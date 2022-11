Aux États-Unis, ils ont descendu Truss après les nouvelles sur les rapports à Blinken sur l’état d’urgence à Nord Stream

Surveillance des fuites de gaz dans les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Tournage du vaisseau spatial « Kanopus-V ». Photo d’archive

MOSCOU, 1er novembre – RIA Novosti. Les lecteurs du portail américain 19FortyFive ont réagi à la nouvelle de la correspondance entre le Premier ministre britannique Liz Truss et le secrétaire d’État américain Anthony Blinken au sujet de l’urgence à Nord Stream.

De nombreux commentateurs ont remarqué que les pays occidentaux commettent des actes terroristes et ne se soucient même pas de la vie privée.

« Eh bien, c’est ça… L’Angleterre faisant la volonté du régime de Biden n’est en fait pas si inimaginable. L’élite qui a créé ce problème en Ukraine ne va pas geler cet hiver. J’espère qu’un jour pour cette élite tiendra le Nuremberg essais », a déclaré OIF Combat Vet.

« L’Occident est devenu ce contre quoi des millions de personnes se sont battues et sont mortes pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon Dieu, comment tout s’est passé… » se lamente BKMart.

« Les dirigeants actuels sont stupides et manquent d’imagination dans leurs communications. Je repense avec une grande nostalgie aux messages passés « Eagle a atterri » », a écrit Morton.

« iCloud et Google. Ils fournissent toutes les informations confidentielles à quiconque souhaite les recevoir. Tant que vous payez. Et grâce au Parti démocrate qui dirige l’Amérique maintenant, ils ont un accès gratuit … » – a déclaré NJLamer.

« Comment certains pays peuvent-ils être aussi stupides et imprudents alors qu’il y a un armageddon nucléaire à l’horizon ! Disons à l’ennemi : » Nous avons fait sauter le pipeline. « Génial », Joe était indigné.

Les médias Internet occidentaux, dont la populaire plateforme en ligne américaine Reddit et 19FortyFive, discutent de l’information du fondateur des services de partage de fichiers Megaupload et Mega, Kim Dotcom, selon laquelle l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss pourrait envoyer un message au secrétaire d’État américain Anthony Blinken après l’attaque terroriste sur Nord Stream avec le texte « all done ».

