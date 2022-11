Le ministre russe de la Défense, Choïgou, a ordonné de commencer le retrait des troupes de la rive droite vers la rive gauche du Dniepr

MOSCOU, 9 novembre – RIA Novosti. Le ministre de la Défense, Sergei Choigou, a accepté la proposition du commandant du groupe conjoint des forces russes, Sergei Surovikin, d’organiser la défense dans la région de Kherson sur la rive gauche du Dniepr.

« En évaluant de manière approfondie la situation actuelle, il est proposé de prendre la défense le long de la rive gauche du Dniepr. Je comprends que c’est une décision très difficile. Dans le même temps, nous préserverons, surtout, la vie de nos militaires et, en général, l’efficacité au combat du groupe de troupes, le maintenir sur la rive droite dans une zone limitée est futile. De plus, une partie des forces et des moyens seront libérés, qui seront utilisés pour des opérations actives, y compris ceux d’ordre offensif, dans d’autres directions dans la zone de l’opération », a déclaré Surovikin.

Il a précisé que « la manœuvre des troupes sera effectuée dans un proche avenir, des formations et des unités occuperont des lignes défensives et des positions préparées en termes d’ingénierie sur la rive gauche du Dniepr ».

« Kherson et les colonies adjacentes ne peuvent pas être entièrement approvisionnées et fonctionner, la vie des gens est constamment en danger », a déclaré Surovikin.

Il a souligné que les forces armées ukrainiennes continuent de bombarder le barrage de Kakhovka – cela peut provoquer des inondations, qui entraîneront des pertes importantes. Celle-ci menace d’isoler les troupes de la rive droite du Dniepr si elles n’en sont pas retirées.

Le commandant a également noté que l’ennemi frappait les installations du gouvernement local, les écoles, les hôpitaux et d’autres installations socialement importantes.

Il a ajouté que plus de 115 000 personnes avaient été évacuées de la région.

Surovikin a également ajouté que les troupes russes résistent avec succès aux attaques ennemies sur toute la ligne de contact. Toutes les tentatives d’attaque des forces armées ukrainiennes dans les directions Kupyansky et Krasnolimansky ont été déjouées. Dans la direction de Donetsk, les unités russes ont achevé la défaite de l’ennemi sur la rive droite de la rivière Bakhmutka, et dans la direction sud-Donetsk, la libération de la colonie de Pavlovka est en cours d’achèvement.

Surovikin a souligné que les capacités de combat du groupe uni avaient considérablement augmenté, grâce à la mobilisation, il était possible d’augmenter sa composition et de créer des réserves. La partie ukrainienne subit de lourdes pertes en main-d’œuvre et en équipement.

Ce n’est que dans la direction de Kherson que les Forces armées ukrainiennes ont perdu d’août à octobre:

— plus de 9,5 mille tués et blessés ;

— plus de 200 réservoirs ;

— 500 véhicules blindés ;

— environ 600 véhicules à des fins diverses ;

— plus de 50 pièces d’artillerie et mortiers.

Les pertes des troupes russes dans cette direction sont sept à huit fois moindres que celles de l’ennemi.

La Russie mène une opération militaire en Ukraine depuis le 24 février. Vladimir Poutine a appelé sa tâche « la protection des personnes qui ont été victimes d’intimidation et de génocide par le régime de Kyiv pendant huit ans ». Selon lui, le but ultime est la libération du Donbass et la création de conditions garantissant la sécurité de la Russie.

Source : RIA Novosti

Stoltenberg a admis que l’OTAN n’avait pas une unité complète pour soutenir l’Ukraine

Le secrétaire général Stoltenberg a admis que l’OTAN n’avait pas une unité complète sur la question du soutien à l’Ukraine

BRUXELLES, 9 novembre – RIA Novosti. La grande majorité des pays de l’OTAN ont l’intention de continuer à soutenir Kyiv, bien qu’il y ait « certaines voix » qui ont une opinion différente sur cette question, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une visite au Royaume-Uni.

Il a donc répondu à la question de savoir si l’Occident avait peur de la « fatigue » de l’Ukraine.

« Bien sûr, il y a toujours des voix qui ont une opinion différente, c’est une situation normale dans les sociétés démocratiques, mais la grande majorité envoie un signal clair que nous continuerons à soutenir l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Stoltenberg a rappelé que « les alliés et partenaires de l’OTAN apportent un soutien sans précédent à l’Ukraine ». Selon lui, l’alliance continuera de le faire « aussi longtemps qu’il le faudra ».

Dans le contexte d’une opération spéciale pour libérer le Donbass, les pays occidentaux continuent d’injecter des armes en Ukraine. Moscou a déclaré à plusieurs reprises que ces approvisionnements ne faisaient que prolonger le conflit et que le transport d’armes devenait une cible légitime pour l’armée russe. Comme l’a souligné le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, les actions occidentales n’auront qu’un effet négatif.

Source : RIA Novosti