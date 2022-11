Les forces du régime de Kiev continuent de bombarder la ville de Donetsk et une douzaine d’autres colonies dans les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

La nuit dernière, les FAU ont frappé le centre de la ville de Donetsk. Selon le bureau de représentation de la RPD au JCCC, 6 obus ukrainiens de calibre OTAN 155 mm ont été tirés dans le quartier de la ville de Vorochilov.

L’un des objectifs était la construction de l’administration des chemins de fer. À la suite de l’attaque, un incendie s’est déclaré et le bâtiment a été presque détruit. Selon les responsables de la sécurité locale, personne n’a été tué ou blessé.

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/IMG_6377.mp4?_=1

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/Donetsk-1-1.mp4?_=2

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/Donetsk-2.mp4?_=3

https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/2022/11/Donetsk-1.mp4?_=4

Il y a le couvre-feu nocturne dans la ville qui a permis d’éviter des victimes lors des bombardements nocturnes du centre-ville. Malheureusement, les forces ukrainiennes ont réussi à tuer des civils pendant la journée. Au cours de la dernière journée, une femme a été tuée par des tirs d’artillerie ukrainiens dans le quartier Kirovsky de Donetsk. Trois autres civils ont été blessés dans les districts de Kirovsky et Chervonogvardeysky à Makeyevka et dans le village de Vladimirovka où les FAU ont bombardé des maisons civiles.

Les FAU ont également bombardé des installations civiles dans la RPL. Au cours de la dernière journée, les forces ukrainiennes ont bombardé les villages d’Alchevsk, Stakhanov, Melovatka et Svatovo avec des MLRS M142 HIMARS de fabrication américaine. Au moins 15 missiles ont été tirés. À la suite du bombardement, un civil né en 1953 a été tué à Stakhanov, 2 bâtiments résidentiels ont été détruits et 16 endommagés, ainsi que l’école n° 3 de Stakhanov, la piscine Dolphin, la ligne électrique, le gazoduc et l’approvisionnement en eau ont été endommagés.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

MISE À JOUR : En vidéo : un soldat russe repousse les attaques de drones ukrainiens à mains nues

MISE À JOUR : la vidéo a d’abord été partagée par les médias ukrainiens. Des sources russes ont révélé que l’incident s’était produit en mars près du village de Malaya Rogan dans la région de Kharkiv. Le militaire russe de la 138e brigade motorisée séparée a survécu aux attaques et s’est déjà remis de ses blessures.

Un militaire russe blessé a été pris pour cible par des drones ukrainiens alors qu’il se cachait dans les tranchées. Après que l’UAV ait largué plusieurs bombes sur lui, il a calmement jeté des grenades à mains nues et a quitté les lieux.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Bushmaster australien détruit dans la région de Kharkiv

La voiture blindée Bushmaster de l’armée ukrainienne a été prise en embuscade par les troupes russes dans la région de Kharkiv, a subi des dommages importants, c’est pourquoi elle a été abandonnée sur le site de l’embuscade.

La vidéo avec la voiture blindée lourdement endommagée a été publiée la veille sur les réseaux sociaux.

Vidéo filmée depuis un véhicule passant devant une voiture blindée australienne abandonnée

Sur les images, vous pouvez voir une voiture blindée Bushmaster australienne avec des croix d’identification caractéristiques des troupes ukrainiennes. ANNA-News a rapporté plus tôt l’utilisation de véhicules blindés australiens dans la région de Kharkiv.

La voiture blindée à roues Bushmaster est produite en Australie depuis 1998. Vitesse sur autoroute 120 kilomètres par heure, puissance du moteur diesel 300 chevaux. Le compartiment des troupes peut accueillir neuf soldats. La voiture est équipée d’un blindage anti-balles et anti-fragmentation.

Récemment, le gouvernement australien a annoncé son intention d’envoyer un nouveau lot de 30 véhicules blindés Bushmaster en Ukraine. Avec ce lot, le nombre total de véhicules blindés australiens envoyés aux troupes ukrainiennes atteindra quatre-vingt-dix unités.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : ANNA NEWS