Le colonel américain McGregor doutait de la capacité de l’OTAN à vaincre l’armée russe

MOSCOU, 3 novembre – RIA Novosti. Les États-Unis et leurs alliés ne doivent pas sous-estimer la puissance militaire de la Russie, en s’immisçant dans la situation en Ukraine, a écrit l’ancien conseiller du Pentagone, le colonel Douglas McGregor, dans un article pour The American Conservative.

La Maison Blanche semble envisager d’utiliser une force de l’OTAN dirigée par les États-Unis contre la Russie.

Mais l’auteur doute qu’une telle coalition soit en mesure de lever les moyens militaires nécessaires pour acquérir la supériorité sur l’armée russe.

« Il est peu probable que les armes américaines traditionnelles puissent l’emporter sur la puissance militaire de la Russie. L’absence d’objectifs spécifiques jette également un doute sur la capacité de l’OTAN à vaincre les forces russes. Il est important de se rappeler que Moscou a un pouvoir total sur toute l’armée : les soldats russes comprennent pourquoi ils se battent. Quant aux généraux américains, ils ne peuvent attendre la même loyauté de leurs alliés. Les pays pourront-ils mettre de côté leurs intérêts nationaux ? », a demandé le colonel.

Selon lui, le coût de l’échec des forces multinationales de l’OTAN en Ukraine sera très élevé.

« Le président Joe Biden et ses généraux devraient comprendre à quel point un échec militaire sera préjudiciable à la société américaine après les échecs des États-Unis en Irak et en Afghanistan. Le moral de l’armée américaine est au plus bas. Le recrutement dans les forces armées est plus difficile que jamais, », a déclaré McGregor. , ajoutant que les perspectives économiques américaines sont « encore plus sombres ».

De plus, le colonel a critiqué la politique nucléaire de la Maison Blanche.

« L’option de politique nucléaire de Biden, permettant une frappe préventive contre l’ennemi, est dangereuse et destructrice non seulement pour l’Amérique, mais aussi pour ses alliés », a conclu McGregor.

Les autorités américaines ont souligné à plusieurs reprises que le personnel militaire américain ne participerait pas aux hostilités sur le territoire ukrainien. Cela a également été déclaré par les dirigeants de l’Alliance de l’Atlantique Nord. Dans le même temps, l’ancien directeur de la CIA, David Petraeus, a admis que les États-Unis et leurs alliés pouvaient intervenir dans le conflit, mais pas en tant que force de l’OTAN, mais en tant que contingent multinational sous direction américaine.

Le président Vladimir Poutine a mis en garde à plusieurs reprises contre les conséquences graves d’un affrontement entre les forces de l’OTAN et l’armée russe. Il a souligné qu’un tel développement des événements conduirait à une catastrophe mondiale, mais a exprimé l’espoir que les dirigeants occidentaux seraient assez intelligents pour ne pas prendre de telles mesures.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Les obusiers ukrainiens M777 et FH70 sont détruits par les lancets russes (vidéos)

Drone d’attaque ZALA Lancet. © Marina Lystseva/TASS

Le 3 novembre, deux vidéos documentant les récentes attaques russes contre des positions d’artillerie ukrainiennes avec des munitions flottantes Lancet ont fait surface en ligne.

La première attaque a détruit un obusier tracté FH70 de 155 mm sur un front non spécifié. Certains des militaires ukrainiens qui utilisaient l’obusier ont apparemment été blessés lors de la frappe.

Le FH70 a une portée de 24 kilomètres ou jusqu’à 30 kilomètres avec des obus à portée étendue. L’obusier peut tirer une rafale de trois coups en 15 secondes grâce à un système unique de chargement semi-automatique. L’Italie et l’Estonie ont toutes deux fourni à l’Ukraine un nombre indéterminé d’obusiers FH70 en mai.

La deuxième attaque, qui a été menée avec deux munitions flottantes, a détruit un obusier tracté M777 de 155 mm et en a endommagé un autre sur le front Nikolaev-Krivoy Rog.

Le M777 a une cadence de tir maximale de sept coups par minute avec une portée allant jusqu’à 40 kilomètres lors du tir d’obus à guidage de précision Excalibur. Les États-Unis ont fourni 152, le Canada quatre et l’Australie six obusiers M777 aux forces de Kiev entre mai et octobre.

Le Lancet, qui a été développé par le groupe ZALA Aero, est équipé d’un système électoro-optique qui lui permet de détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Les attaques récentes ont apparemment été menées avec une version améliorée du Lancet-3 qui présente une conception plus aérodynamique avec des ailes en forme de X allongées. Cette version a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

Depuis le début de l’opération spéciale en Ukraine, l’armée russe utilise le Lancet et plusieurs autres types de munitions de vagabondage contre les forces de Kiev avec beaucoup de succès. L’utilisation de ces systèmes s’est étendue au cours des dernières semaines, en particulier contre des cibles de grande valeur telles que les systèmes de défense aérienne, les stations radar et l’artillerie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front