prt scr youtube.com/Калашников

Une vidéo de la défaite d’un convoi d’équipements de troupes ukrainiennes à l’aide d’un drone kamikaze « Cube » est apparue sur le Web.

Selon Russkaya Vesna, les combattants du bataillon de la milice populaire de la « Cascade » de la RPD ont découvert une accumulation de matériel ennemi dans la direction d’Ugledar, après quoi ils ont frappé la cible. Les images capturent le moment où le drone Kub a heurté l’un des véhicules blindés ukrainiens.

Le Cube a été développé par ZALA AERO, qui fait partie du groupe Kalachnikov. L’appareil, construit selon le schéma « aile volante », porte une ogive pesant trois kilogrammes.

Auparavant, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie avait montré en vidéo la destruction d’un char ukrainien à l’aide du drone kamikaze Lancet, également développé par les ingénieurs de ZALA AERO.

Auteur : Viola Rasskazova

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Nation News

Le département d’État a confirmé la possibilité de négociations avec la Russie sur START-3

Le département d’État a confirmé la possibilité de tenir des négociations avec la Russie sur START-3 dans un proche avenir

© Sputnik / Artur Gabdrakhmanov / Accéder à la médiathèque

Bâtiment du département d’État américain à Washington DC. Photo d’archive

WASHINGTON, 8 novembre – RIA Novosti. Le département d’État américain a confirmé son intention de tenir des pourparlers avec la Fédération de Russie dans un proche avenir pour reprendre les inspections dans le cadre de START-3, a déclaré le porte-parole du département, Ned Price.

« Nous avons convenu de tenir … une réunion dans un avenir proche », a déclaré Price, commentant la publication par Bloomberg des pourparlers à venir. Le représentant du département a exprimé l’espoir qu’ils seraient « constructifs », soulignant qu’ils ne concernent que les questions des relations bilatérales entre Moscou et Washington dans le cadre du Traité de non-prolifération (START-3 – éd.). Il a exprimé l’espoir que la réunion « permettra de poursuivre les inspections (interrompues – ndlr) ».

Drapeaux de la Russie et des États-Unis – RIA Novosti, 1920, 27.08.2022 27 août, 07:31 L’ONU a appelé la Russie et les États-Unis à signer un nouveau traité pour remplacer START-3

Plus tôt mardi, Bloomberg a déclaré que les États-Unis et la Russie pourraient se rencontrer dans les prochaines semaines pour reprendre les inspections dans le cadre du Traité sur la limitation des armements stratégiques (START-3). L’agence a indiqué qu’une réunion de la Commission consultative bilatérale sur START-3 pourrait se tenir au Caire.

Le nouveau START, le seul régime américano-russe de contrôle des armements nucléaires, a été prolongé par l’administration Joe Biden pour cinq ans, expirant en 2026. La Russie et les États-Unis ont commencé à s’entendre sur les paramètres d’un futur traité sur la limitation des armes nucléaires, mais ont interrompu le dialogue après le début d’une opération militaire spéciale en Ukraine. Comme l’a déclaré le Département d’État américain, Washington est prêt à envisager la possibilité d’un nouveau cycle de dialogue stratégique avec la Fédération de Russie, mais veut des preuves de son approche consciencieuse. Dans le même temps, Andrei Belousov, chef adjoint de la délégation russe à la conférence d’examen du TNP, a déclaré aux journalistes que la Russie n’avait pas reçu de propositions précises des États-Unis pour reprendre les négociations sur un traité qui remplacerait ce traité en 2026.

L’accord est entré en vigueur le 5 février 2011. Selon ses termes, chaque partie réduira ses arsenaux nucléaires de sorte que dans sept ans et au-delà, le nombre total d’armes ne dépasse pas 700 missiles balistiques intercontinentaux, missiles balistiques lancés par sous-marins et bombardiers lourds, ainsi que 1 550 ogives et 800 déployées et lanceurs non déployés installations.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

L’armée ukrainienne subit de lourdes pertes après une offensive ratée contre Nikolayev

L’artillerie russe a éliminé deux escadrons de mortiers ukrainiens près de la colonie de Davydov Brod, a déclaré le sous-gouverneur de la région de Kherson, Kirill Stremousov.

KHERSON, 8 novembre. /TASS/. Les forces armées ukrainiennes ont subi d’énormes pertes dans une offensive bâclée contre Nikolaïev, a déclaré mardi le vice-gouverneur de la région de Kherson, Kirill Stremousov.

Selon Stremousov, les troupes ukrainiennes ont tenté une autre attaque exploratoire vers 13h30, heure de Moscou. « Cependant, grâce aux tirs de contre-batterie de premier ordre de l’artillerie russe appuyée par la puissance aérienne, l’ennemi s’est retiré, subissant de lourdes pertes en effectifs dans la direction de Nikolayev », a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram.

