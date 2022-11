Les forces russes sur la défensive mais continuent de prendre d’assaut les bastions ukrainiens dans le Donbass

Les forces russes sont toujours sur la défensive sur presque toutes les lignes de front ukrainiennes, mais elles continuent de prendre d’assaut les bastions ukrainiens dans la région du Donbass.

De violents combats se poursuivent dans la région d’Ugledar, où des groupes d’assaut russes tentent de déloger des unités ukrainiennes de Pavlovka afin de prendre le contrôle de la route de ceinture stratégiquement importante. Après des jours de combats, la bataille pour le village s’est transformée en affrontements de position.

Au nord, les combats se poursuivent à Novomikhailovka, où les troupes russes tentent d’avancer et de couper la route de ravitaillement entre Ugledar et Mariinka. Au cours de la dernière journée, aucune tentative russe de prendre d’assaut les positions ukrainiennes n’a été signalée. Les Russes ont commencé à creuser et à renforcer la ligne de défense dans la partie orientale du village.

Les Russes ont également lancé une offensive sur la rive orientale du réservoir d’eau de Kakhovka. Les troupes russes ont lancé des opérations d’assaut vers le village de Shcherbaki afin de couper une section importante de la route.

Sur les lignes de front de la République populaire de Lougansk, de violents combats près de Belogorovka se poursuivent depuis plusieurs jours. Le 7 novembre, les combattants de Wagner auraient percé les défenses ukrainiennes et lancé l’opération de nettoyage dans la ville. Si les forces russes réussissent, elles poseront des problèmes importants aux unités ukrainiennes sur la rive droite de la rivière Seversky Donets.

L’armée russe a récemment revendiqué le contrôle du territoire de l’aéroport de Donetsk. Toutes les installations aéroportuaires ont été prises par les forces de la RPD en 2015, mais les Russes ont finalement repoussé les unités ukrainiennes des pistes de la périphérie ouest. Des combats se poursuivent au nord de la rocade de Donetsk, près des villages d’Opytne et de Vodyanoe.

Au sud de Bakhmut, les combattants de Wagner passent à l’offensive vers Andreevka afin de prendre le contrôle du chemin de fer. Au nord, ils ont attaqué Yakovlevka et coupé l’approvisionnement militaire des unités ukrainiennes le long de la route du nord.

La situation reste tendue dans la région de Kherson. Malgré l’évacuation des civils et les affirmations des commandants militaires russes sur une éventuelle retraite, il n’y a toujours aucune preuve du retrait des troupes russes de leurs positions sur les lignes de front. L’armée russe continue de renforcer la défense et de miner la zone. L’offensive ukrainienne à grande échelle est encore à venir.

Le rythme de l’avancée russe sur les lignes de front du Donbass est très lent. Les opérations offensives en cours sont toujours d’une importance tactique. À son tour, l’armée ukrainienne n’a pas encore pris de mesures décisives pour changer d’une manière ou d’une autre la situation sur les lignes de front dans d’autres régions.

L’obusier polonais du Krab est devenu la nouvelle cible des munitions russes Lancet sur les lignes de front ukrainiennes

Des sources du russe Wagner PMC ont partagé une autre vidéo montrant l’attaque réussie de la munition russe Lancet Loitering contre l’équipement militaire étranger utilisé par les forces armées ukrainiennes.

Cette fois, la cible du Lancet russe était l’obusier automoteur 155-mm de fabrication polonaise AHS Krab.

Officiellement, l’AHS Krab a été développé en Pologne et entièrement produit par l’industrie locale. Cependant, il s’est avéré que certains de ses principaux composants sont d’origine étrangère. Par exemple, fin 2014, un contrat a été signé avec la société sud-coréenne Samsung Techwin pour la fourniture de châssis prêts à l’emploi du K9 Thunder ACS et leur production sous licence ultérieure en Pologne.

La Pologne a essayé de promouvoir ses Krabs sur le marché international, mais aucune armée étrangère n’était intéressée à l’acheter. L’Ukraine est devenue leur premier utilisateur étranger.

Selon des sources polonaises, fin octobre, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiy Reznikov, a affirmé que la Pologne avait déjà transféré trois divisions d’obusiers automoteurs 155 mm/52 Krab à l’Ukraine, soit un total de 54 installations. Les premiers obusiers auraient été déployés en Ukraine en mai.

Le haut potentiel technique et de combat fait du Krab une cible prioritaire pour les forces russes. L’armée russe dispose de tous les moyens nécessaires pour détecter et détruire de telles cibles dans les parkings, en marche ou en position de tir.

L’armée russe utilise le Lancet et d’autres types de munitions de vagabondage contre les forces ennemies et leur équipement militaire avancé depuis février avec beaucoup de succès. Au cours des dernières semaines, l’utilisation de ces munitions a été considérablement élargie.

