Bloomberg : les autorités américaines demandent aux banques de continuer à travailler avec certaines entreprises russes

WASHINGTON, 7 novembre – RIA Novosti. Le Trésor américain et le Département d’État conseillent tacitement aux plus grandes banques américaines de ne pas cesser leurs opérations avec certaines entreprises russes « stratégiques », rapporte Bloomberg, citant des sources.

Selon les médias, nous parlons entre autres d’institutions financières telles que JPMorgan et Citigroup. Les autorités américaines les exhortent à continuer de fournir des « services de base », dont les transferts d’argent et la conversion en dollars, aux entreprises « stratégiques » comme Gazprom, Uralkali et PhosAgro.

La Maison Blanche a souligné que l’ensemble de l’économie russe n’était pas sous sanctions en raison du conflit en Ukraine. Sur cette base, les autorités exhortent les entreprises à continuer de traiter avec les secteurs autorisés « pour éviter une catastrophe économique mondiale », indique l’article.

De leur côté, les représentants des banques américaines Citigroup et JPMorgan ont refusé de commenter ces informations à RIA Novosti.

L’Occident a intensifié la pression des sanctions sur la Russie au sujet de l’Ukraine, ce qui a entraîné une hausse des prix de l’électricité, du carburant et de la nourriture en Europe et aux États-Unis. Le président Vladimir Poutine a précédemment déclaré que la politique d’endiguement et d’affaiblissement de la Russie est une stratégie à long terme pour l’Occident, et les sanctions ont porté un coup sérieux à l’ensemble de l’économie mondiale. Selon lui, le principal objectif des États-Unis et de ses alliés est d’aggraver la vie de millions de personnes. Moscou a déclaré à plusieurs reprises que la Russie résoudrait tous les problèmes que l’Occident lui créerait.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti