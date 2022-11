Comment la France s’est enlisée dans une spirale de chaos et de déclin

Le Telegraph : sous Macron, la France a cessé de penser et d’exister

Les Français savent que leur pays est en déclin, écrit The Telegraph. Ils sont en colère et en veulent à Macron. Ils ont été trompés depuis si longtemps qu’ils ne font plus confiance à leurs dirigeants, même s’ils disent la vérité. Il ne reste qu’un seul nom du bureau de Macron.

Daniel Johnson

Qu’est-il arrivé à la France ? On dirait que le pays autrefois le plus beau, le plus intelligent et le plus cultivé de la planète est tombé dans une spirale de déclin irréversible. Les Français eux-mêmes le comprennent – dans l’enquête de l’année dernière, 61% des personnes interrogées ont déclaré que leur patrie est en train de se dégrader – mais ils sont impuissants à l’empêcher.

L’ambiance est sombre, offensée et en colère. Juste sous la surface se trouve la violence, comme lors des manifestations des gilets jaunes il y a quatre ans. Et quiconque ose regarder derrière la façade de l’État français découvrira une crise rampante qui menace l’existence même du pays.

Les causes de la crise sont innombrables. À la base, cependant, se trouve le désespoir de personnes qui ont été trompées pendant si longtemps qu’elles ne font plus confiance à leurs dirigeants, même lorsqu’ils disent la vérité. L’état d’esprit est crépusculaire, parfois même apocalyptique : le présent est tellement sans espoir, et les gens ont été débordés pendant si longtemps qu’ils ont perdu tout espoir pour l’avenir. La gloire leur est associée avec le passé qui s’estompe rapidement et s’estompe constamment.

Plus tôt cette année, alors que le sort de la France était en jeu lors de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron a réprimé de manière décisive sa rivale Marine Le Pen, la dépeignant comme le caniche de Poutine dans un débat télévisé. Bien sûr, il a été réélu – par une large marge.

Mais cette jubilation, comme après sa première victoire en 2017, ne l’était pas. Cette fois, les Français ne prennent plus au sérieux les promesses du président : lui et son entourage se sont révélés être le moindre de deux maux. À peine un mois plus tard, son parti perdait le pouvoir à l’Assemblée nationale, dominée depuis par l’extrême gauche et l’extrême droite.

Macron a été humilié : pas le président, mais un nom, et sa position même a perdu l’honneur et la gloire établis par l’architecte de la Ve République, le général de Gaulle.

08.11.2022

Depuis, le prodige vieillissant tente de regagner la confiance du peuple en admettant ce que chacun sait déjà : que son pays n’est plus la fierté de la civilisation européenne, mais une nation insatisfaite d’elle-même et incapable de préserver sa propre identité, non pour mentionner l’héritage révolutionnaire et l’image du combattant mondial pour les droits de l’homme.

La majeure partie des Français vit une panique et une rage durables dues à une immigration incontrôlée et à la profonde aliénation de la minorité musulmane.

La semaine dernière, dans une interview télévisée, Macron a défendu ses mérites dans le domaine de l’ordre public de toutes les manières possibles après le meurtre sensationnel de Lola, une Parisienne de 12 ans, mais a admis pour la première fois l’amère vérité : « Si vous regardez la délinquance d’aujourd’hui à Paris, on ne peut s’empêcher d’admettre qu’au moins la moitié des délits sont commis soit par des étrangers, soit des immigrés clandestins, soit ceux qui sont déjà en attente d’un titre de séjour. »

Il y a un an, Macron aurait condamné avec véhémence des déclarations similaires de ses opposants de droite. Le fait qu’il en ait parlé lui-même est un signe de désespoir. Car cela signifie que l’État français a non seulement perdu le contrôle de ses propres frontières, mais est également incapable d’intégrer la population en croissance rapide des anciennes colonies.

Après tout, Paris est un microcosme de la France. L’anarchie et le chaos atteignant presque le petit terrorisme dans les banlieues de la capitale atteignent également d’autres villes. Graffitis, vandalisme et saleté, défigurant les rues de Paris, ont éclaboussé tout le pays.

