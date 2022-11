L’armée américaine opère dans plus de pays que nous ne le pensons

Un nouveau rapport révèle que le DOD utilise des programmes de « coopération en matière de sécurité » pour des « guerres secrètes », recommande que le Congrès les freine.

1er lieutenant Salvatore Buzzurro de l’US Army Africa, mentor militaire du programme de formation et d’assistance aux opérations d’urgence en Afrique, donne à un soldat des forces armées de la Sierra Leone des conseils sur les techniques de mouvement. L’armée SL s’entraîne avec le programme ACOTA depuis deux ans, et c’est la cinquième compagnie qui se prépare pour sa mission de maintien de la paix dans un autre pays. Photo de l’US Army Africa.

Écrit par Jim Lobé

Les forces militaires américaines se sont engagées dans des hostilités non autorisées dans beaucoup plus de pays que ce que le Pentagone a révélé au Congrès, sans parler du public, selon un nouveau rapport majeur publié à la fin de la semaine dernière par le Brennan Center for Justice de la New York University School of Law.

« L’Afghanistan, l’Irak, peut-être la Libye. Si vous demandiez à l’Américain moyen où les États-Unis ont été en guerre au cours des deux dernières décennies, vous obtiendriez probablement cette courte liste », selon le rapport Secret War: How the U.S. Uses Partnerships and Proxy Forces to Wage War Under the Radar. « Mais cette liste est erronée – au moins 17 pays dans lesquels les États-Unis se sont engagés dans un conflit armé par le biais de forces terrestres, de forces par procuration ou de frappes aériennes. »

« Cette prolifération de guerres secrètes est un phénomène relativement récent, antidémocratique et dangereux », a écrit l’auteur du rapport, Katherine Yon Ebright, dans l’introduction. « La conduite d’hostilités non divulguées dans des pays non signalés contrevient à notre conception constitutionnelle. Cela invite à une escalade militaire imprévisible pour le public, le Congrès et même les diplomates chargés de gérer les relations extérieures des États-Unis.

Le rapport de 39 pages se concentre sur les soi-disant programmes de « coopération en matière de sécurité » autorisés par le Congrès en vertu de l’autorisation d’utilisation de la force militaire de 2001, ou AUMF, contre certains groupes terroristes. L’un de ces programmes, connu sous le nom de section 127e, autorisait le ministère de la Défense à « fournir un soutien aux forces étrangères, aux forces irrégulières, aux groupes ou aux individus engagés dans le soutien ou la facilitation des opérations militaires en cours autorisées par les forces d’opérations spéciales des États-Unis pour lutter contre le terrorisme ».

Selon le rapport, ce «soutien» a été interprété au sens large – ou, plus précisément, trop largement – ​​par le Pentagone. En pratique, cela a permis à l’armée américaine de « développer et contrôler des forces par procuration qui combattent au nom et parfois aux côtés des forces américaines » et d’utiliser la force armée pour défendre ses partenaires locaux contre des adversaires (dans ce que le Pentagone appelle « l’autodéfense collective ».) indépendamment du fait que ces adversaires constituent une menace pour le territoire ou les personnes des États-Unis, et, dans certains cas, que les adversaires aient ou non été officiellement désignés comme cibles légitimes en vertu de l’AUMF de 2001.

En Somalie en 2016, par exemple, les forces américaines ont invoqué «l’autodéfense collective» pour lancer une attaque contre une milice rivale de la Force de sécurité du Puntland, une brigade d’élite initialement recrutée, entraînée et équipée par la CIA, puis prise en charge par le Pentagone en 2011.

De plus, le Pentagone a déployé le PSF, qui était largement indépendant du gouvernement somalien, pour combattre al-Shabab et l’État islamique de Somalie, parfois aux côtés des forces américaines, pendant plusieurs années avant que l’exécutif ne désigne al-Shabab comme cibles légitimes. Elle n’a jamais ainsi désigné l’ISS.

