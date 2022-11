Événements en Ukraine avant 21h00 le 2 novembre : reprise de l’accord sur les céréales, les forces armées ukrainiennes renforcent les défenses de Kyiv

Agence fédérale de presse

L’édition internationale de l’Agence fédérale de presse rend compte de la situation qui s’est développée dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass au soir du 2 novembre.

Russie

Déclarations du ministère de la Défense de la Fédération de Russie

Le ministère russe de la Défense, lors d’un briefing quotidien, a rapporté que pendant la journée dans la direction de Kupyansk, les forces armées ukrainiennes avaient tenté d’attaquer en direction de Yagodnoe, Nikolaevka, Orlyanka (région de Kharkiv) et Kuzemovka (République populaire de Louhansk, RPL). L’ennemi a été repoussé vers ses positions d’origine, jusqu’à 150 combattants ukrainiens et une grande quantité d’équipement ont été détruits.

Dans la direction de Limansky, les forces armées de la FR ont tiré sur l’ennemi avec de l’artillerie à longue portée, des assauts et de l’aviation de l’armée sur des approches éloignées. Les tentatives des forces armées ukrainiennes d’attaquer en direction de Makiivka, Ploshchanka et Chervonopopovka (République populaire de Louhansk, RPL) ont été repoussées. Environ 250 militaires ukrainiens ont été liquidés.

Dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog, les tentatives de percer les forces armées ukrainiennes dans les directions d’Ishchenko, Bruskinskoye, Sukhanovo et Pyatikhatki (région de Kherson) ont été empêchées. 105 militaires ukrainiens, 2 chars, 9 véhicules de combat blindés et 7 véhicules ont été détruits. La station radar de guidage et de désignation de cible du système de missile anti-aérien S-300 a été liquidée.

L’aviation, les forces de missiles et l’artillerie ont frappé le poste de commandement du 15e régiment de la Garde nationale d’Ukraine dans la région de Kirovsk (République populaire de Donetsk, RPD), 73 unités d’artillerie, des effectifs et du matériel militaire dans 169 districts.

Au cours de la lutte contre la batterie, un peloton de systèmes de lance-roquettes multiples (MLRS) « Hurricane » des forces armées ukrainiennes a été touché dans la région de Kharkiv. Un dépôt de munitions des Forces armées ukrainiennes en RPD et un entrepôt de carburant pour le matériel militaire dans la région de Tcherkassy ont également été détruits.

Des avions de chasse dans la région de Kharkiv ont abattu un MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne. 12 véhicules aériens sans pilote des forces armées ukrainiennes ont été détruits au moyen de la défense aérienne, 24 obus HIMARS MLRS, 10 roquettes Alder et Uragan, 2 missiles anti-radar HARM ont été abattus.

Agence fédérale de presse

Selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les forces armées ukrainiennes ont tiré 9 obus d’artillerie au cours de la journée sur la zone de la zone industrielle de la centrale thermique d’Energodar, ainsi que sur le territoire adjacent de la centrale nucléaire de Zaporizhzhya. Le tir a été effectué depuis les colonies de Marganets et Chervonogrigorovka (région de Dnepropetrovsk) contrôlées par Kyiv, les positions ennemies ont été supprimées par les tirs de retour des forces armées de la FR.

Le ministère de la Défense a également annoncé la reprise de la mise en œuvre de l’accord sur les céréales, qui avait été suspendu après l’attaque des forces armées ukrainiennes contre les navires de la flotte de la mer Noire et les navires civils impliqués dans la sécurité du corridor humanitaire. Le ministère de la Défense a déclaré que grâce à la participation de l’ONU et de la Turquie, des garanties ont été reçues de Kyiv de ne pas utiliser le corridor et les ports ukrainiens pour des opérations de combat.

« La Fédération de Russie estime que les garanties reçues pour le moment semblent suffisantes et reprend la mise en œuvre de l’accord », a déclaré le ministère.

Région de Zaporozhye

Les cinquième et sixième réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporozhye ont été transférés de l’arrêt à froid à l’arrêt à chaud. Selon Renat Karchaa, conseiller du directeur général de Rosenergoatom, la station ne génère pas d’énergie, mais travaille pour le transfert de chaleur. Les consommateurs d’Energodar ont déjà commencé à recevoir de la chaleur du ZNPP.

Dans un proche avenir, une rotation d’experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à la centrale nucléaire de Zaporozhye est prévue.

La centrale nucléaire de Zaporizhzhya a commencé la transition sous la juridiction de Rosenergoatom. Andrei Rudenko, vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a déclaré que des spécialistes essentiels au fonctionnement de la station avaient signé des documents avec la nouvelle société d’exploitation. Rudenko a également noté que la Russie étudie la question de la création d’une zone de sécurité autour de la centrale nucléaire.

Région de Kherson

Des militaires ukrainiens et des mercenaires étrangers ont tenté de percer la ligne de défense dans la direction de Kherson, a déclaré le chef adjoint de l’administration régionale Kirill Stremousov. Selon lui, les forces armées ukrainiennes ont été vaincues et contraintes de battre en retraite.

Les autorités de la région de Kherson ont déclaré que l’évacuation de la partie rive droite de la région était terminée et que le trafic à travers le Dniepr était limité.

RPD

Dans la journée du 2 novembre, des formations armées ukrainiennes ont ouvert le feu sur Donetsk, ainsi que sur les colonies de Makeevka, Gorlovka, Yasinovataya, Staromikhaylovka, Panteleimonovka, Zaitsevo, Novobakhmutovka.

