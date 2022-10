Ils sont venus à l’anglaise: les Britanniques ont aidé Kyiv à organiser une attaque contre des navires à Sébastopol

L’équipement des drones remontés à la surface montrait qu’ils se déplaçaient dans la zone pour l’exportation de produits agricoles

Andreï Fedorov

Bogdan Stepovoy

Les drones navals qui ont participé à l’attaque de Sébastopol sont partis de la côte de la mer Noire près d’Odessa et se sont déplacés le long du «couloir des céréales». De plus, l’un d’eux a été lancé directement dans la zone de sécurité. Cela a été démontré par les données des blocs de mémoire des drones remontés à la surface, a déclaré le ministère russe de la Défense le 30 octobre. Après l’attaque, la partie russe a suspendu sa participation à l’accord sur les céréales. Les experts notent que la flotte a repoussé une attaque combinée complexe, qui ne se répétera pas de sitôt en raison des frappes de représailles des forces russes.

Attaque sur Sébastopol

Le samedi 29 octobre à 04h20, le régime de Kyiv a lancé une attaque contre les navires de la flotte de la mer Noire et les navires civils qui se trouvaient sur les rades extérieures et intérieures de Sébastopol. Il impliquait neuf véhicules aériens sans pilote et sept drones marins autonomes. Toutes les cibles aériennes ont été détruites par les forces des navires de la flotte de la mer Noire, a indiqué le ministère russe de la Défense.

– Au cours de la répression d’une attaque terroriste sur la rade extérieure de Sébastopol, quatre véhicules marins sans pilote ont été détruits à l’aide d’armes navales et de l’aviation navale de la flotte de la mer Noire, et trois autres appareils ont été détruits sur la rade intérieure. Des dégâts mineurs ont été subis par le dragueur de mines en mer Ivan Golubets, ainsi que par la barrière du capot dans la baie de Yuzhnaya, a déclaré le lieutenant-général Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense.

Le marin Artem Zhiltsov, radiotélégraphiste de l’unité de communication de combat du patrouilleur Ladny, a été le premier à découvrir un véhicule marin inconnu entrant dans le port de la baie de Sébastopol. Cette nuit-là, il a agi comme signaleur de quart à un poste d’observation anti-aérien.

Le marin a immédiatement informé l’officier de quart du drone, ce qui lui a permis de détruire l’appareil avec le feu des armes du navire. Pour l’exécution consciencieuse de ses fonctions officielles, Artem Zhiltsov a été présenté par le commandement pour un prix d’État.

Le département militaire a indiqué que les navires attaqués de la flotte de la mer Noire étaient impliqués dans la sécurité du «corridor céréalier» dans le cadre d’une initiative internationale visant à exporter des produits agricoles à partir des ports ukrainiens.

La préparation de l’acte terroriste et la formation du personnel militaire du 73e Centre spécial ukrainien d’opérations maritimes ont été menées sous la direction de spécialistes britanniques situés dans la ville d’Ochakovo, a souligné le ministère de la Défense.

En outre, selon les informations dont dispose le département militaire russe, des représentants de cette unité de la marine britannique ont participé à la planification, à la fourniture et à la mise en œuvre de l’attaque terroriste en mer Baltique du 26 septembre de cette année pour saper le Nord Stream 1 et Gazoducs Nord Stream 2.

Le même jour, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a fait une déclaration selon laquelle, compte tenu de l’acte terroriste perpétré par le régime de Kyiv avec la participation de spécialistes britanniques contre des navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils impliqués dans la garantie du sécurité du « corridor céréalier », la partie russe suspend sa participation à la mise en œuvre des accords sur l’exportation de produits agricoles à partir des ports ukrainiens.

Une attaque contre Sébastopol était attendue, mais personne ne pouvait dire à quoi cela ressemblerait, a déclaré le capitaine de premier rang de la réserve Vasily Dandykin à Izvestia.

« La toute première cloche a sonné le jour de la Marine, lorsqu’un drone aérien a attaqué le quartier général de la flotte de la mer Noire », se souvient-il. – Un peu plus tard, plusieurs drones semi-submersibles ont été arrêtés près de Sébastopol – une photo de l’un d’eux a été montrée au bord de la mer. Des conclusions ont été tirées par nos autorités de la marine et de la ville, mais l’attaque de l’ennemi a été pensée dans les moindres détails. Les services spéciaux britanniques et les forces d’opérations spéciales savent le faire, et leur style se fait sentir. La détection de drones marins semi-submersibles de petite taille est très difficile. Ils s’élèvent à peine au-dessus de l’eau et ici, ils ont également parcouru le «couloir des céréales» sous le couvert de navires paisibles la nuit. De plus, la frappe a été combinée – à la fois depuis la mer et depuis les airs. Ce n’était pas facile de le combattre, mais nous avons réussi.

Des actions de représailles des forces armées russes ont déjà suivi, a noté l’expert.

