Une attaque terroriste a été déjouée à la centrale nucléaire de Zaporozhye qui est sous le contrôle de l’armée russe.

Les services spéciaux russes et les militaires du corps de la garde russe ont découvert une cache contenant des explosifs sur le territoire d’une centrale nucléaire. Les explosifs ont été cachés près de la centrale nucléaire par des combattants ukrainiens avant que l’installation nucléaire ne passe sous le contrôle de l’armée russe.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/Zap.mp4?_=1

Le commandement militaire ukrainien prévoyait de recruter un employé de la centrale nucléaire de Zaporozhie qui devrait recevoir l’ordre de procéder à l’explosion après que les FAU aient été forcées de quitter leurs positions dans la région. Les officiers du SBU ont tenté de recruter les employés de la centrale nucléaire qui passaient par le poste de contrôle dans la région de Kamenskoïe. Cependant, aucun d’entre eux n’était d’accord.

Après l’attaque, le régime de Kiev tentera de convaincre l’AIEA que la Russie est responsable de l’explosion et de la mort de personnes.

Traduction : MIRASTNEWS

Source ; South Front

Kiev continue de tuer des civils dans les régions perdues (photos, vidéo 18+)

Une autre journée d’opérations militaires en Ukraine a été marquée par des bombardements massifs de civils par les forces armées ukrainiennes. Le régime de Kiev continue de terroriser la population civile des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, des régions de Kherson et de Zaporozhye, infligeant des frappes d’artillerie massives sur des zones résidentielles et des infrastructures civiles qui ne représentent aucune menace pour l’armée ukrainienne.

Les attaques ciblées contre les civils et les infrastructures civiles se poursuivent dans la République populaire de Donetsk. Selon le bureau de représentation du RPD au JCCC, les FAU ont tiré 263 cartouches de munitions du Grad et Himars MLRS, des chars, de l’artillerie à canon de 155, 152 et 122 mm le 2 novembre seulement. 11 colonies de la République ont été ciblées.

Le bombardement a causé la mort de trois civils. Deux autres ont été blessés. Une femme a été tuée par les FAU dans la rue du quartier Petrovsky de Donetsk. Deux autres victimes ont été tuées dans le district de Kirovsky, après le bombardement de maisons civiles.

Le 3 novembre, les attaques sanglantes des FAU se poursuivent. La nuit, les Ukrainiens ont bombardé le centre et la périphérie de Donetsk avec de l’artillerie à canon. Ils ont également tiré 6 missiles du HIMARS MLRS sur des objets civils à Gorlovka, y compris l’usine chimique de Styrol.

Le matin, un bus transportant des civils a été touché dans le centre de Donetsk. À la suite de la frappe, trois femmes ont été grièvement blessées.

Au total, 38 postes de transformation ont été mis hors tension à la suite du bombardement. 4 300 ménages, 5 chaufferies, 1 hôpital, 2 écoles et 2 jardins d’enfants dans les districts de Kirovsky et Kuibyshev de Donetsk ont été coupés de l’approvisionnement en électricité.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/D-1.mp4?_=1

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/D-1-1.mp4?_=2

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/D-2.mp4?_=3

Les FAU continuent de bombarder les infrastructures civiles de la République populaire de Lougansk. Au cours de la dernière journée, les Ukrainiens ont bombardé Severodonetsk et Svatovo, notamment avec le MLRS M142 HIMARS de fabrication américaine. Au moins 4 missiles HIMARS ont été tirés. À la suite de bombardements dans la ville de Severodonetsk, le bâtiment de la station-service a été détruit.

https://s2.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/GP-1.mp4?_=4

La région de Kherson a également été fortement bombardée par les FAU. Les missiles HIMARS ont détruit le bâtiment administratif de la ville de Golaya Pristan. Le bureau du chef de la ville a été attaqué. Le toit et l’étage supérieur du bâtiment ont été partiellement détruits. Il n’y a aucune information sur les victimes. Le MLRS ukrainien HIMARS a tiré 18 missiles sur une traversée en ferry à Kherson. 12 d’entre eux ont été interceptés par des systèmes de défense aérienne, les autres seraient tombés à l’eau près du pont Antonovsky. Les FAU a de nouveau tiré sur le HPP de Kakhovskaya. Un important incendie s’est déclaré à proximité de l’établissement.

Le régime de Kiev tue des civils dans le Donbass depuis plus de 8 ans. Après la mort de centaines d’innocents, la Russie est entrée en guerre contre l’Ukraine. Malheureusement, Kiev n’a pas encore appris de leçon et changé sa stratégie terroriste.

Traduction : MIRASTNEWS

Source ; South Front