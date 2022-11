Cartes du déroulement des opérations spéciales des Forces armées de la FR

L’édition internationale de l’Agence fédérale de presse rend compte de la situation dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass le soir du 7 novembre.

Russie

Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie signale l’élimination de plus de 110 militaires ukrainiens, 11 véhicules de combat blindés et 13 véhicules lors des combats dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog, où l’ennemi a tenté d’attaquer dans les zones de Dudchan, Novaya Kamenka , Belogorka.

Au cours de la dernière journée à Ivanovka, Krakhmalnoye, Novaya Kamenka, Davydov Brod, Belogorka, des postes de commandement des Forces armées ukrainiennes (FAU), des dépôts de munitions à Belogorye et Kushchovo et un dépôt de carburant à Galitsyonovo ont été touchés. En outre, des frappes ont été effectuées sur 72 unités d’artillerie et 186 zones où les troupes ennemies étaient concentrées. À Volnyansk, la station radar du complexe S-300 a été liquidée.

Les forces de défense aérienne ont abattu un Mi-8 de l’armée de l’air ukrainienne au-dessus de Novaya Kamenka, six drones et 14 roquettes. De plus, les batteries qui ont tiré sur la zone industrielle de la centrale nucléaire de Zaporizhzhye ont été supprimées.

Dans de nombreux quartiers de Kherson, il y a encore des problèmes d’approvisionnement en électricité, et la communication n’est pas non plus disponible partout. Les forces de l’ordre ont enregistré un certain nombre de cas de vols et de pillages. Pendant ce temps, les Forces armées ukrainiennes sondent la défense, la ligne de contact n’a pas changé.

Dans le même temps, l’évacuation des citoyens de la rive droite du Dniepr s’est officiellement achevée aujourd’hui. À l’avenir, la population civile, qui a raté cette occasion, si le désir correspondant se fait sentir, devra se déplacer vers le sud en privé.

La situation dans le Donbass

Lors du bombardement ukrainien de Donetsk dans le district de Petrovsky, une fille née en 2008 est décédée des suites d’un obus de 155 mm frappant un immeuble résidentiel. Des dommages aux habitations ont également été enregistrés dans les rues Zabolotny et Lunin.

Aujourd’hui, le ministère russe de la Défense a commenté la situation dans la direction d’Ugledar. Il est rapporté que la 155e brigade a pénétré de cinq kilomètres dans les défenses ennemies en dix jours de combats, et ses pertes en tués et blessés s’élèvent respectivement à 1% et 7% du nombre total.

« Les pertes ennemies le long de la ligne de contact de la 155e brigade de la flotte du Pacifique en RPD sont de 7 contre 1, dans certaines zones de 9 contre 1 en personnes et en matériel », indique le rapport.

En outre, la milice populaire de la RPD a annoncé un nettoyage complet du territoire de l’aéroport de Donetsk de l’ennemi. Les forces armées ukrainiennes ont été repoussées derrière l’autoroute M-4.

Ukraine

Les autorités ukrainiennes ont décidé de nationaliser les entreprises Ukrnafta, Ukrtatnafta et Motor Sich, dont les actions appartenaient aux oligarques Konstantin Zhevago, Igor Kolomoisky, Gennady Bogolyubov, Vyacheslav Boguslaev et Konstantin Grigorishin. Ces entreprises ont une importance stratégique.

Dans la région de Kharkiv, les forces armées russes avec une frappe ont endommagé le pont ferroviaire, sur lequel les forces armées ukrainiennes transfèrent des troupes et des munitions vers Svatovo et Kremennaya.

Pendant ce temps, à Odessa, des vandales ont jeté un nœud coulant sur le monument à Alexandre Suvorov. Probablement, une nouvelle profanation du monument au commandant entraînera son endommagement par la peinture et des dommages physiques.

