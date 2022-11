La Russie a révélé les pertes et les dommages causés par l’Ukraine à son infrastructure militaire après une nouvelle journée d’hostilités

Le 1er novembre, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a rendu compte de l’avancement de l’opération militaire spéciale en Ukraine.

Le ministère de la Défense russe a rendu compte des résultats des attaques de missiles et d’UAV contre les installations d’infrastructures militaires et énergétiques dans toute l’Ukraine le 31 octobre. En conséquence, la gestion des Forces armées ukrainiennes (FAU) et leur logistique ont été fortement perturbées. L’approvisionnement militaire des zones d’opérations de combat par les lignes de chemin de fer a été entravé et le travail des entreprises du complexe militaro-industriel de l’Ukraine a été interrompu.

Le même jour, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a prononcé un discours confirmant que l’armée russe réduisait effectivement le potentiel militaire de l’Ukraine.

« Nous continuons de frapper efficacement les infrastructures militaires avec des armes de précision, ainsi que des objets qui affectent la réduction du potentiel militaire de l’Ukraine. Dans le même temps, des mesures globales sont prises pour empêcher la mort de citoyens ukrainiens », a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou lors d’une conférence téléphonique.

Au milieu des attaques quotidiennes massives contre les installations ukrainiennes, le nombre de civils blessés est resté extrêmement faible, sans parler des civils tués. Choïgou a noté qu’à son tour « le régime de Kiev poursuit les actions terroristes visant à détruire les civils et à détruire les équipements sociaux ».

« Les forces armées ukrainiennes n’arrêtent pas de bombarder la centrale nucléaire de Zaporijiahe, les points d’évacuation et les lieux de distribution de l’aide humanitaire, ciblant délibérément les populations civiles », a déclaré Sergueï Choïgou.

Le régime de Kiev continue ses provocations afin de créer une menace de catastrophe d’origine humaine à la centrale nucléaire de Zaporozhye.

Dans la seule journée du 31 octobre, l’artillerie de l’AFU a tiré plus de vingt obus sur la périphérie nord-ouest de la ville d’Energodar et le territoire adjacent à la centrale nucléaire. La centrale nucléaire a été bombardée depuis les positions militaires ukrainiennes près de la ville de Marganets dans la région de Dnipropetrovsk. Les installations nucléaires de la centrale n’ont pas été endommagées et le niveau de radiation dans la zone reste normal.

Grad MLRS russe en action dans la région de Krasny Liman:

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/grad.mp4?_=1

Pendant ce temps, les FAU poursuivent ses tentatives pour percer les défenses russes. Sur les lignes de front nord-est de l’Ukraine, les FAU subissent de lourdes pertes dans leurs opérations offensives qui se poursuivent quotidiennement dans les mêmes zones.

Dans la direction de Kupyansk, les forces ukrainiennes ont poursuivi leurs tentatives infructueuses d’attaquer les positions russes près de Nikolaevka, Kuzemovka dans la RPL et Orlyanka dans la région de Kharkiv. L’opération était traditionnellement menée par de petites forces constituées d’un groupement tactique de bataillon renforcé par des mercenaires étrangers. Toutes leurs attaques ont été repoussées et ont entraîné de lourdes pertes pour les FAU. Plus de 150 militaires ukrainiens et militants étrangers, trois chars, quatre véhicules blindés de combat et six camionnettes ont été détruits.

Dans la région de Krasny Liman, les tirs d’artillerie préventifs russes et les manœuvres de l’infanterie russe ont contrecarré une autre offensive ukrainienne près des villages de Chervonopopovka et Makeyevka dans la RPL. Plus de 30 militaires ukrainiens, quatre véhicules de combat d’infanterie et trois camionnettes ont été détruits.

Sur les lignes de front sud de l’Ukraine, les FAU n’a également remporté aucune victoire. Dans la direction Mykolaiv-Krivoy Rog, les forces russes ont repoussé les attaques de les FAU vers les villages de Mylovoye, Sukhanovo, Bruskinskoye, Kostroma et Zeleny Guy dans la région de Kherson. À la suite des dégâts causés par le feu, plus de 110 militaires ukrainiens, un char, huit véhicules de combat blindés et huit camionnettes ont été détruits.

Les Su-35S et Su-30SM russes en action :

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/Su.mp4?_=2

Les avions de combat, l’artillerie et les missiles russes continuent de supprimer les positions militaires ukrainiennes et les équipements militaires étrangers le long de toutes les lignes de front.

Selon le ministère de la Défense russe, trois dépôts de munitions, huit points de contrôle des FAU, 63 unités d’artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 154 districts ont été touchés au cours de la journée écoulée.

Deux stations radar de contre-batterie AN / TPQ-50 de fabrication américaine ont été détruites près de Belogorovka (LPR) et Soledar (DPR). Un Su-24 ukrainien a été abattu par un chasseur russe dans la région d’Apostolovo de la région de Dnipropetrovsk.

Neuf drones, un missile balistique Tochka-U, six obus du MLRS Olkha ont été abattus.

Le ministre russe de la Défense a ajouté qu’au cours des dix derniers jours, plus de deux cents missiles lancés avec le HIMARS MLRS de fabrication américaine ont été interceptés au-dessus des territoires sous contrôle russe.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Épisodes de guerre : opération réussie de la 100e brigade de la RPD (vidéo)

Les soldats de la 100e brigade de la RPD ont pris d’assaut un bastion des FAU et ont pris un grand nombre de prisonniers de guerre.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/2022-10-31-100th.mp4?_=1

Eduard Basurin, président de la milice populaire de la RPD, a rapporté que des militaires de la 100e brigade des gardes de la République populaire de Donetsk ont pris le contrôle des positions ukrainiennes près du village de Nevelske. De nombreuses armes, y compris celles d’origine étrangère, ont été saisies et des prisonniers de guerre ont été faits pendant le combat.

La 100e brigade succède à la Garde républicaine de la RPD, formée le 12 janvier 2015 lors de l’opération Debaltsevo. Le 15 août 2015, la Garde républicaine de la RPD a été réorganisée en 100e brigade indépendante de fusiliers motorisés. L’unité est intégrée au 1er corps d’armée de la RPD. C’est l’une des unités les plus réussies et les plus efficaces du DPR.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front