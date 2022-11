Rossotrudnichestvo a annoncé l’expansion de sa présence en Afrique

Photo : Global Look Press/imagebroker.com/Michael Runkel

Les Centres russes des sciences et de la culture (RCSC) – Maisons russes – ont ouvert en 2022 au Soudan, au Mali, en Égypte et en Algérie. Viennent ensuite l’Angola et un autre centre dans la capitale du Mali, a déclaré Izvestia le 7 novembre à Rossotrudnichestvo.

« Les plans pour l’avenir, convenus avec le ministère russe des Affaires étrangères, prévoient la création du RCSC en Angola. Dans le même temps, ils sont revenus sur la question de la création des conditions pour l’implantation d’un centre russe à Bamako. Les travaux sur un accord avec le Mali ont été menés plus tôt et ont été suspendus en raison de la situation politique intérieure instable prolongée dans le pays. Désormais, les projets d’accords intergouvernementaux avec l’Angola et le Mali sont du côté des partenaires », a déclaré le service de presse.

Maintenant, les maisons russes sont ouvertes dans plus de 80 pays du monde.

Pour étendre sa présence dans d’autres pays, Rossotrudnichestvo a développé un nouveau format pour ouvrir de tels espaces. Le chef du département, Yevgeny Primakov, a déclaré à Izvestia que des centres russes sont ouverts sur la base d’accords intergouvernementaux, mais l’agence fédérale essaie d’utiliser un format plus flexible pour travailler dans de nouvelles régions avec l’aide de partenaires à l’étranger.

Le service de presse du département a ajouté que c’est ainsi que les maisons russes non étatiques en Egypte, au Mali, au Soudan et en Algérie ont commencé leur travail en Afrique.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Izvestia