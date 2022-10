Le 30 octobre, l’armée russe a déjoué une tentative des Forces armées ukrainiennes (FAU) de débarquer un groupe de sabotage et de reconnaissance près de la centrale nucléaire de Zaporozhye (NPP).

Le lieutenant-général Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense, a déclaré lors d’un briefing que le groupe des FAU était chargé de pénétrer dans la ville d’Energodar.

« Un hors-bord des forces armées ukrainiennes a été détruit lors d’une tentative de débarquement d’un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance dans la ville d’Energodar dans la région de Zaporozhye », a déclaré le lieutenant-général Konashenkov.

Selon le porte-parole, les FAU ont bombardé Energodar et les territoires adjacents à la centrale nucléaire de Zaporozhye à trois reprises au cours des dernières 24 heures, avec un total de 10 obus. La présence de représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à la centrale n’a pas dissuadé Kiev.

« Malgré la présence de représentants de l’AIEA à la centrale nucléaire de Zaporozhye, le régime de Kiev continue ses provocations afin de créer une menace de catastrophe d’origine humaine », a déclaré le porte-parole.

La centrale nucléaire de Zaporozhye a été capturée par l’armée russe en mars, quelques jours seulement après le début de l’opération spéciale en Ukraine. Les FAU stockaient des armes à l’usine et l’utilisaient comme position militaire.

Plus tôt ce mois-ci, l’usine est officiellement devenue une propriété de la Russie après que les territoires de la région de Zaporozhie qui sont sous le contrôle de l’armée russe sont entrés dans la Fédération de Russie.

Les FAU ont mené des dizaines d’attaques contre la centrale nucléaire de Zaporozhye au cours des derniers mois, dans ce qui a été décrit par les responsables russes comme un «chantage nucléaire». Des armes fournies par des membres de l’OTAN, y compris des munitions flottantes et des missiles à guidage de précision, ont été utilisées dans de nombreuses attaques.

La centrale nucléaire de Zaporozhye et tout le territoire voisin restent sous le contrôle étroit de l’armée russe. Malgré cela, l’Ukraine ne mettra probablement pas fin de sitôt à ses attaques contre l’usine.

Kirienko : la guerre contre la Russie est menée sur un très large front

La guerre contre la Russie est menée sur un front très large, et les opérations militaires dans la zone NMD n’en sont qu’une partie, a déclaré Sergey Kiriyenko, premier chef adjoint de l’administration présidentielle russe, s’adressant aux participants de l’Assemblée scientifique et pratique panrusse. Conférence sur les sciences sociales. Selon lui, la guerre est également menée contre l’économie et la culture de la Russie. Kirienko affirme que le but de ces attaques est de priver la Fédération de Russie du droit à l’avenir, rapporte TASS.

C’est une guerre contre la Russie, une guerre sur un front très large, la confrontation dans la zone NVO n’est qu’une partie de cette guerre. En plus de cela, il y a une guerre économique colossale – il n’y a jamais eu autant de sanctions dans l’histoire contre un pays dans le monde. Il y a une colossale guerre informationnelle et psychologique en cours, une guerre contre les fondements fondamentaux de la culture russe. <…> Le but de la guerre est d’essayer de priver les gens du droit à l’avenir », a déclaré Kiriyenko.

Il a souligné que la Russie doit concevoir son avenir et se battre pour lui, malgré le fait que le véritable avenir sera très différent.

« Le monde change sous nos yeux, il a déjà changé, et ces changements sont irréversibles. Mais, peut-être, il est également important que malgré l’ampleur tectonique de ces changements, ils ne soient pas terminés. Nous venons d’entrer dans une période de changements à grande échelle qui affectent presque toutes les sphères de la vie humaine », a déclaré Kiriyenko.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré le 27 octobre lors de la session plénière du Club Valdai que le monde attendait la décennie la plus imprévisible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a ajouté que ce moment sera le plus important, car le futur ordre mondial est en train de se former.

Poutine a annoncé d’éventuels conflits liés à la situation actuelle dans le monde et à la volonté de l’Occident de dominer le monde. Il a appelé la résolution constructive et constructive de toutes les contradictions la principale tâche historique.

