Une fuite d’e-mails montre une augmentation des mortinaissances après le vaccin COVID

En 2021, le domaine de la médecine et les sources médiatiques ont travaillé ensemble pour promouvoir un vaccin qu’ils prétendaient être « sûr et efficace », indépendamment du fait qu’il n’avait été publié que cette année-là. Maintenant, les courriels divulgués montrent une augmentation des mortinaissances après le vaccin COVID.

Un e-mail écrit au personnel médical d’un système hospitalier à Fresno, en Californie, a révélé une augmentation des « patients décédés », ou mortinaissances, qui devrait se poursuivre.

« Il y a eu 22 patients décédés en août [2022], ce qui égale le nombre record de décès en juillet 2021, et jusqu’à présent en septembre, il y en a eu 7 et ce n’est que le 8e jour du mois », a écrit une infirmière en chef.

L’infirmière responsable a poursuivi en exprimant son souhait que « la tendance ne se poursuive pas indéfiniment ».

« J’en connais quelques autres qui doivent accoucher dans la semaine à venir, donc malheureusement, le processus va vous être très familier à tous », a déclaré l’infirmière en chef.

L’employée qui a publié l’e-mail a affirmé que, dans son seul établissement, le taux de décès fœtaux (mortinaissances) avait considérablement augmenté depuis le déploiement des vaccins à partir de sa moyenne de vaccin pré-COVID-19 de un à deux tous les trois mois.

Courriel de l’hôpital sur le « patient décédé ».

« Signal de danger extrême »

Page 2 d’un e-mail expurgé de l’hôpital sur les « patients décédés ». (Obtenu par Epoch Times)

Epoch Times a été informé par le Dr James Thorp, un OB-GYN basé en Floride et spécialisé en médecine materno-fœtale, que le contenu de l’e-mail est compatible avec les recherches qu’il a examinées dans le monde entier.

«Cela est également cohérent avec les données de notre étude récemment publiée (lire ci-dessous), la base de données VAERS, UK Yellow Card, VigiAccess de l’Organisation mondiale de la santé, EudraVigilance de l’Agence européenne des médicaments, le Conseil mondial de la santé et même des propres documents internes de Pfizer. 5.3.6 données post-commercialisation (pdf) qu’ils ont tenté de supprimer pendant 75 ans », a déclaré Thorp.

Dr James Thorp. (Avec l’aimable autorisation du Dr James Thorp)

Thorp a participé à une étude qui a découvert une augmentation substantielle de 14 effets secondaires graves, notamment des malformations fœtales, des arrêts cardiaques fœtaux et des mortinaissances, chez les femmes qui ont reçu le vaccin COVID-19 par rapport à la vaccination antigrippale.

L’étude a préconisé une restriction sur l’administration des vaccinations COVID-19 pendant la grossesse.

De plus, il est cohérent avec les 1 366 publications évaluées par des pairs (pdf) qui ont été publiées en seulement 15 mois et qui montrent des complications graves et des décès suite aux vaccinations COVID-19, selon Thorp.

« Laissez cela pénétrer : les publications évaluées par des pairs documentant les événements indésirables graves après les vaccins COVID-19 en seulement 15 mois éclipsent tous les autres rapports de ce type de tous les autres vaccins administrés sur toute la planète Terre au cours du siècle dernier », a déclaré Thorp. « Selon le taux national de mortalité fœtale (mortinaissances) aux États-Unis pour 1 000 naissances, il y a eu une baisse des taux de 5,89 en 2018 à 5,74 en 2020, ce qui suggère de manière convaincante que les infections au COVID-19 n’ont pas augmenté les taux de mortinaissance en 2020. »

Ceci est représenté dans un graphique que Thorp a créé en comparant les taux observés dans les deux institutions en utilisant les taux de livraison agrégés de 9 000 par an des deux institutions indiquées dans l’e-mail.

Les taux de mortinaissance corrigés pour 1 000 naissances sont affichés sur le graphique avec des triangles rouges (29,3 pour 1 000) sur la base de 22 mortinaissances observées entre juillet 2021 et août 2022.

« Il s’agit clairement d’un signal de danger extrême », a déclaré Thorp. « La probabilité statistique que cela se produise par hasard seul est nulle, et cela pourrait potentiellement être assimilé à un événement 20 sigma très rare. »

Thorp a cité des conseils médicaux qui ont approuvé les vaccins COVID-19 pour les femmes enceintes comme sûrs tout en rejetant les options alternatives de traitement précoce, telles que l’ivermectine, comme trompeuses.

Thorp a affirmé qu’il existe de solides preuves circonstancielles que l’American Board of Obstetrics and Gynecology (ABOG), l’American Board of Medical Specialties (ABMS) et la Federation of State Medical Boards (FSMB) « ont frauduleusement collaboré et commis des violations du RICO pour pousser dangereux non testés thérapie génique expérimentale pendant la grossesse tout en imposant un bâillon contraire à l’éthique, illégal, immoral et inconstitutionnel à chaque médecin et infirmière aux États-Unis.

Le Dr Kimberly Biss, gynécologue-obstétricien à Saint-Pétersbourg, en Floride, a révélé dans une déclaration vidéo que depuis que les vaccins COVID-19 sont devenus disponibles, elle a été témoin d’une augmentation de 50 % des fausses couches et de l’infertilité dans sa pratique.

Kimberly Biss, MD an OB / Gyn explique dans son hôpital qu’elle constate une énorme augmentation de l’infertilité et des fausses couches ainsi qu’une augmentation de 25% du dépistage irrégulier du cancer du col de l’utérus pic.twitter.com/v0nJhkaHdz – Janey (@_Janey_J) 16 octobre 2022

« Et je dirais qu’il y a probablement une augmentation d’environ 25% des frottis vaginaux anormaux, ainsi que des tumeurs malignes du col de l’utérus dans notre région », a déclaré Biss.

« Complètement sans danger pour les femmes enceintes »

Le Dr Terry Thomas, OB-GYN of Associates in Women’s Health à Baton Rouge, en Louisiane, a déclaré lors d’une conférence de presse en 2021 qu’« il est totalement sûr pour les femmes enceintes de recevoir le vaccin à tout moment de la grossesse ».

Comme le dit @WomansHospital OB-GYN Dr. Terri Thomas, il est sûr pour les femmes enceintes de recevoir le vaccin COVID-19. Il ne provoque pas de fausses couches et les mères enceintes qui reçoivent le vaccin COVID aident à transmettre des anticorps protecteurs à leurs bébés. Faites-vous vacciner, protégez vos enfants. #lagov pic.twitter.com/pqstkhlrdS – Le gouverneur John Bel Edwards (@LouisianaGov) 25 août 2021

Elle a été plus explicite lorsqu’elle a indiqué que les vaccinations contre le COVID-19 n’entraînent pas de fausses couches.

