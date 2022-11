BoE : le Royaume-Uni fait face à la plus longue récession depuis un siècle, l’inflation atteint son maximum

la Banque d’Angleterre

La Banque d’Angleterre (BoE) a averti que le Royaume-Uni faisait face à sa plus longue récession depuis le début des records – jusqu’à la mi-2024 – alors qu’elle avait relevé les taux d’intérêt au plus haut depuis plus de trois décennies pour lutter contre une inflation qui devrait atteindre près de 11 %.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a annoncé la sombre nouvelle, avertissant que le Royaume-Uni serait confronté à une crise « très difficile » de deux ans, le chômage ayant presque doublé d’ici 2025.

Une récession est une période de déclin économique temporaire au cours de laquelle l’économie d’un pays se contracte pendant deux périodes de trois mois – ou trimestres – consécutifs.

Il a également mis en garde contre une « route difficile à parcourir » pour les ménages britanniques, affirmant qu’il devait agir avec force maintenant, sinon les choses « seront pires plus tard ».

« La forte augmentation des prix de l’énergie causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie nous a appauvris en tant que nation. Le niveau d’activité économique devrait rester stable et même chuter pendant un certain temps », a déclaré Bailey, alors que la BoE relevait les taux d’intérêt à trois pour cent de 2,25 pour cent, le plus grand bond depuis 1989.

Il a également déclaré que la BoE augmentait les coûts d’emprunt de 0,75 point de pourcentage à 3% – le plus élevé depuis la crise financière mondiale de 2008 – dans le but de faire baisser l’inflation au Royaume-Uni, qui devrait bientôt culminer à 10,9%, un sommet en quatre décennies.

La hausse des taux devrait aggraver une crise du coût de la vie pour des millions de personnes au Royaume-Uni, car les augmentations des banques centrales amènent les prêteurs de détail à augmenter les taux d’intérêt sur leurs propres prêts.

L’ancienne Première ministre Liz Truss a effrayé le marché avec son plan budgétaire, une décision qui l’a forcée à démissionner, déclenchant l’achat d’urgence d’obligations du gouvernement britannique par la BoE.

Maintenant, le Premier ministre sortant Rishi Sunak tente de calmer les marchés en faisant allusion à des hausses d’impôts dans un nouveau budget le 17 novembre.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Press TV