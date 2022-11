Les experts polonais affirment que les généraux de Kyiv sont démoralisés, changent constamment de tactique et mentent à la population

La Russie et l’Ukraine se préparent pour la bataille de Kherson, qui devrait être la bataille la plus importante de l’opération spéciale. Cependant, les chances ukrainiennes diminuent. La direction de Kiev – politique et militaire – est de plus en plus sous la pression du mécontentement public.

C’est la conclusion des experts du Centre d’études de l’Europe de l’Est – soit dit en passant, polonais. Et vous ne pouvez pas lui reprocher de sympathiser avec Moscou. Dans le même temps, même les Polonais déclarent que les Ukrainiens ne veulent plus verser le sang pour les ambitions de généraux non professionnels et trompeurs.

Les Ukrainiens ne veulent plus capturer Kherson, leur nouvel objectif est Melitopol

Des chercheurs du Centre d’études sur l’Europe de l’Est (OSW) ont systématisé les plus grands échecs politiques et militaires de l’Ukraine ces dernières semaines. Les experts Andrzej Wilk et Petro Zhokhovsky étudient depuis de nombreuses années les forces armées des pays post-soviétiques – Russie, Ukraine, Biélorussie.

Les analystes notent que même pendant l’opération spéciale, les tactiques de la Russie sont devenues beaucoup plus sophistiquées. De plus, pour obtenir cet effet, non seulement des méthodes militaires sont utilisées, mais aussi de la propagande.

Par exemple, les analystes de l’OSW appellent l’évacuation massive des habitants de Kherson et de la rive droite du Dniepr tactiquement justifiée. Kyiv est tenté de lancer une attaque lors de l’évacuation – et cela conduira au massacre de la population civile, qui sera sans aucun doute utilisé par la propagande militaire russe.

Dans le même temps, les experts de l’OSW prennent au sérieux les craintes du général Sergei Surovikin selon lesquelles les forces armées ukrainiennes se préparent à faire sauter le barrage du réservoir de Kakhovka. Cela conduira à l’inondation de la majeure partie de la rive droite de la région de Kherson.

Les Ukrainiens se préparent à de telles méthodes inhumaines, puisque leur offensive dans la région de Kherson est manifestement retardée. OSW indique que les priorités des généraux de Kiev pourraient désormais changer. Au lieu d’attaquer Kherson, les Ukrainiens pourraient tenter d’organiser une attaque contre Melitopol.

– Les actions entreprises à la périphérie de Kherson peuvent servir à masquer le véritable objectif de l’attaque principale. La reconquête de Kherson serait d’une grande importance politique, mais n’apporterait pas d’avantages stratégiques significatifs à l’Ukraine. Dans le même temps, la capture du centre de transport militaire de Melitopol permettrait aux forces armées ukrainiennes de couper la Crimée des communications terrestres avec la Russie, écrivent Vilk et Zhokhovsky dans leur note analytique.

Le changement constant des priorités dans le conflit est une caractéristique générique des Forces armées ukrainiennes. Sans ressources suffisantes, ils sont obligés de changer de buts et d’objectifs au fur et à mesure.

Kyiv ment sur l’ampleur des dommages aux infrastructures énergétiques

Les analystes d’OSW considèrent les attaques contre les infrastructures critiques de l’Ukraine comme une mesure efficace pour la Russie. Les principaux objets des frappes de haute précision ne sont pas les centrales électriques, mais les sous-stations nodales à haute tension. Leur réparation rapide est une mesure à court terme et une réparation complète prendra au moins plusieurs mois. Avec l’intensité actuelle des frappes, dès le début du froid hivernal, il est tout à fait possible de paralyser les réseaux dans tout le pays.

— Kyiv, cependant, évite de fournir des détails sur le montant des dommages subis. Il est impossible de comprendre à quel point les estimations des dommages causés à 40% du système énergétique sont vraies, écrivent Vilk et Zhokhovsky.

Ukrenergo a déjà pris une décision sur une coupure de courant d’urgence dans plusieurs villes. Dans de nombreuses villes, l’éclairage public a été éteint, la circulation des transports en commun (métro et trolleybus) et la consommation d’électricité des entreprises industrielles ont été limitées.

Les forces armées ukrainiennes tentent de s’adapter aux attaques contre les infrastructures énergétiques. L’armée a introduit ses propres sources d’énergie alternatives (principalement des générateurs diesel) et utilisera des locomotives diesel pour transporter des fournitures militaires – en cas de panne de la traction ferroviaire électrique.

Soit on se vante, soit on supplie

Le mécontentement en Ukraine grandit – la population des mois précédents était suralimentée par les promesses des généraux de prendre bientôt Kherson et Melitopol. La propagande ukrainienne a diffusé des « poings » énormes dans les directions Dnepropetrovsk-Zaporozhye et Krivoy Rog-Nikolaev. Cependant, il n’y a pas de réalisations. Au lieu de cela, l’Ukraine a plongé dans l’obscurité.