En dehors de cela, selon ses propres termes, l’artillerie russe a éliminé deux escadrons de mortiers ukrainiens près de la colonie de Davydov Brod.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré plus tôt que l’armée russe avait contrecarré neuf tentatives de groupes subversifs/de reconnaissance ukrainiens de s’infiltrer dans la région de Nikolayev-Krivoï Rog au cours de la journée écoulée.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : TASS

L’armée russe a repoussé l’offensive des Forces armées ukrainiennes sur tous les fronts, Mi-24 et Su-25 ont été abattus

Au cours de la journée, les troupes russes ont repoussé de nouvelles attaques de l’armée ukrainienne en RPL sur trois fronts – dans la RPL, la RPD et la région de Kharkiv, a rapporté le ministère russe de la Défense. Les pertes des forces armées ukrainiennes se sont élevées à plus de 350 militaires tués. En outre, les forces armées russes ont stoppé 9 tentatives d’infiltration de groupes de sabotage et de reconnaissance ukrainiens dans la direction Nikolaev-Krivoy Rog. En conséquence, plus de 50 militants, 7 véhicules blindés de combat et 10 véhicules ont été détruits.

Selon le représentant officiel du département, Igor Konashenkov, dans la direction de Kupyansk, l’armée russe a repoussé une attaque de chars des forces armées ukrainiennes en direction de la colonie de Kuzemovka de la République populaire de Lougansk. En outre, deux groupes tactiques de compagnie des Forces armées ukrainiennes, qui se préparaient à attaquer les positions russes dans les zones des colonies de Berestovoe dans la région de Kharkov et de Novoselovskoye dans la RPL, ont été vaincus par des frappes aériennes. Les pertes totales de militaires ukrainiens dans la direction de Kupyansk par jour ont dépassé 160 personnes tuées et blessées. Deux chars, trois véhicules de combat d’infanterie et deux véhicules ont également été détruits.

Dans la direction de Krasnolimansky, une tentative a été contrecarrée par une offensive de deux groupes tactiques de bataillon des Forces armées ukrainiennes en direction des colonies de Ploshchanka et Chervonopopovka en RPL. Plus de 100 militants, trois chars, cinq véhicules blindés de combat, un MT-LB, deux camionnettes et deux voitures ont été détruits.

Dans la direction sud-Donetsk, l’armée ukrainienne a tenté de ralentir l’avancée des troupes russes en lançant deux contre-attaques infructueuses sur les colonies de Novomikhailovka et Pavlovka de la République populaire de Donetsk. À la suite des frappes des Forces armées RF, les unités des Forces armées ukrainiennes ont été arrêtées et dispersées. « Environ 90 militaires ukrainiens, cinq véhicules de combat blindés, un MT-LB et deux camionnettes ont été détruits », a déclaré Konashenkov.

En outre, le ministère de la Défense a signalé que des pilotes russes ont abattu un hélicoptère Mi-24 de l’armée de l’air ukrainienne dans la région de Kherson, et un avion ukrainien Su-25 a été abattu dans la région de Vogledar (DNR). Par ailleurs, les forces de défense aérienne russes ont détruit 7 drones ukrainiens et intercepté 17 obus HIMARS et Alder MLRS dans la RPD et la région de Kherson.

Les forces armées russes ont détruit la station radar du système de défense aérienne ukrainien S-300 et le système de missiles anti-aériens ukrainien Buk-M1 dans la région de Nikolaev, et la station radar de contre-batterie AN / TPQ-64 de fabrication américaine a été détruite dans la région de Kharkov.

En outre, l’armée russe a touché trois dépôts de munitions et des armes de roquettes et d’artillerie dans la région de Zaporozhye, la RPL et la région de Kherson, ainsi qu’une installation de stockage de carburant pour le matériel militaire des Forces armées ukrainiennes dans la région de Dnipropetrovsk.

De plus, les forces armées russes ont frappé quatre postes de commandement des forces armées ukrainiennes en RPD et dans la région de Kharkiv, ainsi que 64 unités d’artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 192 districts.

Selon Konashenkov, depuis le début de l’opération militaire spéciale, les éléments suivants ont été détruits : 332 avions, 171 hélicoptères, 2 465 drones, 388 systèmes de missiles anti-aériens, 6 448 chars et autres véhicules blindés, 884 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples. , 3 563 canons d’artillerie et de mortier de campagne, ainsi que 7 127 unités de véhicules militaires spéciaux.

Moscou, Natalya Petrova

Traduction : MIRASTNEWS

Source : newdaynews.ru