« Il y a eu une frappe de drones sur le 73e centre d’opérations spéciales maritimes d’Ukraine à Ochakiv », a-t-il rappelé. – Il est possible que non seulement les forces ukrainiennes, mais aussi les spécialistes militaires britanniques, qui ont longtemps choisi cette ville, l’aient amenée là-bas. Je suis sûr que notre commandement ne se limitera pas à cela et que l’ennemi devra attendre de nouveaux coups et qu’il lui sera beaucoup plus difficile de préparer une autre attaque.

https://iz.ru/video/embed/1418270

A travers le couloir

Après avoir repoussé l’attaque, l’épave des drones marins a été remontée à la surface. Des spécialistes du ministère russe de la Défense, ainsi que des représentants d’autres ministères, ont procédé à un examen des modules de navigation fabriqués au Canada installés sur des drones.

Les informations lues dans la mémoire du récepteur de navigation ont montré que le lancement de véhicules marins sans pilote a été effectué depuis la côte près de la ville d’Odessa, a indiqué le département militaire. Les drones marins se sont déplacés le long de la zone de sécurité du «corridor céréalier», après quoi ils ont changé de route et se sont dirigés vers Sébastopol. Les coordonnées du mouvement de l’un des drones maritimes indiquent le point de départ dans la zone de sécurité maritime du « corridor céréalier » en mer Noire.

Selon les experts, cela pourrait indiquer le lancement de cet appareil depuis l’un des navires civils affrétés par Kyiv ou ses patrons occidentaux pour l’exportation de produits agricoles depuis les ports ukrainiens.

Dans l’air – assez

Les 29 et 30 octobre, les forces armées russes ont continué à repousser les attaques des forces armées ukrainiennes.

« Dans la direction de Kupyansk, l’ennemi, avec des forces allant jusqu’à deux groupes tactiques de bataillons, renforcés par des mercenaires étrangers, a lancé sept attaques infructueuses contre les positions des troupes russes dans les zones des colonies de Pershotravneve, Orlyanka, Tabaevka et Berestovoe dans le région de Kharkiv », a déclaré Igor Konashenkov.

Les unités de la VFU ont été renvoyées à leurs lignes d’origine. Jusqu’à 250 militaires et militants, un char, six véhicules de combat d’infanterie, quatre véhicules blindés de transport de troupes et huit véhicules ont été détruits, a indiqué le département militaire.

Un jour plus tôt, dans cette direction, les troupes russes ont vaincu deux compagnies renforcées de la VFU et une unité de mercenaires étrangers. Plus de 70 militaires et militants, un char, deux véhicules de combat d’infanterie, deux véhicules blindés de transport de troupes et 10 véhicules ont été détruits.

Dans la région de Kharkiv, une frappe de missiles a détruit deux installations du système américain de lance-roquettes multiples HIMARS, quatre chars, 15 véhicules, un dépôt de missiles et d’armes d’artillerie et 43 militants ukrainiens.

Dimanche, dans la direction Krasno-Limansky, l’ennemi a tenté de mener des opérations offensives avec deux groupes tactiques de compagnie. Toutes les attaques sont repoussées. Plus de 50 militaires, un char, deux véhicules de combat d’infanterie et un véhicule blindé de transport de troupes ont été détruits. Samedi, l’ennemi a poursuivi les attaques infructueuses des compagnies de chars et d’infanterie motorisée en direction de la colonie de Chervonopopovka dans la RPL. Plus de 70 militaires, quatre chars, deux véhicules blindés de combat et trois camionnettes ont été détruits.

Au cours de l’offensive dans la direction sud de Donetsk, les unités russes ont détruit des détachements ennemis dans les zones des colonies de Novomikhailovka et de Vladimirovka en RPD et ont capturé un certain nombre de bastions et de hauteurs dominantes. Les détachements d’assaut ont avancé de plus de 3 km dans la profondeur de la défense ennemie et ont atteint la périphérie sud de la colonie de Pavlovka en RPD.

Plus de 100 militaires, un char, trois véhicules de combat blindés et six camionnettes ont été détruits. Six militaires se sont rendus, un char a été capturé.

Le 30 octobre, trois attaques des groupes tactiques de la compagnie VFU ont été repoussées dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih. L’ennemi est rejeté sur les lignes de départ. De plus, 13 zones où étaient concentrées les réserves ennemies ont été vaincues. Plus de 180 militaires, 11 véhicules blindés de combat et 21 véhicules ont été détruits. Un jour plus tôt, VFU a entrepris cinq attaques par des groupes tactiques d’entreprise dans cette direction tactique. L’ennemi a également été rejeté sur ses positions d’origine. Plus de 60 militaires, 17 véhicules blindés de combat et 12 véhicules ont été détruits.

https://iz.ru/video/embed/1418329

Un système de missiles anti-aériens Buk-M1 et deux obusiers américains M777 ont été détruits par des véhicules aériens sans pilote dans la région de Kherson.