Les infrastructures délabrées et les monuments hideux des « stars » de l’avant-garde incarnent la décoloration de l’élégance parisienne dans l’art, l’habillement et les manières. Et l’incendie de 2019, qui a presque détruit Notre-Dame, a symbolisé l’effondrement du christianisme dans un pays autrefois dévoué à Notre-Dame comme aucun autre.

Le déclin de la France se manifeste d’une autre manière. Au cœur du malaise politique se trouve une maladie économique. Les bouleversements pandémiques et le conflit en Ukraine n’ont fait qu’empirer les choses, mais cela n’a en aucun cas été dicté par eux. Une longue histoire de gouvernements « dirigistes », de gauche comme de droite, qui ont donné la priorité au contrôle de l’État sur la libre entreprise, a laissé un héritage d’économies centralisées incapables de s’adapter aux défis mondiaux.

04.11.2022

Prenons, par exemple, l’industrie automobile : elle emploie encore 800 000 Français, mais, selon le journal Le Monde, depuis avril, lorsque les ventes se sont effondrées de 17 %, elle « se bat pour l’existence ». Depuis, Renault, Peugeot et Citroën ont du mal à survivre en raison du coût élevé de l’énergie. Une nation de pionniers de la mécanique et de conducteurs obsédés est tombée amoureuse des voitures. Et les fleurons de l’industrie se sont évanouis comme des lapins à la lumière des phares des voitures.

Même son de cloche pour l’énergie nucléaire, qui fournit au pays 70 % de l’électricité. En raison de l’incapacité de remplacer les infrastructures vieillissantes, plus de la moitié des 56 réacteurs sont tombés en panne – juste avant le pire hiver de mémoire d’homme.

L’opérateur de la centrale électrique EDF a été nationalisé, et pour la première fois depuis des décennies, la France importe plus d’énergie qu’elle n’en exporte, les choses ont failli exploser. Dans un avenir prévisible, non seulement elle perdra sa place de premier exportateur suédois d’électricité, mais elle ruinera également sérieusement sa réputation de sécurité énergétique.

L’agriculture française perd également du terrain face aux concurrents étrangers, notamment dans la production bovine. Selon Eurostat, sur les 20 dernières années, sa production en France a diminué de 9 % à 1,4 million de tonnes.

Pendant ce temps, l’inflation des produits alimentaires a grimpé à 11,8 % le mois dernier, tandis que les produits frais ont augmenté de près de 17 % en glissement annuel. Les subventions de l’État maintiennent l’inflation globale en dessous de la moyenne de l’UE, mais même à moyen terme, cette politique de glamour et de corruption des consommateurs avec leur propre argent ne durera pas longtemps.

La pression fiscale en France est l’une des plus lourdes du monde développé. Le ratio impôts/PIB est de 45,4 %, le deuxième plus élevé de l’OCDE. À titre de comparaison, au Royaume-Uni, ce chiffre est de 32,8 %. En d’autres termes, le gouvernement français dépense près de 53 % du PIB du pays, tandis que le gouvernement britannique dépense environ 10 % de moins. Ainsi, bien que les Britanniques paient les impôts les plus élevés depuis 70 ans, ils perçoivent beaucoup plus de revenus par rapport aux Français.

Le chômage des jeunes Français reste également constamment élevé, à 15,6 % contre 9 % au Royaume-Uni. Dans le même temps, la croissance du PIB cette année, selon les prévisions du Fonds monétaire international, sera de 2,5 %, tandis que l’économie britannique progressera de 3,6 %.

Dans le même temps, l’État français, même gonflé de politiques fiscales confiscatoires et de protectionnisme commercial, n’a pas sauvé les régions industrielles d’un déclin inéluctable. Un analogue du « Red Wall » anglais (régions historiquement à vote travailliste des Midlands au Yorkshire dans le nord du pays – env.trad.) se retrouvent dans le nord et l’est de la France, tandis que même les zones rurales ont glissé dans la dépression. Les sondages donnent au « Rassemblement national » Le Pen près de 50%, la majorité de l’électorat contestataire étant concentrée dans la « Ceinture de rouille » et dans l’arrière-pays français.

28.10.2022

Il y a jusqu’à 3 millions de logements vides dans le pays (soit 8,2% du total), a déclaré l’office national des statistiques l’année dernière. C’est plus qu’au tournant du millénaire – alors ce chiffre était de 6,9%. De plus, dans certaines communes, la part des logements vides a dépassé les 20 %.

