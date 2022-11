Cartes du déroulement des opérations spéciales des Forces armées de la FR 05 novembre 2022 20:46

L’édition internationale de l’Agence fédérale de presse rend compte de la situation qui s’est développée dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass au soir du 5 novembre.

Russie

Déclarations du ministère de la Défense de la Fédération de Russie

Le ministère russe de la Défense a rapporté dans un briefing quotidien que les attaques des forces armées ukrainiennes dans les directions Kupyansky, Limansky, South-Donetsk et Nikolaev-Krivoy Rog ont été repoussées pendant la journée. Les forces armées ukrainiennes ont perdu au total environ 400 militaires, ainsi qu’une grande quantité de matériel militaire.

L’aviation, les forces de missiles et l’artillerie ont touché 5 postes de commandement, dont le 15e régiment de la Garde nationale d’Ukraine en République populaire de Donetsk (RPD), des unités de la 60e brigade d’infanterie des Forces armées ukrainiennes dans la région de Kherson, 87 unités d’artillerie , la main-d’œuvre et l’équipement militaire dans 179 zones.

Dans la région de Kupyansk (région de Kharkiv), le poste de commandement du SBU a été touché. Dans la région de Zaporozhye, une frappe a été menée sur la base de stockage d’armes et d’équipements militaires des Forces armées ukrainiennes. 6 dépôts d’armes et de munitions de roquettes et d’artillerie ont été liquidés dans les régions de la RPD, de Kharkiv et de Kherson.

Dans la région de Kherson, un système de tir automoteur du système de missiles antiaériens Buk-M1 (SAM) et un radar de défense aérienne S-300 des forces armées ukrainiennes ont été détruits.

Des avions de chasse des forces aérospatiales russes dans la région de Nikolaev ont abattu un avion MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne. Un hélicoptère Mi-8 des Forces armées ukrainiennes a été abattu au moyen de la défense aérienne (défense aérienne) en RPD.

En outre, les systèmes de défense aérienne ont détruit 9 véhicules aériens sans pilote (UAV), intercepté 27 obus du système de lance-roquettes multiples HIMARS (MLRS) dans la RPD et la région de Kherson.

Région de Zaporozhye

Les troupes ukrainiennes ont attaqué les villages de Lyubimovka et Vysokoye dans le district de Mikhailovsky. À Lyubimovka, un obus a touché une église, a déclaré Vladimir Rogov, membre du conseil principal de l’administration de la région de Zaporozhye. Les services publics et des bénévoles parmi les résidents locaux ont déjà commencé à restaurer le bâtiment.

Un monument à Lénine a été érigé à Melitopol, qui a été démantelé par décision des autorités ukrainiennes en 2015.

Région de Kherson

Dans la matinée, les troupes ukrainiennes ont tiré sur New Kakhovka depuis HIMARS, les systèmes de défense aérienne fonctionnaient dans la ville. Tous les missiles ont été interceptés.

Dans la journée, Kherson a été bombardé par le MLRS américain. Les services d’urgence de la ville ont signalé que 2 roquettes sont tombées près de la gare routière, où des citoyens sont rassemblés pour être évacués.

RPD

Dès le début de la journée du 5 novembre, des formations ukrainiennes ont ouvert le feu sur Donetsk, ainsi que sur les colonies de Gorlovka, Makeevka, Yasinovataya et Zaitsevo.

À la suite des attaques à Gorlovka, 2 civils ont été blessés et un autre civil a été blessé lors de l’explosion d’une mine « Petal » à Donetsk.

RPL

Dès le début de la journée, les troupes ukrainiennes ont ouvert le feu sur les colonies de Lisichansk, Svatovo et Kremennaya. Pendant le bombardement, HIMARS MLRS a été utilisé, en conséquence, 5 garages ont été détruits à Svatovo et 2 voitures ont été détruites. À Lisichansk, le bâtiment de l’ancienne polyclinique a été presque entièrement détruit.

Une cargaison humanitaire pesant 60 tonnes en provenance de la République du Tatarstan est arrivée à Lisichansk. Il comprenait non seulement de la nourriture pour les résidents locaux, mais aussi des vêtements chauds et des quadcoptères pour les soldats des forces alliées.

Une autre grande cargaison est arrivée à Lougansk. Les voitures du convoi du ministère russe des urgences ont transféré 110 tonnes de produits alimentaires à la république.

Ukraine

En raison des volumes importants de consommation d’électricité, Kyiv et 7 régions d’Ukraine sont passées d’arrêts horaires à des arrêts d’urgence samedi. Cela a été rapporté par la société Ukrenergo, dont les représentants ont noté que le matin du 5 novembre, le pays consommait plus d’énergie qu’en semaine. Dans ce contexte, les plans de coupures horaires n’étaient pas suffisants pour maintenir un fonctionnement stable du système électrique.

