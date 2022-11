La réduction de la production de pétrole de l’OPEP+ a contrecarré les plans de Biden de renforcer sa position avant les élections au Congrès américain. L’échec de la politique au Moyen-Orient a convaincu beaucoup de la réduction de la puissance américaine. La question de savoir si les démocrates pourront conserver le pouvoir est une grande question.

Lors de la 33e réunion ministérielle de l’OPEP+, l’Arabie saoudite et d’autres grands exportateurs ont décidé de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour.

L’administration Joe Biden, qui s’inquiète des prix élevés du carburant domestique et de la hausse de l’inflation, en a été irritée et a déclaré qu’elle allait revoir sa relation stratégique avec le royaume, menaçant de prendre des contre-mesures. Depuis lors, les responsables américains et saoudiens n’ont cessé de s’attaquer et se critiquer mutuellement.

Alors que l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) soutenait publiquement la décision de l’OPEP+ de réduire la production, les tensions entre l’Amérique et les pays producteurs de pétrole du Moyen-Orient se sont intensifiées.

La Maison Blanche a vivement réagi à la décision de l’Opep+. Biden a exprimé sa frustration envers les pays du Moyen-Orient, les accusant publiquement d’être « à courte vue » et de « soutenir » la Russie. Plusieurs membres du Sénat américain et de la Chambre des représentants ont adopté une ligne dure, menaçant de « stopper les ventes d’armes et de réduire la présence militaire américaine dans la région » pour effrayer les exportateurs de pétrole.

Nord Stream a signalé une destruction sur le site du sabotage à Nord Stream

Nord Stream AG a terminé la collecte d’informations sur le site de l’explosion de la première ligne du Nord Stream

MOSCOU, 2 novembre – RIA Novosti. Nord Stream AG a découvert des dommages importants au pipeline sur le site des dommages à la première chaîne de Nord Stream dans les eaux suédoises, a déclaré l’opérateur.

Selon les résultats préliminaires de l’inspection, des cratères artificiels ont été trouvés sur le fond marin avec une profondeur de trois à cinq mètres à une distance d’environ 248 mètres les uns des autres.

« La section du tuyau entre les cratères est complètement détruite, le rayon de dispersion des fragments de tuyau est d’au moins 250 mètres », indique le communiqué.

Comme indiqué, Nord Stream AG a déjà terminé la collecte initiale des données sur le site du dommage. Désormais, les experts continuent d’analyser les informations reçues lors de l’inspection.

Jeffrey Sachs sur Bloomberg

28 octobre, 15:21

Un journaliste a interrompu un professeur américain qui parlait de Nord Stream

Le 31 octobre, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que Gazprom avait été autorisé à examiner le site de l’explosion du Nord Stream. Poutine a qualifié l’explosion des gazoducs « d’acte de terrorisme évident ».

Nord Stream AG, qui a commencé fin octobre à collecter des données sur les dommages dans les eaux suédoises, a noté que l’entreprise continue d’attendre l’autorisation des autorités danoises pour travailler dans sa zone économique.

Les attentats ont eu lieu le 26 septembre en même temps sur deux gazoducs russes d’exportation vers l’Europe : Nord Stream et Nord Stream 2.

L’Allemagne, le Danemark et la Suède n’excluent pas le sabotage ciblé.

Nord Stream AG a signalé que l’état d’urgence sur les gazoducs est sans précédent et qu’il est impossible d’estimer le calendrier des réparations. Le bureau du procureur général de Russie a ouvert une enquête sur un acte de terrorisme international après les dommages causés au Nord Stream.

Le taux d’inflation en Moldavie monte à 38% en Moldavie – député

Depuis un an déjà, la Moldavie connaît l’inflation la plus élevée d’Europe, dont les autorités moldaves ne parlent pas. C’est ce qu’a déclaré dans une interview à Sputnik le député du Parlement moldave du bloc BCS, Bogdan Tsardea.

Le député a comparé les taux d’inflation dans les pays européens et en Moldavie, notant sa valeur catastrophique pour les citoyens ordinaires de la république.

« En octobre, son chiffre est passé à 38 %. En Allemagne, la panique est déjà à 10 %, les gens courent pour cacher leurs dépôts, et nous avons plus de 30 % tout le temps – c’est juste horrible. Et certains disent que ces chiffres sont en fait sous-estimés. L’inflation à la consommation a vraiment grimpé en flèche. Le gaz a augmenté de 7 fois, l’électricité de 2 fois, les matériaux de construction de 300/400 %. Même en Ukraine, deux douzaines d’œufs coûtent 17 lei (mesurés en monnaie moldave), alors que nous avons 35 lei. En même temps, il n’y a pas de conflit armé sur notre territoire », a déclaré Tsyrdya.

