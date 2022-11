Incendie à la centrale hydroélectrique du Dniepr

L’Ukraine continue de plonger dans les ténèbres. Depuis le petit matin du 31 octobre, des dizaines de missiles et de drones russes ont touché des infrastructures militaires et énergétiques à travers le pays.

Les frappes de missiles d’aujourd’hui sur le système énergétique ont été qualifiées de « catastrophiques » lors d’une réunion d’urgence du gouvernement ukrainien à Kiev. Le réseau électrique de l’Ukraine, bien qu’avec la tension maximale des sous-stations de production et de transformation, n’a déjà pas réussi à fournir de l’électricité dans toute l’Ukraine, mais aujourd’hui, il s’est presque effondré. Jusqu’à présent, plus de quarante installations clés des réseaux électriques ukrainiens ont été touchées, y compris les plus grandes installations comme DneproGES, Yuzhno Dniester HPP, Kanevskaya et Kremenchug HPP.

Des responsables ukrainiens ont affirmé que 18 cibles avaient été touchées le 31 octobre, tandis que « les forces de défense aérienne ont détruit 44 des 50 missiles de croisière tirés par la Fédération de Russie sur le territoire de l’Ukraine ce matin », selon les Forces aériennes ukrainiennes. On ne sait pas comment les forces russes ont réussi à frapper 18 installations avec 6 missiles. Kiev continue de cacher ses pertes, mais elle ne peut plus cacher ses mensonges.

Au cours de la journée, des explosions ont été signalées dans au moins 8 régions ukrainiennes, dont les régions de Kiev, Dnepropetrovsk, Vinnytsia, Zaporozhie, Poltava, Kharkov, Kirovograd et Lviv.

Les cibles confirmées comprennent des installations énergétiques d’importance stratégique.

Une douzaine de missiles ont visé la région de Kiev. Les cibles auraient inclus la sous-station CHP-5, CHP-6, Vushgorod qui est liée à la centrale de Kiev.

En raison des dommages causés aux infrastructures énergétiques de la capitale ukrainienne, environ 80% des habitants restent sans approvisionnement en eau et au moins 350 000 appartements de la ville se sont retrouvés sans électricité, a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitschko.

« Les spécialistes de Kyivvodokanal travaillent pour rétablir l’approvisionnement en eau dès que possible. En raison des dommages causés à une installation énergétique près de Kiev, 80 % des consommateurs de la capitale restent sans approvisionnement en eau », a écrit le maire dans Telegram.

Il a ajouté que la ville dispose également des services nécessaires au rétablissement de l’alimentation électrique. Selon Klitschko, il reste environ 350 000 appartements sans électricité à Kiev.

Il y a déjà de longues files d’attente près des stations de pompage dans la capitale :

Des dizaines de villes de la région de Kiev ont également été coupées en eau et en électricité.

Au moins deux explosions ont été signalées à Kharkov. Selon des informations locales, l’une des cibles était la sous-station de Zalytino. Après les grèves, les tramways, les trolleybus et le métro ont cessé de fonctionner dans la ville, l’éclairage public a été éteint dans certains quartiers.

L’une des frappes a touché la centrale hydroélectrique de Kanevskaya dans la région de Cherkasy. La centrale hydroélectrique a été utilisée pour compenser la pénurie d’énergie dans la région de Kiev, ainsi que pour fournir de l’électricité à l’est du pays via la centrale hydroélectrique de Kremenchug dans la ville de Svetlovodsk dans la région de Kirovograd, qui a également été bombardée. Les grèves sur les stations ont réduit l’approvisionnement en électricité des zones industrielles des régions de Krivoy Rog, Cherkasy, Poltava et en partie de Kharkiv.

Il y a eu une explosion au DneproGES dans la région de Zaporozhie, qui est la plus grande centrale hydroélectrique du pays. L’une des frappes aurait touché la sous-station 330 kV de Pravoberezhnaya connectée au DneproGES. Partout où les missiles ont touché, le HPP a subi des dommages importants, car il sera toujours extrêmement difficile de l’utiliser à pleine charge.

La centrale hydroélectrique de Novodnistrovskaya dans la région d’Odessa a également été touchée, selon des informations locales. Des explosions ont été signalées sur le CHPP de Lviv à Lviv.

Dniester HPP-1 a été touché dans la région de Tchernivtsi. Il s’agit de la centrale électrique la plus puissante de la cascade du Dnister. C’est l’une des principales sources d’énergie du sud-ouest de l’Ukraine.

L’évaluation des dégâts se poursuit en Ukraine. Cependant, il est clair que l’Ukraine ne dispose pas des ressources nécessaires pour rétablir le fonctionnement du système électrique, même en mode d’urgence. La plupart des sous-stations de 330 kW ont déjà été endommagées ou détruites. Les forces russes ciblent déjà les centrales de 750 kW qui reçoivent l’électricité des centrales nucléaires ukrainiennes. Cependant, ces stations sont presque inutiles sans les transformateurs nécessaires qui sont régulièrement ciblés par les forces russes.

L’Ukraine est au bord d’un effondrement énergétique et la prochaine vague de frappes de missiles pourrait enfin plonger le pays dans les ténèbres.

