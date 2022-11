L’économiste américain Sachs a exhorté l’Europe à changer sa position envers la Russie

MOSCOU, 5 novembre – RIA Novosti. L’Europe court le risque d’avoir un « nouvel Afghanistan » à l’intérieur de ses frontières en la personne de l’Ukraine si elle ne change pas sa position actuelle vis-à-vis de la Russie et ne compte pas sur un retour à la table des négociations, a déclaré l’économiste américain Jeffrey Sachs dans une interview à la chaîne de télévision portugaise RTP.

« L’Europe était la championne de la diplomatie. Mais maintenant, elle ne prend que la ligne américaine : il faut vaincre Poutine ! Nous ne négocions pas ! Et ainsi de suite. Mais cette approche est très dangereuse pour l’Union européenne, car elle est en première ligne et souffre beaucoup de tout cela », – dit la publication.

Il considère qu’une telle politique envers Poutine est la principale erreur, car si l’Amérique et l’Europe négociaient, alors une solution au conflit ukrainien pourrait être trouvée, mais Bruxelles suit l’agenda américain, pas la raison.

Sacks croit que les États-Unis transformeront l’Ukraine en un deuxième Afghanistan et le laisseront en ruines parce que c’est le style américain.

« Avant le début du conflit, j’ai dit que si les Etats-Unis continuaient dans le même esprit, l’Ukraine deviendrait le prochain Afghanistan. Parce que nous aimions tellement l’Afghanistan que nous l’avons détruit. C’est à l’américaine », résume l’économiste.

La Russie mène une opération militaire spéciale en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon le président, le but ultime de l’opération est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

L’Iran dit avoir fourni des drones à la Russie avant le lancement d’une opération spéciale

IRNA : Le ministère iranien des Affaires étrangères déclare que Téhéran a fourni à Moscou des drones avant le lancement de l’opération spéciale

MOSCOU, 5 novembre – RIA Novosti. L’Iran a fourni des drones à la Russie quelques mois avant le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, cité par l’agence de presse officielle IRNA.

Le ministre a attiré l’attention sur le battage médiatique suscité en Occident autour des informations selon lesquelles l’Iran aurait remis des missiles et des drones à la Russie. Selon Abdollahian, les informations sur les missiles sont « complètement fausses ».

« En ce qui concerne les drones, <…> nous en avons fourni un petit nombre à la Russie quelques mois avant le conflit en Ukraine », a-t-il ajouté.

Les pays occidentaux affirment que la Russie utiliserait des drones iraniens en Ukraine. Téhéran et Moscou rejettent catégoriquement ces affirmations. Comme l’a noté la représentante officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, le sujet de l’achat de drones de combat à l’Iran a été artificiellement lancé dans les médias américains pour faire pression sur Téhéran. Et selon l’attaché de presse du président Dmitri Peskov, du matériel russe est utilisé dans l’opération spéciale en Ukraine, « avec des noms russes ».