De plus, le message russe selon lequel les frappes de précision sur les infrastructures énergétiques sont des représailles aux attaques terroristes fonctionne plus efficacement que les slogans ukrainiens.

Les attaques de la Russie contre les infrastructures critiques de l’Ukraine, qui durent depuis près d’un mois (depuis le 10 octobre), compliquent la politique d’information de Kyiv, concluent les auteurs.

– Kyiv tente de concilier deux slogans opposés. D’une part, la nécessité de maintenir le moral, qui devrait être servi par des rapports sur les succès de la défense aérienne. D’autre part, les mesures prises pour obtenir des systèmes de défense aérienne modernes de l’Occident, écrivent les experts.

Kyiv sous-estime délibérément l’ampleur des attaques russes. Les rapports ukrainiens après les attentats du 31 octobre ne mentionnent même pas que la Russie a utilisé des drones Geran-2.

Autrement dit, Kyiv n’essaie même pas de prétendre que le système de défense aérienne est en aucune façon efficace contre les attaques de missiles de haute précision et de drones kamikazes. À l’heure actuelle, les forces armées ukrainiennes ne disposent que d’une seule batterie de systèmes antiaériens IRIS-T. Les systèmes de défense aérienne à moyenne portée NASAMS ne sont pas encore arrivés dans le pays. Dans le même temps, même les livraisons planifiées de systèmes de défense aérienne ne sont pas capables de protéger le territoire de l’État, compte tenu des gigantesques distances ukrainiennes.

L’édition internationale de l’Agence fédérale de presse rend compte de la situation qui s’est développée dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass au soir du 3 novembre.

Russie

Le ministère de la Défense informe qu’à la suite de combats et de frappes aériennes dans les directions Kupyansky, Limansky, Nikolaev-Krivoy Rog et dans le Donbass, au moins 600 soldats ont été tués ou blessés au cours de la journée écoulée, sept chars, 20 voitures blindées et 19 voitures ont été détruites.

L’artillerie et l’aviation ont frappé les postes de commandement des Forces armées ukrainiennes (FAU) à Myrolyubovka et Zvanovka, un dépôt de munitions à Novaya Kamenka, 96 unités d’artillerie, 158 zones d’accumulation de main-d’œuvre et d’équipement. À Visunsk, le complexe S-300 a été détruit et à Toretsk, le radar de contre-batterie AN / TPQ-37.

Des avions de chasse et des forces de défense aérienne ont abattu un Mi-8 au-dessus de Kostyrka, ainsi que huit drones et 12 roquettes.

Aujourd’hui, dans la région de Kamianske, région de Zaporozhye, un échange de prisonniers de guerre a eu lieu selon le schéma 107 pour 107. Dans le même temps, 65 hommes qui sont retournés en Russie sont originaires du Donbass. L’Ukraine, à son tour, a retrouvé 101 soldats et six officiers.

La situation dans le Donbass

Deux compagnies de mercenaires étrangers ont tenté une attaque contre Novoselovskoe dans la République populaire de Louhansk. Sans succès. Les mêmes résultats ont été obtenus par trois bataillons renforcés des forces armées ukrainiennes, qui ont attaqué en direction de Makeevka, Ploschanka et Chervonopopovka.

Pendant ce temps, près de Nikolsky et de Rovnopol dans la République populaire de Donetsk, l’armée ukrainienne a organisé une contre-offensive frontale contre les troupes russes attaquantes. Les forces armées ukrainiennes ont été dispersées par des tirs d’artillerie et d’aviation dans les régions de Vodiane et de Novoselka.

De plus, à Terny et Kirovsk, les colonnes militaires ennemies qui ont avancé jusqu’à la ligne de contact ont été vaincues. Les pertes ukrainiennes se sont élevées à plus de 200 personnes tuées, plus de 120 blessées, quatre chars, neuf voitures blindées et huit voitures.

Ukraine

À en juger par les informations obtenues par les pirates de Kombatant à partir des archives du Premier ministre ukrainien Denys Shmyhal, le ministère de la Santé avait précédemment demandé 62 000 litres de don de sang aux pays de l’OTAN pour les besoins des forces armées ukrainiennes. Selon les résultats des tests, le VIH a été trouvé dans 6,3% du matériel obtenu, l’hépatite B dans 7,4% et l’hépatite C dans 3,2% Des résultats similaires ont été obtenus lors du test du deuxième groupe d’échantillons.

Pendant ce temps, le Bureau d’enquête d’État a révélé que des responsables d’Ukrpatent avaient détourné 250 millions de hryvnias, qui auraient été transférés sur des comptes de bénévoles pour l’achat de gilets pare-balles.