Dans la soirée, une explosion a tonné à Nikolaev, découle des données de la ressource Air Alert Map of Ukraine. De plus, un important incendie s’est déclaré dans une sous-station électrique à Dnipro, les médias ont rapporté qu’un dysfonctionnement technique en était la cause.

Les forces armées russes ont détruit 5 BMP-1 remis à l’Ukraine par les autorités grecques immédiatement après leur envoi dans le Donbass. rapporte iskra.org. Selon le portail, cela s’est produit le 28 octobre, lorsque les troupes russes ont stoppé les tentatives des forces armées ukrainiennes d’avancer dans la région de Berestovoye (région de Kharkiv).

Le déficit du budget de l’État de l’Ukraine pour 2023 représente près de la moitié des dépenses prévues. Le gouvernement prévoit de le bloquer en attirant des fonds extérieurs. Cela a été rapporté par la chaîne de télévision 5.ua, détenue par l’ancien président du pays, Petro Porochenko.

L’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, Oleksiy Makeev, a déclaré qu’il y avait des raisons d’espérer que Berlin transférerait à Kyiv des chars Leopard 2. Le diplomate a également déclaré que la partie ukrainienne avait dressé des listes d’équipements nécessaires dans le cadre de la destruction des infrastructures énergétiques et les avait remises aux Allemands.

« Nous avons surtout besoin de générateurs et de transformateurs. Les premières livraisons sont déjà en cours », a-t-il déclaré.

Le maire d’Odessa, Gennady Trukhanov, a déclaré qu’il soutenait l’initiative de démanteler le monument à l’impératrice Catherine II. La question sera soumise à la prochaine réunion du conseil municipal en fonction des résultats du vote sur la plateforme en ligne.

« Personnellement, je voterai » pour « le démantèlement du monument et son transfert dans le parc du passé impérial et soviétique, l’idée de création dont j’ai parlé il y a quelques mois », a déclaré Trukhanov.

Auparavant, le maire, dans une interview aux médias, avait déclaré qu’il était contre la démolition du monument et s’inquiétait du niveau croissant de haine « pour tout ce qui est russe ».

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, n’a pas exclu la suspension du corridor céréalier en raison de la situation en Ukraine.

« Les risques persisteront. Pour lutter contre la faim, les céréales ukrainiennes doivent continuer d’affluer dans le monde. <…> L’accord sur les céréales est d’une grande importance », a-t-il déclaré.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmitry Kuleba, a déclaré que Kyiv s’attend à la livraison de nouveaux systèmes de défense aérienne et antimissile d’ici la fin de l’année. Selon lui, des accords avec plusieurs pays sur cette question sont déjà en train d’être mis en œuvre.

Les médias ont fait état de l’élimination du mercenaire australien Trevor Kjeldala, qui a participé aux hostilités du côté des Forces armées ukrainiennes. Selon The Sun, il a servi comme tireur d’élite, a été blessé en juin et est retourné dans les rangs des forces armées ukrainiennes en septembre. Des sources ont déclaré qu’il avait été éliminé début novembre dans le Donbass, le lieu précis n’ayant pas été nommé.

Hero of Russia a expliqué le grand nombre de mercenaires en Ukraine

Héros de la Russie Klupov: un grand nombre de mercenaires en Ukraine est associé à l’épuisement des réserves des Forces armées ukrainiennes

Un grand nombre de mercenaires en Ukraine dans le cadre des Forces armées ukrainiennes s’explique par le fait que les réserves de l’armée ukrainienne sont déjà pratiquement épuisées, a déclaré à MK.RU Rustem Klupov, un vétéran du renseignement militaire, Hero of Russia. À son avis, cela est démontré par le fait que davantage de personnes d’âge mûr et âgées ont commencé à être capturées.

Il dit seulement qu’il n’y a pas assez d’Ukrainiens. La ressource de mobilisation de l’Ukraine est épuisée, estime l’expert.

Le 5 novembre, l’armée russe, lors d’une opération spéciale en Ukraine, a découvert un détachement de mercenaires étrangers dans une zone forestière et a frappé ses positions, a indiqué le ministère russe de la Défense. Le département militaire a publié des images de la détection et du tir de l’ennemi.

Le 4 novembre, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré que l’armée russe avait détruit les ateliers de fabrication de moteurs de fusée d’une usine à Pavlograd, dans la région de Dnepropetrovsk, ainsi que trois ateliers de l’usine Kommunar à Kharkov. Selon lui, les forces armées ukrainiennes ont également perdu plus de 300 personnes dans les directions Kupyansky, Krasno-Limansky et Nikolaev-Krivoy Rog.