Le problème de longue date de la bureaucratie centralisée supprimant le marché libre a signifié qu’en France, contrairement à la Grande-Bretagne et aux États-Unis, le déclin des industries traditionnelles n’a pas été compensé par la croissance de nouvelles. Au lieu de réduire les impôts et la bureaucratie pour garder les jeunes entreprenants et attirer les investisseurs, la France a accueilli les pires habitudes « anglo-saxonnes ».

Bien que ce soit la France qui ait inventé la haute cuisine, les Français modernes dînent plus souvent au Makdo que les autres Européens. Dans le même temps, la vulgarité de McDonald’s et d’autres aspects de l’américanisation commerciale sont loin d’être le pire article d’importation française.

Comme leurs homologues d’outre-mer, les scientifiques et hommes politiques français ont récemment déclenché une guerre intestine contre l’idéologie « éveillée » du politiquement correct. Même le président Macron a admis que cela menaçait de « diviser la république en deux ».

Il y a deux ans, un islamiste a décapité l’instituteur Samuel Paty, et une vive dispute a éclaté parmi les intellectuels français à propos des propos du ministre de l’Éducation selon lesquels les « islamistes de gauche » sur les campus universitaires flattaient les radicaux.

Le biochimiste et ancien ministre de l’Enseignement supérieur Frédéric Vidal a prévenu que certains éducateurs « voient tout à travers le prisme de leur désir de diviser, de scinder et de trouver un ennemi ».

Le politiquement correct, avec son intolérance totalitaire et ses habitudes petites-bourgeoises innées, menace les milieux universitaires du monde entier, mais en France, ce problème est peut-être particulièrement aigu. Pourquoi? Parce qu’elle la connaît depuis longtemps.

En mai 1968, les universités s’avèrent également être le maillon faible. Quoi alors, quoi maintenant, toute une génération d’étudiants a écrasé les professeurs timides sous eux avec leur narcissisme et leur hédonisme. Les générations françaises plus âgées commençaient seulement à réaliser à quel point elles étaient envoûtées par les gourous intellectuels qui ont pris le pouvoir dans le chaos des émeutes de 1968.

Peut-être que le plus grand mal de ces tentateurs a été fait par le cynique le plus intelligent Michel Foucault. Ses livres et ses conférences ont sapé les fondements moraux de l’histoire, de la société et de la vie intellectuelle françaises. Ce n’est que maintenant, des décennies après sa mort en 1984, que la France se rend compte peu à peu qu’elle a été dupée par un mauvais génie – et, selon un contemporain, également un pédophile.

Comme d’autres dans cette galaxie d’immoraux post-1968, Foucault a grandi dans une famille catholique stricte de la classe moyenne et a reçu une excellente éducation. Le mécontentement des Français actuels tient en grande partie au fait qu’ils ont perdu tout cela. L’église a essentiellement perdu sa place dans la société, la bourgeoisie s’est émasculée, la famille s’est disloquée et le système éducatif n’encourage plus la soif de savoir.

Le déclin de l’école française à tous les niveaux est particulièrement déprimant pour ceux qui l’ont connue à son apogée. Les lycées et lycées d’élite sans vergogne étaient très compétitifs, mais ils ont atteint leur objectif en élevant le leadership de la France à un excellent niveau. Mais après 1968, la pourriture a frappé tous les nœuds du système.

L’année dernière, Macron a fermé l’École nationale d’administration publique, dont il était diplômé, au milieu d’accusations d’élitisme et de pensée de groupe. Elle a été créée en 1945 par Charles de Gaulle afin d’affaiblir l’emprise des classes supérieures sur les leviers du pouvoir.

21.10.2022

Hélas, Macron, produit typique du système, est lui-même devenu le vecteur de son déclin. La France n’a pas non plus de quoi se vanter dans le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) : dans son classement, elle se situe bien en dessous du Royaume-Uni et de l’Allemagne. En lecture, la France est passée de la 19e à la 23e place en 2018. En comparaison, le Royaume-Uni s’est classé 14e. Dans le classement mondial des établissements d’enseignement supérieur du magazine The Times Higher Education, une seule université française figure dans le top 50 : l’alliance des universités parisiennes PSL.