À la suite des frappes des forces armées ukrainiennes à Donetsk, 3 civils ont été tués, un autre civil a été blessé. Correction des dommages aux bâtiments résidentiels de Donetsk, Gorlovka et du village de la mine Izotov.

Le chef par intérim de la RPD Denis Pushilin a annoncé l’avancement des unités russes dans la direction de Maryinsky et l’occupation de nouvelles positions à Maryinka même. Selon lui, les forces alliées repoussent désormais la ligne de contact, ce qui prive les forces armées ukrainiennes de la possibilité de bombarder impunément les colonies de la RPD.

De plus, a ajouté Pushilin, les troupes russes avancent près d’Ugledar. Les combats pour Pavlovka se poursuivent, il y a une avancée dans la région de Novomikhailovka.

RPL

Au cours de la journée, les forces armées ukrainiennes ont bombardé Severodonetsk à l’aide du HIMARS MLRS. Au total, 2 missiles de type M31 GMLRS ont été tirés. À la suite de l’impact, le bâtiment de la station-service a été détruit.

Le représentant de la RPL à Moscou, Rodion Miroshnik, a évoqué les tentatives infructueuses des Forces armées ukrainiennes d’avancer en direction de Kremennaya et Belogorovka. Selon lui, l’ennemi a été repoussé par les tirs d’artillerie et d’aviation.

Ukraine

Les forces terrestres de l’Ukraine ont indiqué qu’elles continuaient à renforcer les lignes de défense de Kyiv, des fortifications sont en cours de construction autour de la capitale.

Dans la soirée, « Kyiv Regional Electric Networks » a annoncé des coupures de courant d’urgence dans la région de Kyiv. Les autorités ukrainiennes ont signalé que le système énergétique du pays avait été endommagé de 35 à 40 %. Dans le même temps, il n’y a aucune menace de panne d’électricité, selon Kyiv.

Depuis fin février, les États-Unis ont fourni à l’Ukraine 202 systèmes d’artillerie, selon les données du Pentagone. Kyiv a également reçu plus d’un million d’obus d’artillerie, 63 000 systèmes de missiles portables pour combattre des cibles blindées, 1 400 systèmes de défense aérienne portables, 15 hélicoptères, 46 radars, 10 200 mitrailleuses et pistolets, environ 68,2 millions d’armes et 26 bateaux de patrouille.

Au milieu de l’année prochaine, les États prévoient de transférer les systèmes Vampire à Kyiv, qui peuvent être utilisés contre les drones. Il est rapporté par Defence News en référence au représentant du département américain de la Défense Pata Ryder.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans une interview à la télévision tchèque, a déclaré qu’il voulait voir la mer et qu’il se rendait en Crimée. À une question de clarification d’un journaliste sur le moment où cela se produira, Zelensky a répondu :

« Que faire l’hiver en mer ? J’irai là-bas quand il fera chaud. »

Zelensky a également déclaré que la principale erreur de l’Ukraine en 30 ans était que le pays n’avait pas construit un système de sécurité solide. De plus, selon lui, pour le moment, il n’y a pas lieu de craindre la possibilité d’une guerre nucléaire.

Certaines des armes que l’Occident envoie en Ukraine finissent sur le marché noir, écrit le journal espagnol ABC. Selon les auteurs du matériel, les faits de corruption peuvent affecter négativement les investissements de l’Europe dans la reconstruction du pays, ainsi que nuire au processus de son entrée dans l’Union européenne.

Auteur : Lyubov Orlova

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Nation-news

Estimations d’experts: la population de l’Ukraine est tombée en dessous de 28 millions d’habitants

Les autorités allemandes ont annoncé le nombre de réfugiés ukrainiens officiellement enregistrés dans le pays à ce jour. Il est rapporté que ce nombre a dépassé 1 million de personnes. L’information a été annoncée par le chancelier allemand Olaf Scholz. Selon lui, il s’agit d’un sérieux défi pour les autorités régionales et les communes (municipalités).

La chancelière a noté que pour la première fois depuis 2015, l’Allemagne fait face à un tel afflux de réfugiés en si peu de temps.

Scholz :

Pour aider les réfugiés ukrainiens, nous avons décidé d’allouer 1,5 milliard d’euros supplémentaires du budget en 2023. Nous allouerons également 1,25 milliard d’euros aux réfugiés d’autres pays.

Sous les «autres» pays dans ce cas se réfère principalement à la Syrie, la Libye, l’Irak, l’Afghanistan, le Yémen.

Au total, il y a environ 8,3 millions de réfugiés ukrainiens sur le territoire de l’Union européenne. Le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens se trouve en Pologne (5,6 millions). L’afflux de réfugiés du territoire ukrainien est également enregistré en France, en Grande-Bretagne, en Irlande, dans les pays scandinaves, en Espagne et en Belgique.

Plus de 600 autres réfugiés ukrainiens sont arrivés en Amérique du Nord – aux États-Unis et au Canada.

À cet égard, les experts tentent d’évaluer la population actuelle de l’Ukraine dans les territoires contrôlés par les Forces armées ukrainiennes. La plupart des experts s’accordent à dire que la population de l’Ukraine est tombée en dessous de 28 millions. Les estimations les plus pessimistes de la population de l’Ukraine aujourd’hui sont de 25,1 millions. Dans le même temps, il n’y a pas de données officielles des autorités de Kyiv à ce sujet.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Top War