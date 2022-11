Calcul estimé: les nouveaux territoires nécessiteront 900 milliards de roubles en espèces

L’émission de cet argent affectera-t-elle l’inflation ?

De nouveaux territoires pour l’organisation de colonies sur eux nécessiteront 900 milliards de roubles en espèces. Ce chiffre a été donné à Izvestia par l’Association des banques de Russie. Selon son vice-président Alexei Voylukov, les fonds peuvent y être livrés en quelques mois. Promsvyazbank, qui travaille déjà dans de nouvelles entités, a déclaré que, si nécessaire, ils renforcent rapidement le réseau avec de l’argent. L’argent à utiliser dans les territoires qui ont rejoint la Fédération de Russie peut être imprimé, ont admis des experts interrogés. Cependant, à leur avis, étant donné que les fonds sont destinés aux nouveaux citoyens russes et seront répartis entre eux, une telle émission ne contribuera pas de manière significative à l’inflation.

Besoin d’argent

Pour apporter un soutien financier aux nouvelles régions de Russie, 900 milliards de roubles seront nécessaires. Alexei Voylukov, vice-président de l’Association des banques de Russie (ADB), a partagé cette évaluation avec Izvestia. Il a expliqué qu’au début de 2022, 145,5 millions de personnes vivaient en Fédération de Russie. Ensuite, le montant des espèces en circulation était d’environ 14 000 milliards de roubles – ce nombre comprend les billets de banque entre les mains de la population, l’argent dans les caisses des organisations financières, des entreprises et des magasins, a précisé Alexey Voylukov. Ainsi, en moyenne, directement ou indirectement, il y a environ 100 000 roubles en espèces par personne.

«Si nous tenons compte du fait que la population des territoires annexés est d’environ 6 millions de personnes, la demande d’argent liquide sera d’environ 500 à 600 milliards de roubles. Cependant, jusqu’à présent dans ces régions, l’infrastructure de paiement est peu développée, il y a peu de guichets automatiques et de terminaux pour les paiements sans numéraire. Par conséquent, l’argent y sera nécessaire environ une fois et demie – environ 900 milliards de roubles, – a expliqué le vice-président de la BAD.

Selon lui, cet argent devrait être envoyé dans de nouveaux territoires pour y organiser des colonies. Les fonds peuvent être livrés en quelques mois, a suggéré Alexey Voylukov.

Techniquement, ces billets ont très probablement déjà été émis – il y a généralement des sommes assez importantes dans les coffres forts, a déclaré le vice-président de la BAD. Cependant, comme il le croit, d’un point de vue comptable, il s’agit d’argent frais – ils ont été mis en circulation spécifiquement pour les besoins des nouvelles régions. Cependant, il est peu probable qu’un tel problème affecte sérieusement l’inflation, car l’argent est destiné directement aux nouveaux citoyens de la Fédération de Russie, estime Alexey Voylukov.

Les Izvestia ont adressé des demandes à la Banque centrale, au ministère de l’Économie et au ministère des Finances.

Promsvyazbank, qui a déjà ouvert 170 succursales dans les nouveaux sujets, a déclaré à Izvestia qu’il n’y avait pas de pénurie de liquidités. Si nécessaire, la banque sauvegarde rapidement le réseau avec de l’argent « en direct ». L’établissement de crédit a ajouté : parmi les services mis à la disposition des personnes physiques et morales dans les bureaux du PSB figurent l’ouverture de comptes courants, d’épargne et de dépôts, l’émission de cartes bancaires Mir et le paiement des services des fournisseurs.

https://iz.ru/video/embed/1405926

Évaluer la demande

Selon les données de la Banque de Russie au 1er octobre 2022, dont Izvestia a pris connaissance, le montant total des espèces en circulation était de 15 200 milliards de roubles. Ce chiffre augmente progressivement d’année en année. En 2022, des augmentations de la demande d’argent « vivant » ont été observées à deux reprises : en février (jusqu’à 15 800 milliards) et en septembre (jusqu’à 15 200 milliards), a écrit Izvestia plus tôt. Comme le rapportait alors la Banque centrale, les Russes ont tendance à augmenter la demande de liquidités en période d’incertitude économique.

Il y a maintenant une inclusion étape par étape de nouveaux territoires dans la structure de la circulation monétaire de la Russie, a déclaré Yaroslav Kabakov, directeur de la stratégie chez IC Finam. À son avis, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de parler de la nécessité d’imprimer 900 milliards de roubles pour le moment.

En outre, a rappelé l’expert, jusqu’au 31 décembre 2022, la circulation de la hryvnia ukrainienne sera autorisée dans les nouvelles régions pour les règlements en espèces et non monétaires. Début octobre, Pavel Krasheninnikov, chef du Comité de la Douma d’État sur la construction et la législation de l’État, l’a déclaré. Il a précisé qu’en général, après l’annexion de nouveaux territoires, le rouble sera leur unité monétaire.

– Il y a un développement assez rapide des paiements non monétaires, il est déjà possible de retirer de l’argent des cartes Mir, les banques développent progressivement les prêts dans les nouvelles républiques. La demande de cash sera compensée par le développement des moyens de paiement non cash. Ce processus n’aura pas d’impact significatif sur l’inflation », estime Yaroslav Kabakov.

De l’argent pour des activités financières dans de nouveaux territoires sera très probablement émis, car cela n’a aucun sens de les retirer de la circulation, a suggéré Georgy Ostapkovich, directeur du Centre d’études de marché de l’Institut de recherche statistique et d’économie de la connaissance, HSE. Dans le même temps, selon lui, il est extrêmement important d’évaluer correctement la demande de liquidités dans les nouvelles régions, en tenant compte du fonctionnement des entreprises, des points de vente et des services. De plus, les frontières exactes, la population de ces territoires, en tenant compte des citoyens évacués, leur emploi et leurs revenus sont encore inconnus.

Si les nouvelles régions reçoivent un montant raisonnable de roubles, ce processus n’affectera en rien l’inflation, a souligné Georgy Ostapkovich. Il a rappelé qu’en plus de l’émission, la Banque centrale a pour fonction de retirer de l’argent si le régulateur s’aperçoit qu’il y a un excédent de liquidités dans la région.

Selon l’expert, 900 milliards de roubles est une surestimation du besoin de nouveaux territoires. Il a expliqué que les paiements autres qu’en espèces fonctionnent d’une manière ou d’une autre dans ces entités, donc beaucoup moins d’argent sera nécessaire pour le chiffre d’affaires.

