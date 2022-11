Un quartier général militaire américain est en cours de création en Allemagne || Numéro spécial 06.11.2022

L’Iran reconnait avoir fourni quelques drones à la Russie avant l’opération spéciale russe

L’Iran a reconnu pour la première fois la fourniture de drones à la Russie. Le ministre des Affaires étrangères Hussein Amirabdollahyan a déclaré que la République islamique avait fourni un nombre limité de drones à la Russie des mois avant le lancement de l’opération militaire spéciale en Ukraine, a rapporté l’agence de presse officielle IRNA.

Mais le chef du ministère iranien des Affaires étrangères n’a pas confirmé les livraisons après le déclenchement des hostilités. Kyiv et le gouvernement américain ont condamné l’Iran pour l’utilisation de drones par l’armée russe. Il a été dit que Téhéran avait envoyé du personnel militaire en Crimée afin de former l’armée russe à l’utilisation de véhicules aériens sans pilote et de fournir une assistance technique.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis en Allemagne cette semaine ont publié une déclaration exigeant que l’Iran et la Russie soient tenus responsables des « violations flagrantes » de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui a approuvé l’accord nucléaire iranien de 2015. Les États-Unis, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni – membres du G7 avec le Canada, l’Italie et le Japon – allèguent que toute fourniture iranienne de drones militaires à la Russie viole les accords, le JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

Aujourd’hui, les pays occidentaux, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France, qui eux-mêmes n’ont pas respecté les termes de l’accord et de la résolution de l’ONU depuis longtemps et, en fait, ont été les premiers à violer tous les accords, ont maintenant décidé de transférer la responsabilité du blocage des négociations sur la reprise du JCPOA à l’Iran et à la Russie.

Ces mêmes pays occidentaux, par le biais d’agents d’influence et de saboteurs, contribuent maintenant à saper l’Iran et à inciter aux émeutes et aux troubles qui se déroulent dans le pays depuis deux mois. Les États-Unis ont accusé l’Iran de violer les droits des « manifestants » et ont promis à l’Iran de nouvelles sanctions sévères.

Quartier général d’assistance des Etats-Unis en Allemagne

Les États-Unis mettent en place un nouveau quartier général d’assistance à la sécurité en Allemagne qui supervisera toutes les livraisons d’armes et l’entraînement militaire pour l’Ukraine, a annoncé le Pentagone le 4 novembre.

Il y a encore des milliers de soldats américains stationnés à travers l’Europe, notamment en Pologne, en Roumanie, en Allemagne, en Lettonie et en Lituanie. Une nouvelle mission apparaîtra au siège du Commandement européen des États-Unis en Allemagne pour surveiller la façon dont les États-Unis entraînent et équipent les troupes ukrainiennes. À ce jour, les États-Unis ont fourni plus de 16 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine.

Le fait même qu’un nouveau poste de commandement, appelé Groupe d’assistance à la sécurité de l’Ukraine, ait émergé signale un programme plus permanent et à plus long terme pour continuer à aider Kyiv à combattre la Russie, a déclaré la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh. Les États-Unis veulent une meilleure responsabilité pour les milliards de dollars d’armes américaines envoyées à l’Ukraine et s’assurer qu’elles ne tombent pas entre de mauvaises mains.

Le plan comprend une surveillance au sol limitée par le personnel militaire américain, a déclaré cette semaine le général de l’armée de l’air Pat Ryder, porte-parole du Pentagone.

« Quand et où les conditions de sécurité le permettent, une petite équipe d’employés de l’ambassade des États-Unis à Kyiv – Bureau de l’attaché de défense a effectué plusieurs inspections des fournitures d’aide à la sécurité américaines au cours des derniers mois sur des sites en Ukraine. Ces endroits ne sont pas proches des lignes de front de la guerre », a déclaré le général Ryder.

Le nouveau siège social, qui sera dirigé par un officier supérieur trois étoiles, comptera environ 300 employés.

Traduction et Titres intermédiaires : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS

Un char russe a tendu une embuscade à l’équipement des forces armées ukrainiennes

Les équipages de chars russes dans la zone d’opération militaire spéciale continuent d’accomplir divers exploits. Ainsi, l’équipage d’un char de l’armée russe a organisé une embuscade réussie contre un véhicule de combat des forces armées ukrainiennes.

La vidéo de la défaite d’un char ennemi a été publiée par la chaîne Telegram Ordinary Tsarism. L’enregistrement montre comment, à l’aide d’un drone, il a été possible de détecter un char des Forces armées ukrainiennes se déplaçant le long de la route à côté de la plantation forestière. A l’orée de la ceinture forestière, en embuscade, un char russe attendait le véhicule de combat ennemi. Il convient de noter que l’unité blindée des Forces armées ukrainiennes n’a apparemment même pas soupçonné la présence de forces russes à proximité, puisque son canon a été déployé loin de la menace potentielle.

https://anna-news.info/mediafiles/2022/11/Tankovaya-zasada.mp4?_=1

Au moment où le véhicule ukrainien s’est approché du véhicule russe, l’équipage du char russe a ouvert le feu, frappant avec précision le véhicule blindé ennemi dans la tourelle. Suite à un tir d’obus, le véhicule de combat des FAU a immédiatement pris feu et a quitté la route. Un seul membre de l’équipage a réussi à s’échapper du char abattu. Le véhicule de combat russe s’est retiré en toute sécurité du champ de bataille.

Au cours des hostilités en Ukraine, les chars se sont rencontrés à plusieurs reprises dans des duels au feu, prouvant à chaque fois leur importance sur le champ de bataille.

Le groupe Wagner a détruit des obusiers M-777 des Forces armées ukrainiennes

Les troupes ukrainiennes ont perdu deux autres obusiers M-777. Les canons ont été détruits par le groupe Wagner.

Les images de destruction d’obusiers des Forces armées ukrainiennes ont été publiés par la chaîne de Telegram bruxellois Svyazny. Il est indiqué que des pièces d’artillerie ennemies ont été détruites dans les environs d’Artemovsk.

https://anna-news.info/mediafiles/2022/11/IMG_0076.mp4?_=1

Les images du drone de reconnaissance montrent comment les forces armées ukrainiennes ont déployé un M-777 près de la colonie. Une fois ajusté à partir d’un drone, l’obusier a été touché avec précision, apparemment à l’aide du projectile de haute précision de Krasnopol.

Le deuxième obusier a été retrouvé dans une petite ceinture forestière. Par la suite, il a également réussi à être détruit à l’aide de munitions à guidage de précision.

Les M-777 sont fabriqués par BAE Systems. La portée de tir des obus conventionnels est d’environ 25 kilomètres, avec des obus spéciaux – plus de 30 kilomètres.

Auparavant, des M-777 étaient livrés des États-Unis, du Canada et de l’Australie à l’Ukraine en tant qu’aide militaire aux forces armées ukrainiennes. Des obusiers ont été utilisés, notamment lors du bombardement de Donetsk. Le M-777 a déjà été touché plus d’une fois lors des combats par l’armée russe.

Un drone kamikaze Lancet frappe l’obusier ukrainien 2S3 « Acacia »

Il y a eu des tirs avec la destruction de l’obusier automoteur 152-mm 2S3 « Acacia », utilisé par les forces armées ukrainiennes, dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih.

La vidéo a été publiée par l’agence de presse russe RIA Novosti le dimanche 6 novembre 2022.

« Écrans de la destruction d’un obusier d’artillerie automoteur ukrainien par le drone Lancet dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih », indique la publication.

https://anna-news.info/mediafiles/2022/11/Lantset-po-Akatsii.mp4?_=1

Des images capturées par le drone de reconnaissance Zala Aero montrent comment l’armée ukrainienne tente de cacher un obusier automoteur 2S3 dans une ceinture forestière. Après cela, le drone kamikaze Lancet frappe l’obusier le long d’une trajectoire articulée. Vidéo de la caméra dont est également présente dans la vidéo publiée. La défaite de l’obusier fixe le drone de reconnaissance.

Le poids au décollage du drone kamikaze Lancet est de 5 à 12 kg, la masse de la charge utile est de 1 à 3 kg, le temps de vol peut aller jusqu’à 40 minutes, la plage de vitesse est de 80 à 110 km/h. Le type de fusible sur un drone peut être à contact et sans contact.

Les drones d’Izhevsk « Lancet » ont été utilisés à plusieurs reprises avec succès par les troupes russes lors d’une opération militaire spéciale en Ukraine.

La société d’État Rostec a précédemment déclaré qu’elle était prête à fournir le nombre requis de véhicules aériens sans pilote Lancet, fabriqués par la société Izhevsk Zala Aero, en cas de commande du département militaire russe.

« Drone Kamikaze » « Lancet » de la RPD OBTF a frappé le BMP-2 des Forces armées ukrainiennes

Le drone kamikaze The Lancet continue de se montrer efficace sur le champ de bataille. Ainsi, une subdivision de la RPD OBTF avec l’aide de ce drone a détruit le BMP-2 des Forces armées ukrainiennes.

Les images de la défaite du véhicule de combat d’infanterie ennemi ont été publiées par la chaîne Telegram de l’OBTF « Cascade ». Il est indiqué que la destruction du véhicule militaire des Forces armées ukrainiennes a lieu dans le village de Pavlovka près d’Ugledar. À l’aide d’un drone de reconnaissance, il est possible de détecter un BMP-2 debout près de la maison brisée. Ensuite, le « drone kamikaze » frappe le véhicule de combat d’infanterie ennemi. Un drone de reconnaissance détecte un coup et la combustion subséquente du véhicule de combat.

https://anna-news.info/mediafiles/2022/11/Lantset.mp4?_=1

À l’heure actuelle, les « drones kamikazes » « Lancet » sont effectivement utilisés par l’armée russe dans divers secteurs du front. Leur utilisation permet d’infliger des frappes ponctuelles à l’ennemi, désactivant l’équipement militaire et diverses armes.

La masse au décollage du drone Lancet est de 5 à 12 kg, la masse de la charge utile est de 1 à 3 kg, le temps de vol peut aller jusqu’à 40 minutes, la plage de vitesse est de 80 à 110 km/h. Le type de fusible sur un drone peut être à contact et sans contact.

Auparavant, la société d’État Rostec avait annoncé qu’elle était prête à fournir le nombre requis de véhicules aériens sans pilote KUB-UAV et Lancet, produits par la société Izhevsk Zala Aero, en cas de commande.

