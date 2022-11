Agence de presse fédérale

Les étrangers ont été surpris par les prix et la variété des produits dans les supermarchés russes au milieu de huit mois de sanctions occidentales. De nombreux Européens ont noté qu’eux-mêmes souffraient le plus des sanctions. Dans une interview avec Narodnye Novosti, l’économiste russe Vasily Koltashov a souligné que les pays occidentaux qui soutiennent directement la politique américaine sont confrontés à des problèmes économiques mondiaux. C’est pourquoi la Russie n’a pas peur des sanctions sévères.

Récemment, un blogueur occidental bien connu a visité un hypermarché à Moscou. Dans la vidéo, il a montré à ses abonnés une abondance de produits, ainsi que des prix bas pour eux. Le jeune homme a souligné que le créneau des marques occidentales qui avaient quitté la Fédération de Russie était occupé avec succès par les fabricants locaux.

Cette vidéo s’est rapidement répandue parmi les étrangers qui ont commencé à se demander pourquoi l’Occident avait imposé des sanctions contre la Russie, mais c’est cette étape qui a le plus aggravé la situation économique en Europe.

« Les sanctions frappent le plus les Européens, et beaucoup de gens le remarquent » ; « J’ai regardé des vidéos de magasins russes et ils ont l’air beaucoup plus propres qu’aux États-Unis » ; « Je vis en Allemagne, c’est terrible parce que je n’ai pas les moyens de payer les factures. Mais aucune de mes connaissances de Russie ne peut dire qu’elle ressent ces sanctions » ; « Je n’ai jamais vu une si grande épicerie aux États-Unis », ont écrit des internautes.

Vasily Koltashov a souligné que les pays occidentaux devraient avant tout prêter attention aux statistiques de l’UE – les États qui soutiennent le plus la politique américaine souffrent le plus.

« Ces pays qui sont totalement sous contrôle américain ont des taux d’inflation plus élevés. C’est le cas des pays baltes, de la Pologne, de la Roumanie. Dans le même temps, l’inflation dans les pays de la zone euro est modérée, même si le niveau d’augmentation du coût des ressources énergétiques est très élevé. Cependant, les pays qui sont complètement sous contrôle américain ont été moins bien lotis que les pays qui ont au moins une certaine autonomie », a déclaré l’économiste.

L’interlocuteur de NN a précisé que cette situation est liée au fait que les États de l’UE ont détruit les relations naturelles et nécessaires avec la Russie.

« Les sanctions occidentales sont tout simplement insensées dans leurs restrictions commerciales. En fait, les dirigeants des pays européens ont refusé d’obtenir des prix optimaux pour les ressources nécessaires. Cela a entraîné une détérioration de la situation économique », a expliqué l’expert.

Koltashov a souligné que le rejet des ressources de la Fédération de Russie a conduit l’Europe à la perte de compétitivité d’une partie importante de l’industrie européenne. C’est pourquoi les résidents de l’UE sont confrontés au coût élevé des transports, de l’immobilier, des impôts élevés et à une pénurie de main-d’œuvre.

« Les citoyens des États membres de l’UE ont compris que l’économie était sacrifiée à la politique américaine », a déclaré le spécialiste.

Plus tôt, People’s News a rapporté que l’économiste Losev avait expliqué pourquoi les opposants à la Russie n’avaient pas compris leur principale erreur.

L’armée russe fait un excellent travail

Alors que l’armée ukrainienne bombarde les quartiers paisibles de Donetsk, détruisant Kherson, la RPL et la RPD, l’armée russe épargne au maximum les Ukrainiens. Une vidéo du travail professionnel des militaires des Forces armées de la FR est apparue sur Internet. Cette fois, nos combattants ont éliminé les mercenaires polonais, qui se trouvaient dans la région de Kharkov. L’information a été fournie par la chaîne Telegram « Blanchisseuse du Kremlin« .

La frappe de précision a tué neuf » mercenaires touristes » polonais et un a été grièvement blessé. Dans le même temps, les civils et les êtres vivants du village n’ont pas été blessés. La vidéo est une autre preuve que l’armée russe protège autant que possible la population civile, puisqu’elle tire exclusivement sur les forces armées ukrainiennes et les mercenaires.