En deux jours, l’aviation opérationnelle et tactique, l’aviation de l’armée, les troupes de roquettes et l’artillerie de Russie ont touché neuf postes de commandement, trois dépôts de munitions, un centre de communication de la VFU, 136 unités d’artillerie en position de tir, un centre de formation pour les forces d’opérations spéciales de la VFU et 378 zones de concentration de troupes.

Des avions de chasse ont abattu un avion MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne près du village de Prishib, dans la région de Mykolaïv.

Pendant le combat de contre-batterie, une batterie d’obusiers américains M777, deux lanceurs du système américain de lance-roquettes multiples HIMARS, un lanceur du système allemand de fusées multiples MARS-2, un dépôt d’armes de roquettes et d’artillerie et un AN américain / Le radar de contre-batterie TPQ-37 a été touché.

Des avions de chasse ont abattu un hélicoptère Mi-8 de l’armée de l’air ukrainienne près du village de Dudchany, dans la région de Kherson.

En deux jours, les forces de défense aérienne russes ont détruit 24 drones, 41 obus du système américain de roquettes à lancement multiple HIMARS dans les zones des colonies de Vuglyar et Mezhevoe en RPD, Antonovka, Novaya Kakhovka, Olgovka, Olgino, Otradokamenka, Pershotravnevo et Lvovo dans la région de Kherson, une roquette « Alder » dans la zone du village de Popasnaya dans la LPR, 14 missiles anti-radar américains HARM dans les zones des colonies de Zelenovka, Antonovka dans la région de Kherson et Svistunovka dans la RPL.

En outre, deux hélicoptères Mi-8 de l’armée de l’air ukrainienne ont été abattus en l’air près des colonies de Kirovsk et Konstantinovka en RPD et un avion Su-25 près de la colonie de Nikolskoye en RPD.

Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, 328 avions, 167 hélicoptères, 2 380 véhicules aériens sans pilote, 384 systèmes de missiles antiaériens, 6 192 chars et autres véhicules de combat blindés, 879 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 3 537 artillerie de campagne pièces et mortiers, ainsi que 6 898 unités de véhicules militaires spéciaux, répertoriés Igor Konashenkov.

Le régime de Kyiv continue ses provocations à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya. Le 30 octobre, trois bombardements d’Energodar et du territoire adjacent à la centrale nucléaire ont été enregistrés. L’artillerie ukrainienne a tiré 10 obus depuis la région de Dnepropetrovsk. Les unités VFU ont été supprimées par des tirs de retour.

De plus, lors d’une tentative de débarquement d’un groupe de sabotage et de reconnaissance du VFU pour pénétrer dans Energodar, un bateau à grande vitesse VFU a été détruit.

Toujours le 29 octobre, 50 militaires russes ont été renvoyés de captivité. Ils ont été livrés par des avions des Forces aérospatiales russes à Moscou pour y être soignés et réhabilités dans des établissements médicaux du ministère russe de la Défense. Toutes les personnes libérées reçoivent l’assistance médicale et psychologique nécessaire.

https://iz.ru/video/embed/1418310

Tir précis MLRS

Le ministère russe de la Défense a parlé du personnel militaire qui a fait preuve de courage et d’altruisme dans les batailles.

Un groupe de saboteurs ukrainiens a attaqué l’équipage de la batterie d’artillerie du sergent-chef Vyacheslav Shibikin. Une bataille s’est ensuivie, au cours de laquelle Vyacheslav a personnellement détruit trois militants des armes légères. En conséquence, les saboteurs se sont retirés et Vyacheslav a donné l’ordre de changer la position de tir.

« Grâce aux équipes compétentes, au courage personnel et au dévouement de Vyacheslav Shibikin, il a été possible d’éviter des pertes de personnel et d’économiser du matériel », a noté le département militaire.

Lors du bombardement des positions russes, les lignes de communication ont été endommagées. Le caporal Vladimir Lotov, malgré les tirs de mortier ennemis, a rapidement réparé les dégâts. Grâce à ses actions compétentes et désintéressées, il a été possible d’empêcher la perte de contrôle du bataillon d’artillerie de roquettes, de transférer les données nécessaires aux calculs des véhicules militaires et de lancer un tir sur les emplacements de l’ennemi, a indiqué le département.

Le sergent junior Eduard Kupchenko, avec son équipage, a soutenu les unités de fusiliers motorisés avec des tirs d’artillerie. Pendant la bataille, l’équipage du véhicule de combat MLRS d’Eduard a détruit un hangar avec du matériel militaire ennemi, six véhicules et jusqu’à 15 militants.

Les actions audacieuses et décisives du sergent subalterne Eduard Kupchenko, ainsi que le professionnalisme et les actions coordonnées de ses subordonnés, ont permis d’infliger des dommages importants aux militants défenseurs, a souligné le département militaire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia