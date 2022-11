La montée de TikTok et la chute de Facebook

Dans une interview accordée à Stratechery le 12 octobre, Mark Zuckerberg a parlé de la montée en puissance de TikTok et de la chute de Facebook, qualifiant cela d’occasion manquée.

Mark Zuckerberg a déclaré que le rival de Meta, TikTok, qu’il a qualifié de « concurrent très efficace », a réussi en partie parce qu’il était incapable de prévoir des changements significatifs dans l’utilisation des médias sociaux.

Zuckerberg a déclaré qu’il « avait en quelque sorte raté » la façon dont les utilisateurs « interagissent actuellement avec le contenu découvert » sur les réseaux sociaux dans une interview avec Stratechery le 12 octobre.

Le fondateur de Facebook a affirmé qu’au lieu de partager uniquement du contenu avec leurs amis et leur famille, les utilisateurs des médias sociaux utilisent de plus en plus leurs « flux » pour trouver des informations utiles.

Même si moins de personnes y consacrent du temps, les utilisateurs des plateformes de réseaux sociaux interagissent toujours avec le contenu qui a été publié.

Selon Zuckerberg, les tendances des médias sociaux ont « dans l’ensemble évolué pour que vous utilisiez votre flux pour découvrir du contenu, vous trouviez des choses intéressantes, vous les envoyiez à vos amis dans des messages et vous interagissiez là-bas ».

« Donc, dans ce monde, il est en fait un peu moins important de savoir qui produit le contenu que vous trouvez, vous voulez juste le meilleur contenu. »

Déjà au début de l’année dernière, Meta a investi plus de 15 milliards de dollars dans son projet de « métaverse », mais il a depuis annoncé près de 5 milliards de dollars de pertes pour le premier semestre 2022.

Entre-temps, Meta a été pris au dépourvu par le succès de TikTok, une application vidéo appartenant à des Chinois, après avoir omis de prévoir comment cela transformerait l’utilisation des médias sociaux.

Zuckerberg a déclaré qu’il était « un peu lent à cela parce que cela ne correspondait pas à mon modèle de chose sociale, cela ressemblait plus à une version plus courte de YouTube pour moi ».

Montée de TikTok et contenu vidéo court

La croissance de TikTok représente un grave danger pour Facebook à ce stade et l’a dépassé en popularité, en particulier parmi les jeunes utilisateurs.

Le secret du succès de TikTok est son propre algorithme, qui est excellent pour recommander de courtes vidéos aux utilisateurs en fonction de leurs préférences de visionnage et de leur historique d’utilisation.

Zuckerberg souhaite que Meta se concentre sur la création d’intelligence artificielle afin de pouvoir imiter son rival chinois en proposant une plus grande variété de contenus aux utilisateurs pour ses applications actuelles plutôt que de ne présenter que de brefs clips.

Selon Bloomberg, la société basée en Californie se concentre sur l’amélioration d’Instagram Reels avec son propre algorithme d’IA propriétaire comme contre-mesure à TikTok.

« Parfois, je veux regarder spécifiquement des vidéos, mais la plupart du temps, je veux juste les meilleures choses », a commenté Zuckerberg.

L’interview a été réalisée juste après que Meta a dévoilé la semaine dernière son très attendu casque de réalité virtuelle Quest Pro à 1 500 $ pour une utilisation avec le soi-disant «métaverse» de la société de technologie.

Le « métaverse », auquel Zuckerberg se réfère comme un environnement virtuel où les gens peuvent travailler, faire des achats et socialiser, a été au centre de son attention.

Dans une lettre, le PDG a affirmé qu’au cours des dix prochaines années, le « métaverse » finira par « atteindre un milliard de personnes » et « hébergera des centaines de milliards de dollars de commerce numérique ».

Cependant, le « métaverse » et son équipement VR qui l’accompagne n’ont reçu qu’une réponse mitigée de la part d’investisseurs sceptiques qui affirment que le projet à long terme offre peu d’avantages immédiats.

Alors que la plate-forme de médias sociaux subit un ralentissement chez elle aux États-Unis, Meta, la société mère de Facebook, a connu une baisse de plus de 56% de la valeur des actions cette année.

Facebook a subi un revers lorsque Apple a modifié le système d’exploitation iOS pour protéger la confidentialité des utilisateurs, ce qui a entraîné une perte de revenus publicitaires de 10 milliards de dollars pour l’entreprise.

Selon CNBC, les annonceurs en ligne réduisent également leurs dépenses et moins d’entreprises ajoutent des boutons de connexion Facebook à leurs sites Web.

« Le nombre d’impressions publicitaires sur Facebook a augmenté de 14 %, tandis que les utilisateurs et le temps passé sur la plate-forme sont stables. Cela ressemble au début d’une spirale de la mort et d’une détérioration de l’expérience utilisateur alors qu’ils recherchent des revenus publicitaires », a déclaré l’analyste marketing Chris Curtis sur Twitter.

Le nombre d’impressions publicitaires sur Facebook a augmenté de 14 % tandis que les utilisateurs et le temps passé sur la plateforme sont stables. Cela ressemble au début d’une spirale de la mort et à une détérioration de l’expérience utilisateur alors qu’ils recherchent des revenus publicitaires – Chris Curtis (@heychriscurtis) 6 août 2022

En septembre, Zuckerberg a annoncé que le géant de la technologie cesserait d’embaucher et réorganiserait certaines équipes dans le cadre de son premier effort de restructuration majeur après être tombé au bas du S&P 500 pour 2022.

La valeur marchande de Meta est passée de plus de 1 billion de dollars à son apogée l’année dernière à environ 350 milliards de dollars à l’heure actuelle.

Selon CNBC, malgré les pertes, la société informatique a réalisé un bénéfice de 6,7 milliards de dollars et disposait de plus de 40 milliards de dollars en espèces et en titres négociables à la fin du troisième trimestre.

