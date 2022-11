Global Times : Washington n’est pas vraiment intéressé par la paix en Ukraine

MOSCOU, 9 novembre – RIA Novosti. L’administration Joe Biden n’est pas vraiment intéressée à résoudre le conflit ukrainien et ne l’utilise que pour affaiblir la Russie et l’Europe, écrit l’édition chinoise du Global Times.

Les auteurs pensent que la publication sur la réduction du volume de soutien à l’Ukraine par les républicains a été faite intentionnellement avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, et avec des pourparlers potentiels entre Kyiv et Moscou susceptibles de s’effondrer en raison de l’ingérence de la Maison Blanche, les alliés européens n’auront d’autre choix que de poursuivre et d’accroître leur soutien à l’Ukraine malgré la crise économique et énergétique.

Le but ultime des États-Unis, selon la publication, est que le conflit dure indéfiniment. L’Ukraine sera sacrifiée comme un pion afin que la Russie et l’Europe puissent être détruites, laissant Washington relativement indemne entre-temps.

« La communauté internationale doit être déçue de toute initiative américaine censée promouvoir la paix », exhortent les chroniqueurs du Global Times.

Le Washington Post, citant des personnes proches des discussions, a rapporté que l’administration du président américain Joe Biden avait demandé en privé aux dirigeants ukrainiens de faire preuve d’ouverture aux négociations avec la Russie. Le journal américain The Wall Street Journal, citant des sources, a rapporté que le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan a eu des entretiens confidentiels avec l’assistant présidentiel russe pour les affaires étrangères Youri Ushakov et le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolai Patrushev au cours des derniers mois.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RIA Novosti

Perspectives glissantes d’une solution diplomatique pour la guerre ukrainienne

Au milieu des élections sénatoriales américaines, les médias ont lancé des discussions actives sur la possibilité de négociations entre Kiev et Moscou. Les rapports des MSM selon lesquels Washington inciterait Kiev à ne pas abandonner la diplomatie s’expliquent en grande partie par la situation pré-électorale à Washington. Le gaspillage du budget américain a un impact beaucoup plus important sur l’électeur américain que d’aider l’Ukraine pour des motifs prétendument altruistes au nom de la démocratie.

Jusqu’à présent, la position du Kremlin sur les négociations reste inchangée. Depuis le tout début de l’opération militaire en Ukraine, les responsables de Moscou ont constamment déclaré qu’ils étaient prêts à négocier, tant avec Kiev qu’avec leurs patrons à Washington.

Cependant, en raison du refus de l’Ukraine, le dialogue est impossible. Le régime de Kiev a interdit toute négociation avec la partie russe au niveau législatif.

Toujours le 9 novembre, l’ambassadeur de Russie aux États-Unis a déclaré que le dialogue politique entre Moscou et Washington était paralysé. Les contacts de la mission diplomatique russe avec les organes exécutifs américains ont été bloqués à l’initiative américaine. Les employés de l’ambassade de Russie aux États-Unis reçoivent des menaces et les tentatives de blocage du travail de la mission diplomatique se poursuivent.

Alors que dans la pratique les États-Unis bloquent par tous les moyens la possibilité d’une issue pacifique au conflit en Ukraine, les médias ont fait circuler des déclarations selon lesquelles l’administration du président américain Joe Biden appelle secrètement le chef de l’Ukraine à faire preuve d’ouverture aux négociations avec Moscou.

Cependant, ces rapports visaient principalement la population américaine, qui a voté pour les élections au Sénat américain, ainsi que d’autres partenaires ukrainiens qui ne voient plus de sens à soutenir le régime impuissant de Kiev.

On peut supposer que l’administration Biden a intentionnellement divulgué des informations sur les négociations, dans le but de masquer le travail de la CIA, qui supervise le marché noir des armes en provenance d’Ukraine.

Dans le même temps, l’atout de la ville de Kherson se joue sur le champ de bataille ukrainien. Selon certains communiqués de presse, les États-Unis et l’OTAN auraient autorisé l’ouverture de négociations si Kherson était capturé par les forces de Kiev. Dans ce cas, Kiev pourra entamer un dialogue en position de force.

Étant donné que l’armée russe a annoncé la possibilité d’un retrait sur la rive gauche du Dniepr, il y a une forte probabilité que Kiev puisse prendre le contrôle de la ville presque sans combat.

Dans ce cas, Zelensky s’envolera pour le sommet du G20 en tant que vainqueur. L’Indonésie a déjà fait savoir qu’elle était prête à organiser une rencontre entre Poutine et Zelensky et Poutine et Biden en marge du sommet. Cependant, le président russe n’a pas encore confirmé sa participation au G20 de 2022.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front