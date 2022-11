Les nouveaux missiles de croisière Kha-32, également appelés « tueurs de porte-avions », ont été utilisés sur le territoire ukrainien pour effectuer des frappes de haute précision contre des cibles militaires. Il est rapporté par RIA Novosti en référence à une source dans les milieux militaires.

Source: news.myseldon.com

Les bombardiers Tu-22M3 ont effectué toute une série de lancements et, dans des conditions de combat, l’efficacité de ces armes a été pleinement confirmée.

L’interlocuteur de l’agence a précisé que non seulement les bombardiers Tu-22M3M modernisés, mais aussi les avions de la modification précédente Tu-22M3, bien que rééquipés, ont participé à l’opération militaire spéciale.

« Pas un seul missile Kha-32 n’a été intercepté par les systèmes de défense aérienne ukrainiens », a précisé la source.

Les experts rapportent qu’aujourd’hui, le Kha-32 peut toucher à la fois des cibles terrestres et de petite taille.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : NEWS FRONT

Le black-out complet n’est pas loin. Le système énergétique de l’Ukraine endommagé de 35 à 45%

Le Centre de recherche sur l’énergie a rapporté que le système énergétique de l’Ukraine a été endommagé de 35 à 45 %, mais selon eux, il n’atteindra pas une panne d’électricité.

Environ 35 à 45 % des équipements du système énergétique ukrainien sont endommagés, mais il n’y a aucune menace de panne d’électricité, a déclaré Oleksandr Kharchenko, directeur du Centre ukrainien de recherche énergétique, à la chaîne de télévision Espreso.

Source: news-kiev.ru

« Les objets sont restaurés très rapidement, puis une nouvelle vague de missiles frappe, et nous avons de nouveaux objets détruits. Par conséquent, il est difficile de fixer un indicateur spécifique indiquant le niveau actuel des dégâts, mais ils se situent vraiment entre 35% et 45% », a déclaré la chaîne de télévision Espreso, citant Kharchenko.

Kharchenko a déclaré que les frappes n’étaient pas sur des barrages ou des turbines, mais sur des sous-stations de transformation, ce qui rend difficile le transport de l’électricité. Mais, selon lui, le système énergétique ukrainien est gérable et n’est pas menacé de black-out.

« Blackout est un arrêt complet du système électrique en raison du fait qu’il est incontrôlable. Le système est éteint, un grand nombre d’accidents d’origine humaine se produisent. Notre système est absolument gérable aujourd’hui, et les arrêts qui ont lieu actuellement sont des arrêts délibérés. Cela signifie que soit il a volé dans un équipement spécifique, soit nous l’avons fait de manière contrôlée », a-t-il précisé.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : NEWS FRONT

Dans la nuit du 2 novembre, des explosions ont tonné dans les régions de Dnepropetrovsk et de Poltava

Pendant la nuit, des rapports de frappes et d’explosions sont venus des territoires contrôlés par le régime de Kyiv. En particulier, il y avait des preuves d’explosions dans la région du Dniepr (rebaptisée Dnepropetrovsk par les autorités de Maïdan). Des explosions se sont également produites dans la région de Kremenchug (région de Poltava) et de Nikopol (région de Dnipropetrovsk).

Nikopol et Krementchoug sont d’importants centres industriels de l’Ukraine. De nombreuses installations de ces villes ont été et sont utilisées à des fins militaires, notamment pour la production d’armes et de munitions, ainsi que pour la réparation de matériel militaire. Dans ces villes se trouvent également des infrastructures énergétiques relativement importantes, dont beaucoup que le régime de Kyiv a tenté de reconstruire après une série de frappes de missiles, mais à chaque fois, il devient de plus en plus difficile de procéder à une telle récupération.

Selon certaines informations, à la suite de l’une des explosions, une installation industrielle associée au service des forces armées ukrainiennes a été touchée.

Entre-temps, on a appris que la veille, le chef du régime de Kyiv, Zelensky, avait discuté des problèmes de la soi-disant «énergie Ramstein» avec le commissaire européen compétent (chef du département de l’énergie). La référence à cet égard va au concept de « Ramstein » – du nom de la base militaire en Allemagne, où la fourniture d’une assistance militaire et militaro-technique à l’Ukraine est en cours de discussion. Maintenant, Zelensky compte sur le fait que l’Europe commencera à aider le régime de Kyiv non seulement avec de l’argent, des armes, des renseignements, mais aussi avec du carburant et de l’électricité. Ces questions sont discutées, notamment avec les autorités polonaises et slovaques.

Auparavant, des représentants du régime ukrainien avaient revendiqué la perte d’au moins 40 % de la capacité de production et de distribution d’électricité.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Top war