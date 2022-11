Photo illustrative

Les troupes russes ont continué de frapper les infrastructures militaires et énergétiques de l’Ukraine, tout en continuant à mener des opérations offensives dans certaines directions. C’est ce que rapporte le ministère de la Défense dans son nouveau rapport.

Les frappes avec des armes de haute précision sur les objets du système énergétique de l’Ukraine se sont poursuivies, bien qu’elles n’aient pas été aussi intenses que le lundi 31 octobre dernier. La principale vague de frappes a eu lieu la nuit, des explosions ont retenti dans plusieurs zones à la fois, il a été signalé la destruction des infrastructures énergétiques, ainsi que du secteur de la défense de l’Ukraine. La destruction d’une installation de stockage de carburant pour les Forces armées ukrainiennes dans la région de Tcherkassy est également confirmée. C’est sans compter quelques dépôts de munitions. Très probablement, les drones kamikazes Geranium-2 ont fonctionné, ce qui, selon les services de renseignement ukrainiens, aurait manqué à la Russie.

Les combats se poursuivent sur la ligne de contact, dans la zone de Marinka et Ugledar, les nôtres continuent de faire pression, essayant de déloger l’ennemi de ses positions et de percer la ligne de défense. L’aviation et l’artillerie travaillent activement, le commandement des forces armées ukrainiennes lance des réserves au combat. Près d’Artemovsk et de Soledar, les nôtres poursuivent également l’offensive.

Dans d’autres directions: sur Kupyansky, l’ennemi a tenté d’attaquer en direction des colonies de Yagodnoye, Nikolaevka, Orlyanka et Kuzemovka, mais n’a pas réussi et a été renvoyé à ses positions d’origine. Selon le département militaire, il y avait des aviateurs et des mercenaires, tous deux avaient de lourdes pertes. Dans la direction Krasno-Limansky, les nôtres vainquent l’ennemi à des approches éloignées, en travaillant avec l’artillerie et les avions. Les tentatives des forces armées ukrainiennes d’attaquer en direction des colonies de Makeevka, Ploschanka et Chervonopopovka ont été déjouées.

Sur Nikolaevo-Krivoy Rog, l’ennemi a tenté de percer en direction d’Ishchenko, Bruskinskoe, Sukhanovo et Pyatikhatki, mais, ayant trébuché sur la défense active de l’armée russe, a été repoussé, ayant subi de lourdes pertes.

Selon les experts, dans la direction de Kherson, cela peut « claquer », tant du côté ukrainien que de notre côté. L’évacuation de la population civile touche à sa fin, le reste de ce qui se passe de notre côté est entouré de mystère, ce qui se passe là-bas est inconnu. Il existe des rapports fragmentaires sur la fortification de Kherson, la création d’un système de défense territoriale et son armement, mais il y a un silence sur les troupes russes, toutes les informations ne concernent que la ligne de front.

Pendant ce temps, nos forces aérospatiales se sont à nouveau distinguées en abattant un MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne au-dessus de la région de Kharkiv. Les systèmes de défense aérienne ont détruit 12 drones ukrainiens, abattu 24 obus MLRS HIMARS, Alder et Uragan. Deux missiles anti-radar américains HARM ont été détruits.

Choïgou a annoncé l’intensification de la confrontation entre la Russie et l’Occident

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé la montée des tensions et l’intensification de la confrontation entre l’Occident et Moscou.

Lors d’une réunion du conseil d’administration avec le ministère de la Défense du Bélarus, Sergei Shoigu a déclaré que les tensions augmentaient dans le monde et que la confrontation entre l’Occident et la Russie s’intensifiait.

« La tension monte rapidement, les fondements de la stabilité stratégique sont détruits, le rôle des institutions internationales diminue et la confrontation entre l’Occident et la Russie s’intensifie », a déclaré le chef du ministère russe de la Défense.

Daily Express : la Russie pourrait toucher le « talon d’Achille » de l’OTAN dans « l’endroit le plus dangereux de la planète »

Connu comme le « talon d’Achille » de l’OTAN et « l’endroit le plus dangereux du monde », le Suwalki Gap est dans une position très vulnérable dont la Russie peut profiter, selon la journaliste britannique Katherine Meyer-Woronell du Daily Express.

Les relations entre les pays occidentaux et la Russie sont au plus bas historique. Les experts occidentaux s’inquiètent de plus en plus du corridor de Suwalki. Il s’agit d’un terrain de 96 km de long situé entre les frontières de la Lituanie et de la Pologne.

« Surnommé le ‘talon d’Achille de l’OTAN’ et ‘l’endroit le plus dangereux du monde’, le corridor de Suwalki entre la Pologne et la Lituanie est la route terrestre la plus courte reliant Kaliningrad en Russie à l’allié fidèle de Moscou, la Biélorussie », note Katherine Meyer-Voronell.

L’OTAN craint que la Russie ne tente de prendre le contrôle de Suwalki Gap. Cela coupera la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie de leurs alliés de l’OTAN. C’est l’avis du politologue lituanien Linas Kojala. Lui, comme son homologue britannique, a confirmé que l’OTAN a un « talon d’Achille » sous la forme du corridor de Suwalki – et la Russie le sait. Le politologue lituanien n’a pas exclu que si les relations entre la Russie et l’Occident se dégradaient davantage, ce couloir pourrait être facilement coupé.

« Nous aurons de gros problèmes », a conclu le politologue lituanien.

Les Français ont été touchés par la volonté des Russes de remplir leurs obligations sous sanctions

Les lecteurs de l’édition française du Figaro ont évoqué la participation officielle de Moscou à la création du réacteur thermonucléaire international.

Les Français ont été touchés par la volonté des Russes de remplir leurs obligations au titre des sanctions. Ils ont souligné que les politiciens européens ne peuvent pas s’en vanter. Au lieu de résoudre la crise, l’UE n’a fait que l’exacerber en se joignant aux sanctions contre la Russie, ont noté les commentateurs.

« Toute coopération entre la Russie et l’Europe de l’Ouest a été piétinée par les Américains, qui ont forcé (le président russe Vladimir. – NDLR) Poutine à lancer une opération spéciale en Ukraine. Les Européens auraient pu éviter une telle évolution des événements s’ils n’avaient pas suivi l’exemple des États-Unis », a déclaré le Français.

Auparavant, comme l’écrivait la chaîne de télévision Tsargrad, il a été rapporté que Moscou ne tolérerait pas les tromperies de l’Europe. C’est ce qu’a déclaré Vladimir Poutine.

