Hacker Joker a déclaré qu’il avait réussi à pirater le système de commandement et de contrôle des troupes ukrainiennes DELTA

MOSCOU, 1er novembre – RIA Novosti. L’armée russe a reçu tous les plans du commandement des Forces armées ukrainiennes, un hacker ukrainien qui a déménagé en RPD sous le pseudonyme de Joker, qui a piraté le programme de commandement et de contrôle DELTA utilisé par Kyiv, a déclaré à RIA Novosti.

« Absolument tout. Toutes les données que le commandement ukrainien possède sur ses troupes et sur les troupes russes. Un gros dump (la quantité de données téléchargées. – Ndlr) a déjà été transféré au bon endroit, et je n’ai montré qu’une petiet partie », a déclaré le spécialiste.

Il a noté que DELTA a été fabriqué aux États-Unis et en Ukraine conformément aux normes de l’OTAN.

« En plus de la carte interactive, ils utilisent deux sources ouvertes : Element et NextCloud. L’authentification habituelle de Google a également été utilisée. Tous les chemins mènent au sous-réseau militaire Damba.org.ua », a déclaré Joker.

Comme l’a ajouté le pirate, les serveurs DELTA sont situés à Dnepropetrovsk.

Le Joker a déclaré que le piratage du programme lui avait pris beaucoup de temps.

« Ce n’était vraiment pas facile (à pirater. – ndlr approx.), mais il n’y a pas de systèmes absolument sûrs. Chaque système peut être piraté s’il y a des compétences, du temps et de la créativité dans l’approche. Mais le plus important est la croyance que cela est possible. Ainsi, le coût en temps et le travail minutieux ne seront pas si fastidieux », a expliqué le pirate informatique.

Le Joker a pu pirater le programme américain de commandement et de contrôle DELTA pour les troupes ukrainiennes – il en a parlé plus tôt dans sa chaîne Telegram. Toutes les données sur ses propres troupes et les troupes ennemies y sont entrées, y compris les coordonnées de l’équipement et le nombre de membres du personnel. Les informations sont régulièrement mises à jour au fur et à mesure que les données du renseignement deviennent disponibles.

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale pour démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Vladimir Poutine a appelé son objectif « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Les forces armées sont confrontées à la tâche de libérer le Donbass et de garantir la sécurité de la Russie.