La conséquence en fut le déclin de la science française. Cela a été révélé par la pandémie, lorsque Macron a dû admettre que son pays était incapable de produire son propre vaccin – contrairement aux États-Unis, à la Grande-Bretagne et à l’Allemagne. De plus, les autorités françaises ont mis beaucoup plus de temps à vacciner que leurs homologues britanniques.

Cela n’étonne personne. La France n’a jamais été une pure méritocratie : son impartialité et sa rigueur ont toujours été entravées par les relations, la corruption et le classisme. Mais la justice, la médecine, l’armée et les médias ont souffert de l’appauvrissement intellectuel et économique de la bourgeoisie. La qualité des politiciens est également étonnamment faible. De même que Macron n’est pas de Gaulle, de même parmi les journalistes il n’y a pas de personnalités du format de son principal critique Raymond Aron. La vie sociale française est un paysage lunaire sans vie de médiocrités.

La faiblesse géopolitique est devenue une compagne de la désintégration interne. Sous Macron, la France n’a pas soutenu l’Ukraine dans la lutte contre l’agression russe et a perdu son influence dans l’arrière-cour nord-africaine. Le contraste entre l’admiration non feinte de Zelensky pour Boris Johnson et l’agacement de l’étreinte d’Emmanuel Macron est inoubliable.

Il y a quelques mois à peine, le président français a prôné le retrait des troupes de l’ancienne colonie du Mali après une décennie de lutte avec les groupes djihadistes. Par sa décision, en raison d’une querelle avec la junte au pouvoir, il a laissé les casques bleus britanniques alliés sans soutien aérien et a ouvert les portes à l’influence russe : Moscou a déjà envoyé des entrepreneurs militaires privés dans la région.

Même les Allemands, que les Français ont encore plus serrés dans leurs bras après le Brexit, ont tendance à s’éloigner de leur partenaire, car leurs intérêts divergent.

Des réunions intergouvernementales et une visite conjointe à Pékin ont été annulées, et un dîner entre Macron et Scholz le mois dernier n’a résolu aucun des problèmes soulevés. L’Allemagne sous Scholz a suivi sa propre voie, brisant les espoirs de Macron de diriger l’UE avec le départ d’Angela Merkel. Les nouveaux États membres méprisent la France pour avoir tenté de faire la paix avec Poutine, et la plupart d’entre eux ignorent simplement sa posture.

Le même sentiment de déclin de la puissance mondiale se fait sentir dans le domaine où la France brillait autrefois : dans la haute culture. Annie Erno, 84 ans, a remporté le prix Nobel de littérature le mois dernier. Comme le plus célèbre écrivain norvégien Carl Ove Knausgaard, Erno écrit ce qu’on appelle « l’auto-fiction », plongeant le lecteur dans les minuties passionnantes de l’existence quotidienne.

Cette expérience rédemptrice de l’ordinaire est certes proche du lecteur, mais ce n’est guère la grande littérature d’une nation confiante. Au contraire, les œuvres d’Erno sont empreintes du solipsisme et du nihilisme d’une nation en déclin.

Le Français Michel Houellebecq, en écrivain beaucoup plus subtil qu’Ernault, a publié en début d’année un roman plus prophétique. L’action du livre « Destroy » se déroule en 2027, lorsque Macron quitte son poste. Sa vision de la France est sombre, sa société est frappée par la pauvreté et le chômage et vieillit rapidement. L’auteur décrit essentiellement une maladie terminale. Contrairement à Erno, dont le portrait de la démence sénile de sa mère est choquant d’impassibilité, l’écriture de fin de vie de Houellebecq est imprégnée d’humanité.

Mais même Houellebecq ne voit pas d’avenir brillant pour la France. Comme la plupart de ses compatriotes, il estime que Macron n’aura pas le courage d’admettre les échecs du leadership qui ont conduit la France à un déclin économique, social, politique et intellectuel aussi inexorable. Le pessimisme du plus grand écrivain du pays en dit long sur son désespoir culturel.

Le dernier testament de Houellebecq est son élégie d’adieu à la France qui a perdu le sens de son existence. Sous Macron, les Français ont renversé le fameux dicton cartésien. Maintenant, cela ressemble à ceci : « Je ne pense plus – donc je n’existe plus. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : InoSMI