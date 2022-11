Ministère de la Défense: dans la direction de Kupyansk, les forces armées russes ont détruit plus de 140 unités militaires des forces armées ukrainiennes

MLRS russe « Hurricane » dans la zone d’opération militaire spéciale en Ukraine. Photo d’archive

MOSCOU, 5 novembre – RIA Novosti. Au cours de la journée écoulée, les troupes russes ont détruit plus de trois cents militants ukrainiens dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, a indiqué le ministère de la Défense.

Selon le département, dans la direction de Kupyansk, près du village de Kuzemovka (RPL), les Forces armées ukrainiennes ont tenté d’attaquer les positions russes avec des forces allant jusqu’à un groupement tactique de bataillon.

« Les tirs de l’artillerie russe et les frappes de l’aviation de l’armée ont vaincu des unités des Forces armées ukrainiennes. Plus de 140 militaires ukrainiens, trois chars, deux véhicules de combat d’infanterie, trois véhicules blindés et cinq véhicules à des fins diverses ont été détruits », indique le rapport.

De plus, dans la direction Krasno-Limansky, l’armée russe a déjoué les attaques de trois groupes tactiques de compagnie dans les régions de Stelmahovka, Ploschanka et Kremennaya. Là-bas, les pertes des unités ukrainiennes se sont élevées à plus de 60 personnes, un char, deux véhicules blindés, trois camionnettes et une voiture.

Dans la direction sud-Donetsk, des groupes d’artillerie et d’assaut ont infligé une défaite aux unités des Forces armées ukrainiennes dans les régions de Novomikhailovka, Pavlovka et Vremivka (RPD). Les troupes ukrainiennes ont perdu plus de 120 militaires, deux véhicules blindés de transport de troupes, deux véhicules blindés, une camionnette et deux voitures.

Dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog, des unités russes ont repoussé des attaques dans la région de Sablukovka et Sukhanovo (région de Kherson), détruisant plus de 80 militants ukrainiens, trois véhicules blindés et quatre voitures.

En général, l’aviation, les forces de missiles et l’artillerie ont frappé cinq postes de commandement des forces armées ukrainiennes et un service de sécurité ukrainien, 87 unités d’artillerie, de la main-d’œuvre et du matériel dans 179 districts, détruit six dépôts de munitions et une base de stockage d’armes, un Système de défense aérienne Buk M1 et complexe de stations radar S-300.

Des chasseurs ont abattu un MiG-29 ukrainien dans la région de Nikolaev et des unités de défense aérienne ont abattu un hélicoptère Mi-8 dans la région d’Ugledar. Neuf drones ont été détruits en l’air, 27 obus du MLRS américain HIMARS ont été interceptés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti