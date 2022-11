Les caravanes de céréales maritimes continuent de naviguer de l’Ukraine à la Turquie en ignorant tous les avertissements russes

Le 31 octobre 2022, au moins 12 transports maritimes ont commencé à se déplacer le long du corridor précédemment établi pour le transport de céréales d’Odessa en direction de la Turquie.

Auparavant, les autorités russes avaient annoncé qu’elles suspendaient leur participation à l’accord « céréalier » après l’attaque des navires de la flotte russe de la mer Noire sur les routes de Sébastopol.

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a informé que le mouvement de cargaisons sèches le long du corridor de transport de «l’accord sur les céréales» est inacceptable. Aucune garantie de sécurité n’est plus valable pour les cargaisons sèches passant par ce corridor.

Le 29 octobre, des navires russes ont été attaqués par des systèmes de combat maritime et aérien sans pilote de fabrication britannique. Au moins un drone maritime a été lancé depuis un cargo suivant un corridor maritime sécurisé préalablement convenu pour transporter du grain depuis les ports ukrainiens.

À la suite de l’attaque, le dragueur de mines « Ivan Golubets » a été gravement endommagé. Un drone naval a sauté sur le pont par la trappe de déchargement du chalut et a explosé sur le pont supérieur. Le compartiment de la barre a été gravement endommagé. La frégate « Admiral Makarov » a également subi des dommages mineurs.

Les événements du 31 octobre ont montré que les avertissements de la partie russe ont été ignorés par les autres participants à « l’accord sur les céréales ». Une autre grande caravane de navires est passé d’Odessa vers la Turquie. La vidéo animée ci-dessous montre clairement la formation et le passage de la caravane.

Dans le cas de la caravane du 31 octobre, il y a le navire suspect « Ocean Legend ». Ce navire s’est d’abord dirigé vers la caravane, puis a fait demi-tour et est allé avec les navires de la caravane, puis a navigué vers l’ouest. Il est probable que ce navire ait embarqué une cargaison transportée secrètement depuis le territoire ukrainien.

Une autre bizarrerie est que dans la section du site Web de l’ONU consacrée à la Black Sea Grain Initiative, la liste convenue des navires impliqués dans le transport de céréales a disparu – https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative/mouvements-de-vaisseaux

La partie russe devra réagir d’une manière ou d’une autre à cette situation. Il est peu probable que Moscou attaque directement les navires transportant des céréales. Cependant, il est possible que la zone d’eau soit minée afin d’entraver ou d’empêcher la poursuite du passage des navires dans ce couloir.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

La Turquie, l’Ukraine et l’ONU ont suspendu leurs livraisons dans le cadre de l’accord sur les céréales

© RIA Novosti / Ministère turc de la Défense / Accéder à la médiathèque

Cargo sec dans le port d’Odessa. Photo d’archive

ONU, 1er novembre – RIA Novosti. L’Ukraine, la Turquie et l’ONU n’ont pas prévu de mouvement de navires dans le cadre de l’Initiative de la mer Noire pour le 2 novembre, a déclaré le représentant de l’organisation au Centre conjoint de coordination d’Ismini Palla.

« Le secrétariat de l’ONU au Centre conjoint de coordination rapporte que les délégations de l’Ukraine, de la Turquie et de l’ONU ont convenu de ne planifier aucun mouvement de navires dans le cadre de l’Initiative pour les céréales de la mer Noire le 2 novembre », a-t-elle souligné.

A son tour, le représentant officiel du secrétaire général de l’ONU Farhan Haq a expliqué que cette mesure est temporaire. Répondant à une question sur les raisons de ces actions, il a noté que la décision de suspendre le mouvement des navires n’avait été prise que pour une journée. Samedi dernier, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que l’accord alimentaire était suspendu indéfiniment. Le département a expliqué que le 29 octobre, les troupes ukrainiennes, sous le couvert d’un couloir humanitaire créé pour l’exportation de céréales, ont lancé des attaques massives contre des navires et des infrastructures de la flotte de la mer Noire à Sébastopol.L’accord global sur les céréales se compose de deux documents signés par des représentants de la Russie, de l’Ukraine, de la Turquie et de l’ONU le 22 juillet à Istanbul. Le premier mémorandum traite de l’engagement de l’ONU à supprimer les restrictions à l’exportation d’engrais et de produits agricoles russes vers les marchés mondiaux. Le second définit l’algorithme pour l’exportation de céréales ukrainiennes à partir des ports de la mer Noire.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Situation militaire en Ukraine au 1er novembre 2022 (Mise à jour de la carte)

La Russie a frappé les positions des FAU près de Bereznegovatoe avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les positions des FAU près de Kupyansk avec des missiles de haute précision ;

La Russie a frappé les positions des FAU près de Novaya Kamenka avec des missiles de haute précision ;

L’armée russe a repoussé les attaques des FAU près d’Orlyanka ;

L’armée russe a repoussé les attaques des FAU près de Kuzemovka ;

L’armée russe a repoussé les attaques des FAU près de Chervonopopovka ;

L’armée russe a repoussé les attaques des FAU près de Soukhanovo ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 9 drones ukrainiens près de Yevgenovka, Krasny Liman en RPD, Voevodovka en RPL, Energodar dans la région de Zaporozhye, Vasylivka, Kalininskaya, Doslidnoye et Chervonoe Podolia dans le Kherson ;

Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 20 roquettes dans la périphérie nord-ouest de la ville d’Energodar et sur le territoire adjacent à la centrale nucléaire.