De même, au Cameroun, les forces américaines accompagnant une force partenaire dans le cadre d’une mission de «conseil et d’assistance» ont fini par tirer et tuer un adversaire. Le Pentagone y a utilisé un programme de l’article 127 pour poursuivre les dirigeants de Boko Haram, un groupe terroriste qui « n’a jamais été publiquement identifié comme une force associée à Al-Qaïda, et donc une cible légitime, en vertu de l’AUMF de 2001 », selon le rapport.

Le Congrès entend rarement parler de ces incidents car, selon le rapport, le DOD insiste sur le fait qu’ils sont trop mineurs ou « épisodiques » pour atteindre le niveau des « hostilités » qui déclencheraient des exigences de déclaration en vertu de la résolution de 1973 sur les pouvoirs de guerre.

Une exception, cependant, est survenue en octobre 2017 lorsque quatre soldats américains, qui ont été déployés au Niger dans le cadre d’un programme connexe de « coopération en matière de sécurité » connu sous le nom de section 333, qui autorise le Pentagone à « former et équiper » des forces étrangères partout dans le monde. Leur présence sur le terrain, cependant, a été autorisée en vertu d’un décret exécutif permanent, ou EXORD, qui permet aux forces américaines d’engager des combats dans des circonstances particulières, une autorité parallèle dont le Congrès n’avait pas été informé auparavant. L’incident a choqué les législateurs qui ignoraient que des troupes américaines opéraient sur le terrain au Niger.

« J’ai des gars au Kenya, au Tchad, au Cameroun, au Niger [et] en Tunisie qui font le même genre de choses que les gars en Somalie, s’exposant au même genre de danger et pas seulement sur 127 échos », s’est vanté le brigadier Le général Donald Bolduc (retraité), qui a commandé les forces spéciales américaines en Afrique jusqu’en 2017 et se présente actuellement comme républicain au Sénat américain dans le New Hampshire. « Nous avons eu des gars blessés dans tous les types de missions que nous faisons. »

Le rapport, qui s’appuie sur des travaux publiés par des journalistes d’investigation, des entretiens avec des responsables compétents et du personnel du Congrès, des documents et des dossiers officiels, ainsi que l’analyse juridique de l’auteur, identifie 13 pays avec des programmes de la section 127e en plus de la Somalie et du Cameroun. Ils comprennent l’Afghanistan, l’Égypte, l’Irak, le Kenya, le Liban, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la Syrie, la Tunisie et le Yémen. Mais il a souligné que la liste n’est presque certainement pas exhaustive.

Cinquante pays, du Mexique au Pérou à l’ouest en passant par l’Indonésie et les Philippines (où les forces américaines sont connues pour avoir participé à des opérations de combat) à l’est, et couvrant 22 pays rien qu’en Afrique du Nord et subsaharienne (sans parler de l’Ukraine ) avaient des programmes de l’article 333 en place à la mi-2018, selon le rapport.

Selon le rapport, les programmes de coopération en matière de sécurité entrepris en vertu de l’article 1202 de la loi de 2018 sur l’autorisation de la défense nationale sont peut-être encore plus dangereux que les programmes de lutte contre le terrorisme de l’article 127e. En utilisant un langage qui reflète l’article 127e, cette disposition va au-delà des objectifs de lutte contre le terrorisme de l’article 1273e en autorisant le « soutien » aux forces partenaires « engagées dans le soutien ou la facilitation d’opérations de guerre irrégulières par les forces d’opérations spéciales des États-Unis ».

La « guerre irrégulière » est définie par le DOD comme une « concurrence… sans conflit armé traditionnel » ou une « guerre totale ». Les responsables du Pentagone ont décrit la section 1202 comme « un outil très utile pour permettre des opérations de guerre irrégulières… pour dissuader et vaincre… les puissances révisionnistes et les régimes voyous ». Ils ont également insisté sur le fait que « la guerre irrégulière sera probablement de plus en plus invoquée alors que le DOD commence à donner la priorité à la concurrence des grandes puissances ».

« