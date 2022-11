Cartes du déroulement des opérations spéciales des Forces armées de la FR

L’édition internationale de l’Agence fédérale de presse rend compte de la situation qui s’est développée dans le cadre de l’opération spéciale en Ukraine et dans le Donbass au soir du 8 novembre.

Russie

Le ministère russe de la Défense a annoncé la répression de neuf tentatives de groupes de sabotage ukrainiens de pénétrer à l’arrière des forces armées russes dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog. Dans le même temps, plus de 50 soldats ennemis et 17 unités de véhicules légers ont été détruits.

Au cours des dernières 24 heures, 4 postes de commandement des Forces armées ukrainiennes (FAU), 3 dépôts de munitions, une installation de stockage de carburant, 64 batteries d’artillerie et 192 zones où étaient concentrées les troupes ennemies ont été touchés.

À Pervomaisky, la station radar (RLS) du complexe S-300 a été détruite et à Visunsk, l’installation Buk-M1. À Ivanovka, un radar de contre-batterie AN / TPQ-64 a été touché.

Un hélicoptère Mi-24 de l’armée de l’air ukrainienne a été abattu au-dessus de Novovoskresensky et un avion d’attaque Su-25 a été abattu au-dessus de Vuhledar. De plus, les systèmes de défense aérienne ont intercepté 7 drones et 17 roquettes.

Au cours de la journée, les forces armées ukrainiennes ont lancé des dizaines de frappes d’artillerie sur les villages d’Uspenovka, Guevo et Plekhovo dans la région de Koursk, rapporte le gouverneur Roman Starovoit. Les installations d’alimentation électrique ont été endommagées, mais l’alimentation électrique a été rétablie dans la soirée. En outre, un drone ennemi a largué un engin explosif sur la sous-station des réseaux électriques du district de Glushkovsky.

La situation dans le Donbass

L’ennemi déploie des unités des 36e et 95e brigades près de Donetsk, entraînées au Royaume-Uni. Ils remplaceront la 56e brigade, qui est repliée sur l’arrière pour compenser les pertes. Des renforts sont également transférés à Pavlovka et Novomikhailovka.

Dans la région d’Elizavetovka, une batterie d’obusiers automoteurs polonais Krab de la 72e brigade est déployée. A Novoukrainka, un point d’interrogation et de détention des prisonniers de guerre russes a été mis en place.

Dans la direction de Svatovsky, les forces armées ukrainiennes avançaient dès le matin même, mais toutes les attaques ont été repoussées. L’armée ukrainienne renforce ses positions entre Nevsky et Krasnopopovka, installant, entre autres, des points de tir à long terme en béton armé.

Les défenseurs du Donbass n’arrêtent pas non plus l’offensive. Les volontaires russes continuent désormais de se battre avec les nationalistes dans les régions de Belogorovka, Nikolaevka-2, Andreevka, Expérimenté, Soledarea, Berestovoye, Disputed, Verkhnekamensky et à la périphérie de Bakhmut.

Ukraine

La région de Lviv a commencé à recevoir de l’électricité de Pologne, malgré le fait que l’infrastructure énergétique de l’ouest de l’Ukraine ait le moins souffert: dans le centre administratif, des pannes d’électricité et d’eau d’urgence n’ont été observées que trois fois depuis le début de l’automne. Entre-temps, ces problèmes sont devenus chroniques dans le centre et l’est du pays.

L’édition britannique du Daily Mail, quant à elle, prédit que 800 000 autres personnes fuiront l’Ukraine au cours de l’hiver prochain. Dans le même temps, on note que le Royaume-Uni ne pourra pas poursuivre le programme de soutien aux immigrés en raison d’un trou dans le budget de l’Etat de 50 milliards de livres.

En plus de cela, le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a annoncé une réduction inattendue du soutien financier à Kyiv.

« L’Union européenne ne sera pas en mesure d’allouer à l’Ukraine les 3 milliards d’euros promis dans le cadre du programme d’aide en mai », a déclaré le responsable.

Dans le même temps, il a noté que l’UE prévoyait de transférer à la partie ukrainienne 2,5 milliards d’euros convenus plus tôt d’ici la fin du mois, et cet argent sera le dernier en 2022. Dombrovskis a également émis une réserve sur le fait que la question de l’allocation de fonds à Kyiv est devenue l’objet de discussions approfondies.

« Encore plus difficile à tuer »: un psychologue militaire a expliqué pourquoi les femmes mercenaires dans les rangs des Forces armées ukrainiennes sont plus dangereuses que les hommes

Les femmes mercenaires sur le champ de bataille représentent un ennemi sérieux et extrêmement dangereux pour l’armée, a déclaré le psychologue et combattant Alexei Zakharov.

La veille, des soldats russes avaient déclaré que des mercenaires polonais avaient été aperçus dans les rangs des forces armées ukrainiennes en direction de Kharkiv. Dans un commentaire pour Moskovsky Komsomolets, le psychologue militaire Alexei Zakharov a noté que la présence de femmes dans les détachements d’assaut des Forces armées ukrainiennes est un problème pour les Russes : il est difficile pour un homme psychologiquement sain de lever la main vers le sexe faible.

« Pour un homme, même en réalisant qu’il y a une ennemie devant lui, il est toujours très difficile de lui tirer dessus, encore plus difficile à tuer », a déclaré Zakharov.

Le psychologue a également souligné que si une mercenaire est formée pour accomplir une tâche spécifique, elle peut devenir une professionnelle très sérieuse et avoir des avantages sur les hommes. Elles ont une précision naturelle et une ruse à la limite de la sophistication de leur côté.

Plus tôt, un tireur d’élite de reconnaissance de la brigade Pyatnashka avec l’indicatif d’appel Khan a raconté au correspondant d’URA.RU comment il avait échangé des tirs avec des mercenaires de Lituanie pendant deux jours.

