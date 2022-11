Un sous-marin nucléaire britannique a pris feu – The Sun

L’un des sous-marins nucléaires de la classe Vanguard de la marine britannique a été contraint d’abandonner une « mission top secrète » après avoir subi des dégâts d’incendie, selon un article publié dimanche par The Sun.

Selon les sources du journal, il a fallu les efforts de l’ensemble de l’équipage de plus de 130 personnes, dont beaucoup n’étaient pas en service, pour éteindre un incendie électrique à bord du HMS Victorious, qui transportait des ICBM nucléaires Trident 2 au moment de l’incident.

Alors que l’incendie aurait été maîtrisé relativement rapidement, la situation d’urgence déclarée par le capitaine du navire a forcé le navire à tirer à la surface dans un endroit non divulgué de l’Atlantique Nord pour évacuer les fumées toxiques.

Une source de la Marine aurait expliqué au Sun que « chaque membre navigant de la Royal Navy est un pompier qualifié », et que cela garantissait que les navires et sous-marins britanniques étaient en mesure de répondre rapidement à de tels incidents sans affecter les sorties opérationnelles.

Néanmoins, les dommages causés par l’incendie ont incité le capitaine du sous-marin à abandonner une « mission top secrète » non spécifiée et à ordonner au navire de retourner à la base du HMNB Clyde à Faslane, en Écosse.

Le Sun a noté que le navire de 30 ans, qui a coûté plus de 3 milliards de dollars, est l’une des quatre patrouilles de dissuasion nucléaire sans escale de la Royal Navy. Un porte-parole de la Royal Navy a déclaré au journal que l’incident n’avait pas affecté la dissuasion continue en mer, mais a refusé de fournir plus de détails sur les opérations sous-marines.

La Russie devrait redoubler de vigilance et anticiper les menaces secrètes de ce type, conçues dans l’ombre par ceux qui se considèrent comme ses ennemis intimes depuis la nuit des temps, sans l’avouer ouvertement. Elle devra développer très rapidement des moyens techniques et des ouvertures technologiques pour cela. Cela l’évitera de tomber dans des pièges de type nazi hitlérien. Car des actions violentes antiéconomiques et guerrières de l’ombre ont déjà été menées contre son économie et son industrie, les South Stream, Nord Stream 1 et 2 ou le pont de Crimée qui instaure la continuité territoriale avec le reste de la Fédération de Russie. D’autres actions surprises pourraient survenir, par exemple des attaques biologiques, chimiques et/ou nucléaires surprises que même les pays membres de l’ONU ne condamneraient pas, compte tenu de leur inféodation et allégeance à des pays rusés, prédateurs, pilleurs, malfaisants et destructeurs comme les Etats-Unis d’Amérique, la Grande-Bretagne, l’Australie, l’Allemagne, la Pologne ou la France… Rien n’exclut non plus qu’il s’agisse des exercices d’entrainement pour un renforcement expérimental au regard des tensions actuelles engendrées par l’Opération spéciale russe, la livraison d’armes offensives à l’Ukraine et les sanctions occidentales antirusses.

Jean de Dieu MOSSINGUE