forces de Kiev dans le cadre de son cinquième programme d’aide militaire à l’Ukraine, a rapporté le journal La Repubblica le 30 octobre.

Le M109L est un développement italien de l’obusier américain M109. Le M109L a été amélioré avec un canon long de calibre 39 pour remplacer le canon original de calibre 23 du M109 américain. Le nouveau canon peut tirer les mêmes projectiles que l’obusier italien FH-70. Il a une portée de 24 kilomètres avec des projectiles L15 HE, ou jusqu’à 30 kilomètres avec des munitions assistées.

Quelques jours seulement avant le rapport, des photos montrant un certain nombre d’obusiers M109L en mouvement dans le nord de l’Italie ont fait surface en ligne.

La Repubblica a révélé que les précédents programmes d’aide militaire italienne à l’Ukraine comprenaient un nombre inconnu de véhicules blindés de transport de troupes M113, six obusiers automoteurs PzH 2000 de 155 mm et deux systèmes de lance-roquettes multiples (MLRS).

« Il s’agit d’une contribution significative, tout d’abord, d’un point de vue technologique, car deux des systèmes de combat les plus puissants et les plus modernes actuellement disponibles ont été transférés. Il s’agit notamment du PzH 2000 ACS et du MLRS, qui ont permis aux troupes ukrainiennes de surpasser l’artillerie russe », a déclaré le journal.

Le PzH 2000 a une portée maximale de 30 à 36 kilomètres avec la cartouche standard DM121 Boattail, d’environ 40 à 47 kilomètres avec des cartouches à purge de base et de 67 kilomètres avec des projectiles assistés M2005 V-LAP. Il peut également tirer l’obus SMArt 155 qui emporte deux sous-munitions antichar avec capteur infrarouge et radar à ondes millimétriques.

Allied Joint Force Command Brunssum Source : Armée italienne PzH 2000, Trident Juncture 15.

Le type spécifique de MLRS italien fourni à l’Ukraine est inconnu, mais il s’agit probablement du M270 américain. Au moins 22 systèmes de ce type seraient en service dans l’armée italienne, dont une partie a été mise à niveau pour lancer des fusées GMLRS à guidage de précision d’une portée de plus de 70 kilomètres.

Un M270 MLRS italien. Source : ministère italien de la Défense.

Au cours des derniers mois, les forces de Kiev ont reçu des dizaines d’obusiers et de systèmes de roquettes similaires des États-Unis et de plusieurs autres membres de l’OTAN. Au moins certaines de ces armes ont déjà été détruites ou endommagées par l’armée russe.

L’OTAN s’est efforcée de prolonger la guerre en Ukraine dans l’espoir d’empêcher la Russie d’atteindre les objectifs de son opération militaire spéciale dans le pays. L’Ukraine continue de payer le prix fort de cette stratégie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Le ministère de la Défense révèle les détails de l’attaque de drones à Sébastopol

Le ministère de la Défense a soulevé l’épave des drones marins utilisés dans l’attaque contre les navires à Sébastopol

MOSCOU, 30 octobre – RIA Novosti. Des spécialistes du ministère de la Défense ont récupéré des fragments de drones navals utilisés pour attaquer des navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils dans les eaux près de la ville de Sébastopol, a indiqué le ministère.

« Après avoir repoussé une attaque terroriste le 29 octobre contre les navires impliqués dans la sécurité du « corridor céréalier » <…> l’épave de véhicules marins sans pilote utilisés par le régime de Kyiv sous la direction de représentants britanniques a été découverte et élevée à la surface », a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les drones maritimes auraient été lancés depuis la côte près d’Odessa. Par la suite, ils se sont déplacés le long de la zone de sécurité du « couloir vert », puis ont changé de route en direction de la base navale russe de Sébastopol.

Le ministère de la Défense, se référant à l’avis d’experts, a suggéré que les engins auraient pu être lancés à bord de l’un des navires civils « affrétés par Kyiv ou ses patrons occidentaux pour l’exportation de produits agricoles ».

À Istanbul, le 22 juillet, des accords multilatéraux ont été signés sur la levée des restrictions à l’approvisionnement en produits russes destinés à l’exportation et sur l’aide de la Russie à l’exportation de céréales ukrainiennes. L’accord, qui a été signé par des représentants de la Russie, de la Turquie, de l’Ukraine et de l’ONU, concerne le transport de céréales, de nourriture et d’engrais à travers la mer Noire à partir de trois ports, dont Odessa. Il est valable jusqu’au 18 novembre.

Après l’incident avec des drones, le ministère de la Défense a annoncé la suspension de l’accord. Plus tôt, une source de RIA Novosti à Istanbul a déclaré que la Turquie « à tous les niveaux » négociait avec la Russie, et n’a pas exclu que l’accord reste en vigueur.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti