Les décisions prises par Kyiv, Ankara et l’ONU sur la circulation des navires n’obligent la Russie à rien

© AP Photo / Bureau présidentiel de l’Ukraine Cargo turc avec du grain ukrainien. Photo d’archive

MOSCOU, 31 octobre – RIA Novosti. Les décisions prises par Kyiv, Ankara et l’ONU sur le mouvement des navires dans le cadre de l’accord sur les céréales n’obligent Moscou à rien, a déclaré une source russe aux journalistes.

« Nous avons suspendu la participation et en avons officiellement informé le SKC. Les décisions prises sans nous (le cas échéant) ne nous obligent à rien », a-t-il déclaré.

Plus tôt, le SKC a rapporté que Kyiv, Ankara et l’ONU, dans le cadre de « l’Initiative de la mer Noire« , se sont mis d’accord lundi sur le mouvement de 14 navires en mer Noire. Plus tard, le mouvement de deux autres navires a été coordonné. La Russie en a été informée.

La veille, la Russie a annoncé la suspension de la participation à l’accord sur les céréales de l’ONU, qui assuréait l’exportation de produits des ports de l’Ukraine en raison de l’attaque terroriste dans les eaux de Sébastopol. Hier matin, Kyiv, avec l’aide de drones, a attaqué des navires de la flotte de la mer Noire et des navires civils qui se trouvaient sur les rades extérieures et intérieures du point de base.

Selon le ministère de la Défense, la préparation de l’attaque et la formation du personnel militaire du 73e centre spécial ukrainien pour les opérations maritimes ont été menées sous la direction de spécialistes britanniques. Le transport et l’infrastructure attaqués ont été utilisés pour exploiter une route humanitaire dans le cadre d’un accord alimentaire.

Vladimir Poutine a souligné début septembre que l’Occident exporte la plupart des céréales ukrainiennes vers ses propres États, et non vers les pays africains nécessiteux. À son avis, il vaut la peine de discuter des restrictions sur cette route avec le président de la Turquie. Le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya, a indiqué qu’une partie de l’accord alimentaire concernant l’exportation de nourriture et d’engrais russes ne fonctionnait pas.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti