Le Comité des frontières du Bélarus a signalé que les gardes-frontières biélorusses avaient intercepté un drone ukrainien. L’incident s’est produit le 2 novembre, à 1 kilomètre de la frontière biélorusse-ukrainienne dans la région de Gomel.

Selon le rapport, les gardes-frontières ont remarqué un quadricoptère se dirigeant du côté ukrainien vers le territoire biélorusse et l’ont atterri de force.

« A la suite de l’analyse des données de la carte mémoire du drone, le fait de son lancement depuis le territoire ukrainien a été confirmé. Il a été établi que le quadricoptère a été utilisé par des unités paramilitaires ukrainiennes à la frontière avec la République de Biélorussie », a souligné le ministère.

Le contenu des photos et vidéos découvertes indique que le drone était équipé d’un système de vision infrarouge et a été utilisé pour entraîner le mouvement et le largage d’engins explosifs, ainsi que pour effectuer des reconnaissances et tirer des moyens techniques de protection des frontières sur le territoire de la République du Bélarus.

L’incident était probablement le résultat d’un dysfonctionnement technique ou d’une erreur de l’armée ukrainienne. Kiev n’a pas encore commenté l’incident.

Fin octobre, le chef du Comité national des frontières du Bélarus a averti le régime de Kiev qu’en cas de provocation contre les gardes-frontières biélorusses, Minsk donnerait une réponse appropriée. Selon l’armée biélorusse, la situation aux frontières avec les États baltes et la Pologne est calme. Des unités militaires, y compris des détachements de défense territoriale, ont été déployées le long de la frontière avec l’Ukraine.

Le Comité de l’Assemblée générale des Nations Unies approuve la résolution de la Russie pour lutter contre la glorification du nazisme

La Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la résolution de la Russie sur la lutte contre la glorification du nazisme

Drapeau de l’ONU. Photo d’archive

ONU, 4 novembre – RIA Novosti. La troisième commission de l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le projet de résolution russe sur la lutte contre la glorification du nazisme, 51 pays ont voté contre, rapporte le correspondant de RIA Novosti.

106 pays ont voté pour le document intitulé « Lutter contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d’autres pratiques qui contribuent à l’escalade des formes modernes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée », 106 pays ont voté, 15 se sont abstenus. 51 pays ont voté contre.

Cette résolution est adoptée chaque année par l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle doit approuver le projet après qu’il soit soutenu par la troisième commission. Le vote sur cette question aura lieu plus tard, généralement en décembre.

La résolution recommande aux pays de prendre des mesures concrètes appropriées, « y compris dans le domaine de la législation et de l’éducation, conformément à leurs obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme, afin d’empêcher la révision de l’histoire et des résultats de la Seconde Guerre mondiale et la négation des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Les auteurs du document dénoncent les incidents liés à la glorification et à la propagande du nazisme, en particulier l’application de graffitis et de dessins pro-nazis, notamment sur les monuments aux victimes de la Seconde Guerre mondiale.

La résolution exhorte les États à éliminer toutes les formes de discrimination raciale par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, par voie législative.

En outre, le document condamne l’utilisation de matériel pédagogique, ainsi que la rhétorique lors de la formation, qui encouragent le racisme, la discrimination, la haine et la violence fondées sur l’origine ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions.

