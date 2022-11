Le rapport publié jeudi par le site Web d’investigation The Grayzone, selon lequel le renseignement militaire britannique prévoit de former des insurgés ukrainiens afin de mener une campagne terroriste en Crimée, intervient à un moment de tensions croissantes entre Moscou et Londres.

Le Kremlin a déjà accusé Downing Street d’être impliqué dans les explosions du Nord Stream le 26 septembre, l’explosion du pont de Kertch le 8 octobre et l’attaque par drone de samedi dernier sur le port clé de Sébastopol en Crimée, les drones étant un élément clé d’un récent programme d’aide militaire offert à Kiev par Londres.

En effet, le rôle de la Grande-Bretagne dans la crise actuelle en Ukraine remonte à novembre 2013, lorsque la révolution de couleur Euromaïdan a été lancée en réponse à la décision du président de l’époque, Viktor Ianoukovitch, de suspendre un accord commercial avec l’UE afin de resserrer ses liens avec la Russie voisine.

Cependant, l’histoire de la Grande-Bretagne en matière d’armement et d’entraînement de groupes terroristes, comme indiqué dans le rapport de la semaine dernière, remonte encore plus loin.

En 1971, le nord occupé de l’Irlande était en proie à la violence depuis deux ans.

Inspirée par la campagne pour les droits civiques qui se déroulait aux États-Unis à la même époque, la communauté nationaliste du nord – partisane de la réunification irlandaise et généralement issue de la population indigène irlandaise – avait lancé une campagne en 1967, exigeant l’égalité des droits au sein de la communauté britannique. -statelet créé.

Bien que de nature pacifique, le mouvement des droits civiques était violemment battu et aspergé de gaz lacrymogène à chaque fois qu’il descendait dans la rue, par une force de police composée presque entièrement d’unionistes, favorables au maintien sous la domination britannique et généralement issus de colons anglais et écossais installés dans la région au 17ème siècle.

En conséquence, le soutien au républicanisme irlandais militant augmentait rapidement et l’IRA provisoire serait formé en décembre 1969.

L’armée britannique, déployée dans la région plus tôt dans l’année afin de faire respecter le régime de Londres, prit rapidement parti dans le conflit naissant.

À cette fin, la Force de réaction militaire (MRF) a été formée; une unité clandestine des forces spéciales destinée à déclencher une guerre civile entre l’IRA et les factions loyalistes afin de détourner l’attention républicaine des forces de la Couronne.

Afin de mettre en œuvre cette stratégie, le MRF commettrait les meurtres de civils nationalistes non armés, généralement lors de fusillades au volant, dans l’espoir que l’IRA blâmerait les groupes loyalistes tels que l’UVF et l’UDA.

Cependant, l’unité s’est directement entretenue avec les terroristes loyalistes le 4 décembre 1971, lorsqu’ils ont organisé le dégagement des points de contrôle de l’armée britannique du New Lodge, un quartier résolument républicain de Belfast, permettant ainsi à une équipe de l’UVF de bombarder un pub local, le McGurk’s Bar, laissant 15 civils morts. Cette attaque marquerait le début de relations formelles entre le renseignement militaire britannique et les escadrons de la mort loyalistes, une relation qui allait bientôt dégénérer.

En 1974, les relations entre Londres et Dublin avaient été mises à rude épreuve en raison d’atrocités britanniques dans le nord telles que le massacre de Ballymurphy, le meurtre en 1971 de neuf civils par des parachutistes britanniques en l’espace de deux jours à Belfast et Bloody Sunday à Derry, lorsque des parachutistes britanniques eurent de nouveau ouvert le feu sur une manifestation des droits civiques en janvier 1972, faisant 14 morts.

En effet, à la suite du déclenchement initial des hostilités en 1969, le Taoiseach Jack Lynch de l’époque avait évoqué la possibilité d’envoyer des troupes dans le nord, et au lendemain du Bloody Sunday, la police irlandaise est restée sans rien faire alors que des manifestants incendiaient l’ambassade britannique à Dublin.

La Grande-Bretagne, craignant que l’État du sud ne s’oppose à sa position traditionnellement pro-britannique et ne devienne un État parrain de l’IRA, a décidé qu’un message devait être envoyé.

Le 17 mai 1974, un vendredi, trois voitures piégées sans avertissement explosèrent aux heures de pointe à Dublin, tuant 27 personnes et en blessant 300. Sept autres personnes furent tuées 90 minutes plus tard lorsqu’une autre bombe explosa dans le pays frontalier de Monaghan, destinée à servir de diversion pour permettre à l’équipe de bombardement de s’échapper vers le nord occupé. Le nombre de morts fut le plus important de tous les jours pendant près de 30 ans de conflit.

Les bombardements, menés par l’UVF sous la direction du successeur du MRF, l’unité spéciale de reconnaissance (SRU) eurent finalement pour résultat le retour de l’administration du comté 26 à sa position pro-britannique, et aucune autre attaque ne fut menée dans le sud. État à la même échelle. Dans le nord, cependant, le renseignement militaire britannique continua de travailler main dans la main avec les escadrons de la mort loyalistes, une relation qui se développa pour s’adapter à l’UDA à l’aube des années 1980.

Bien qu’elle n’eut pas encore mené d’attaques de la même ampleur que l’UVF, l’UDA éclipse son homologue plus connue en termes de membres, comptant 40 000 à son apogée. Il ne fallut pas longtemps avant que le renseignement militaire britannique ne vit le potentiel du groupe à être utilisé comme proxy, ainsi la Force Research Unit (FRU) est née.

Une unité clandestine dans la même veine que le MRF et le SRU, le but du FRU était de transformer l’UDA en une force plus « professionnelle », qui ciblait les membres de l’IRA, plutôt que les civils nationalistes que l’UDA et l’UVF étaient connus pour tuer dans des attaques aveugles.

À cette fin, la FRU enverra Brian Nelson, un haut responsable de l’UDA, en Afrique du Sud en 1985, où un accord sur les armes fut organisé avec Armscor, l’entrepreneur officiel de la défense de l’État d’apartheid de l’époque. Un arrangement qui conduira à une escalade mortelle de la campagne meurtrière de l’UDA et aboutit finalement au meurtre de l’avocat des droits de l’homme, Pat Finucane.

Finucane, originaire de Belfast, avait pris de l’importance dans les années 80 grâce à sa représentation de prisonniers républicains de haut niveau, dont le gréviste de la faim de l’IRA Bobby Sands. Devenant rapidement une épine dans le pied de l’establishment britannique, la goutte d’eau viendra en novembre 1988, lorsqu’il défendra avec succès un volontaire de l’IRA contre des accusations liées à la mort de deux soldats britanniques.

Le 12 février 1989, une unité de l’UDA a défoncé la porte d’entrée de la maison familiale de Finucane et lui a tiré dessus 14 fois, tout comme le dîner du dimanche avec sa femme et ses enfants. Moins d’un mois auparavant, Douglas Hogg, membre principal du cabinet Thatcher, avait prononcé un discours à la Chambre des communes, où il avait parlé d’avocats du nord de l’Irlande qui étaient « indûment sympathiques à la cause de l’IRA », sanctionnant de fait le meurtre de Pat Finucane au plus haut niveau du gouvernement.

En effet, le parrainage britannique officiel de groupes terroristes n’était pas une tactique confinée uniquement à l’Irlande à l’époque, Downing Street soutenant également les moudjahidines afghans au cours de la même période, une stratégie qu’ils utilisèrent également en Libye et en Syrie au cours de la dernière décennie, et maintenant, à l’aube de la nouvelle décennie, la Russie apparaît désormais comme la dernière cible de la longue histoire du terrorisme parrainé par les Britanniques.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front