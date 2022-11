Le soldat capturé Tkachuk a annoncé la fuite des forces armées ukrainiennes depuis des positions près d’Artemivsk

© AP Photo / Evgueniy Maloletka

Soldats ukrainiens. Photo d’archive

RÉGION DE DONETSK, 7 novembre – RIA Novosti. Les troupes ukrainiennes subissent de lourdes pertes et quittent leurs positions près d’Artemivsk, a déclaré aux journalistes Pavel Tkachuk, un soldat de la 53e brigade mécanisée distincte des Forces armées ukrainiennes, qui a été fait prisonnier près de la ville.

L’homme a déclaré que peu de temps avant la capture, il y avait eu des « arrivées et des fusillades » constantes pendant la journée, à la suite desquelles de nombreuses personnes sont mortes et ont été blessées. Selon lui, les forces de sécurité ukrainiennes tenaient des positions près du village d’Opytnoye. Après le bombardement, les soldats russes sont entrés dans la colonie. Ils se sont approchés de l’abri, ont remarqué le groupe de Tkachuk et ont ordonné de se rendre, ce qu’ils ont accepté.

« Le moral était assez bas. Peu de gens voulaient rester en position, même les « vieux » (militaires ukrainiens. – ndlr), qui pendant plusieurs mois, ils en avaient marre de tout, et les nouveaux venus qui voyaient ces bombardements, ces escarmouches incessantes, ne voulaient pas non plus se sacrifier et rester là-bas », a déclaré le prisonnier de guerre.

Auparavant, les correspondants de RIA Novosti avaient rapporté que les combattants du groupe Wagner menaient de féroces batailles pour la banlieue sud d’Artemovsk (nom ukrainien – Bakhmut) – le village d’Opytnoe, éliminant finalement les troupes de Kyiv du village d’Ivangrad, situé à un kilomètre des zones urbaines.

Artemovsk (Bakhmut) dans la partie de la RPD contrôlée par Kyiv est une importante plaque tournante du transport.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti