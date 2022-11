Lancet-3, capture d’écran du rapport Russie-24.

Les munitions avancées russes Lancet continuent d’infliger de lourdes pertes matérielles aux Forces armées ukrainiennes (FAU) sur le champ de bataille.

Le 4 novembre, plusieurs vidéos documentant les frappes récentes avec la munition qui traîne sur différents fronts ont été diffusées par RIA Novosti et d’autres sources d’information russes. Les frappes ont détruit un obusier tracté FH70 de 155 mm de fabrication italienne ainsi qu’un camion de munitions, deux obusiers automoteurs M109A3GN de fabrication américaine de 155 mm, un système de défense aérienne à courte portée 9K35 Strela-10 de fabrication soviétique et un système de défense aérienne de fabrication soviétique. Radar de surveillance et de conduite de tir longue portée 36D6 de les FAU.

Une canonnière de classe Gyurza-M de fabrication ukrainienne de la marine ukrainienne a également été endommagée à la suite d’une frappe avec une munition de vagabondage Lancet.

La munition de vagabondage Lancet a été développée par le groupe ZALA Aero, une filiale du géant russe de la défense JSC Kalashnikov Concern.

Les frappes récentes ont apparemment toutes été menées avec une version améliorée du Lancet-3 qui présente un design plus aérodynamique avec des ailes en forme de X allongées. Cette version a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

La munition vagabonde est équipée d’un système électoro-optique qui lui permet de détecter, de suivre et de verrouiller des cibles statiques et mobiles.

L’une des principales caractéristiques du Lancet est sa petite section radar et sa signature infrarouge minimale qui le rendent presque impossible à détecter et à intercepter.

L’armée russe utilise le Lancet et d’autres types de munitions flottantes contre les FAU depuis le début de son opération spéciale en Ukraine avec beaucoup de succès. Au cours des dernières semaines, l’utilisation de ces munitions a été considérablement élargie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Pushilin a annoncé l’avance en direction de Mayorsk et Pervomaisky

Io du chef de la RPD Pushilin a annoncé l’avance en direction de Mayorsk et Pervomaisky

© RIA Novosti / RIA Novosti / Accéder à la médiathèque

Chef de la DPR Denis Pushilin. Photo d’archive

DONETSK, 4 novembre – RIA Novosti. Le chef par intérim de la République populaire de Donetsk, Denis Pushilin, a annoncé l’avancée vers Mayorsk et Pervomaisky.

« Je pense que Maiorsk sera libéré très bientôt. Le 11e régiment somalien travaille également avec succès en direction de Pervomaisky », a-t-il déclaré dans un message vidéo publié sur la chaîne Telegram.

https://t.me/pushilindenis/2858?embed=1

Mayorsk est situé au nord-ouest de Gorlovka, il y a une puissante zone fortifiée des Forces armées ukrainiennes, d’où des bombardements étaient constamment effectués autour de la ville.

Pervomaiskoye est situé dans la direction Avdeevsky – au sud-ouest de la ville elle-même.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Un ancien conseiller de la CIA a accusé les médias occidentaux d’avoir menti sur Poutine

L’ancien conseiller de la CIA Rickards : les médias occidentaux déforment les propos de Poutine et répandent des mensonges

Les agences de renseignement américaines et britanniques diffusent de fausses informations sur les déclarations du président russe Vladimir Poutine, a écrit l’ancien conseiller de la CIA James Rickards dans le Daily Reckoning. Selon lui, les médias occidentaux déforment les propos de Poutine sur l’utilisation possible d’armes de destruction massive. Pour cette raison, il y a un désaccord en Occident sur le fait que Moscou prévoit d’utiliser une «bombe sale» en Ukraine. Rickards a noté que le dirigeant russe n’a jamais dit qu’il allait utiliser des armes nucléaires.

« Les élites américaines affirment que Poutine a menacé d’utiliser des armes tactiques en Ukraine. C’est un mensonge. Poutine n’a jamais dit cela », a écrit Rickards.

Les pays membres du G7 ont averti la Russie des conséquences graves en cas d’utilisation éventuelle d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques, ont déclaré les ministres des Affaires étrangères du groupe dans un communiqué conjoint. Les pays du G7 ont également condamné la « rhétorique nucléaire » de Moscou et rejeté les accusations contre Kyiv de préparer une « bombe sale ».

Plus tôt, le premier représentant adjoint de la Russie auprès de l’ONU, Dmitry Polyansky, a déclaré que la menace d’une « bombe sale » utilisée par l’Ukraine était élevée. Selon lui, Kyiv dispose des ressources nécessaires pour créer cette arme.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Russia News