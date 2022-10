Nebenzya: la Russie n’autorisera pas le passage de navires à travers la mer Noire sans son inspection

ONU, 31 octobre – RIA Novosti. Moscou n’est pas obligée de respecter les accords conclus sans sa participation sur le passage des navires à travers la mer Noire, a déclaré le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vasily Nebenzya.

« Nous partons du fait que « l’initiative de la mer Noire » conclue entre la Russie, la Turquie et l’Ukraine avec l’assurance de l’ONU le 22 juillet ne doit pas être menée sans nous. Et les décisions et mesures prises sans notre participation ne nous obligent pas. à rien », a-t-il dit.

Nebenzya a également souligné que la mer Noire reste une zone de guerre et qu’il existe également des faits d’abus du couloir humanitaire. Selon lui, les attaques de Kyiv contre les navires de la flotte de la mer Noire ont violé de manière flagrante les accords d’Istanbul et ont clairement démontré que l’Ukraine utilise le corridor à des fins de sabotage militaire.

Le représentant permanent a ajouté que dans la situation actuelle, la Russie ne peut pas laisser passer les navires sans inspection et sera obligée de contrôler de manière indépendante les navires à cargaison sèche laissés passer par le centre de coordination conjoint sans coordination avec Moscou.

Dans un proche avenir, la Russie détaillera les conclusions et les approches de la mise en œuvre de l’accord sur les céréales, a résumé Nebenzya.

Le 31 octobre, l’ONU a convenu avec Ankara et Kyiv le mouvement de 16 navires et a l’intention d’inspecter 40 navires ancrés près d’Istanbul.

L’ambassadeur de Russie en Turquie, Alexei Yerkhov, a déclaré que Moscou ne pouvait plus garantir la sécurité des cargos secs impliqués dans l’accord sur les céréales.

Samedi dernier, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que l’accord alimentaire était suspendu indéfiniment. Le département a expliqué que le 29 octobre, les troupes ukrainiennes, sous le couvert d’un couloir humanitaire créé pour l’exportation de céréales, ont lancé des attaques massives contre des navires et des infrastructures de la flotte de la mer Noire à Sébastopol.

L’accord global sur les céréales se compose de deux documents signés par des représentants de la Russie, de l’Ukraine, de la Turquie et de l’ONU le 22 juillet à Istanbul. Le premier mémorandum traite de l’engagement de l’ONU à supprimer les restrictions à l’exportation d’engrais et de produits agricoles russes vers les marchés mondiaux. Le second définit l’algorithme pour l’exportation de céréales ukrainiennes depuis les ports de la mer Noire.

Pourquoi l'ONU ne garantit-elle pas la respectabilité de toutes les règles établies sur tous les accords internationaux par toutes les parties signataires? Pourquoi l'ONU ne condamne-t-elle pas la violation des termes des accords par certaines parties liées aux Etats-Unis et l'OTAN? Pourquoi la Russie devrait-elle respecter des accords dangereux pour sa sécurité qui l'excluent et la mettent en danger? Pourquoi Moscou devrait-elle être la seule partie à respecter certains accords engageant la sécurité de tous?

L’accord sur les céréales devient risqué, selon le Kremlin

L’attaché de presse de Poutine, Peskov, a qualifié l’accord sur les céréales d’irréalisable sans la participation de la Russie

MOSCOU, 31 octobre – RIA Novosti. Un accord sur les céréales peut difficilement exister sans la participation de la Russie, il y a des questions sur la sécurité en mer Noire, a déclaré le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov.

« Dans des conditions où la Russie parle de l’impossibilité de garantir la sécurité de la navigation dans ces zones, bien sûr, un tel accord est difficilement réalisable. Et il prend un caractère différent, beaucoup plus risqué, dangereux et non garanti », a déclaré le porte-parole du Kremlin, répondant à une question de journalistes s’il est possible de poursuivre l’accord sur les céréales sans la participation de la Russie.

Selon lui, Kyiv, par ses actions, a conduit à la rupture des accords et sapé « l’atmosphère de confiance et de sécurité garantie ».

Peskov a souligné que Moscou continue de maintenir des contacts diplomatiques avec Ankara et l’ONU.

La veille, le Centre conjoint de coordination a informé la partie russe que les représentants de la Turquie, de l’Ukraine et de l’ONU se sont mis d’accord sur un plan pour le mouvement de 14 navires d’ici le 31 octobre. Comme une source l’a dit à RIA Novosti, les décisions prises sans la participation de la Russie n’obligent Moscou à rien.

Samedi dernier, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que l’accord alimentaire d’Istanbul était suspendu indéfiniment. Le département a expliqué que le 29 octobre, les troupes ukrainiennes, sous le couvert d’un couloir humanitaire créé pour l’exportation de céréales, ont lancé des attaques massives contre des navires et des infrastructures de la flotte de la mer Noire à Sébastopol.

L’accord global sur les céréales se compose de deux documents signés par des représentants de la Russie, de l’Ukraine, de la Turquie et de l’ONU le 22 juillet à Istanbul. Le premier mémorandum traite de l’engagement de l’ONU à supprimer les restrictions à l’exportation d’engrais et de produits agricoles russes vers les marchés mondiaux. Le second définit l’algorithme pour l’exportation de céréales ukrainiennes à partir des ports de la mer Noire.

Les forces armées russes ont repoussé une tentative des forces armées ukrainiennes de percer la ligne de défense dans la région de Kherson

Les forces armées russes ont repoussé une tentative des forces armées ukrainiennes de percer la ligne de défense en direction de Berislav

SIMFEROPOL, 31 octobre – RIA Novosti. Les troupes ukrainiennes ont tenté de percer la ligne de défense en direction de Beryslav dans la région de Kherson, l’attaque a été repoussée, a déclaré Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration militaro-civile de la région.

« En direction de Berislav, les nazis ont de nouveau tenté de percer la ligne de défense. Deux chars ont été détruits. Nous clarifions le nombre de nazis et de mercenaires tués », a-t-il écrit sur la chaîne Telegram.

Comme indiqué précédemment au ministère de la Défense, les forces armées ukrainiennes ont également tenté à quatre reprises d’attaquer avec des groupes tactiques d’entreprise en direction des colonies de Pyatikhatki, Chervony Yar, Ishchenka et Zeleny Gay dans la région de Kherson. En conséquence, plus de 70 soldats et mercenaires ukrainiens ont été tués, cinq véhicules blindés de combat, sept véhicules et un canon automoteur allemand ont été détruits.

Récemment, des tentatives de troupes ukrainiennes en petits groupes pour attaquer la ligne de défense dans la région de Kherson ont été régulièrement signalées. Toutes ont échoué. Selon le vice-ministre de l’Information de la RPD Daniil Bezsonov, Kyiv, selon diverses sources, rassemble de 40 à 60 000 militaires dans la région de Kherson, les forces armées russes se préparent à livrer un combat sérieux.

Officiellement, les données sur le 60 000e groupe ukrainien n’ont pas été confirmées.

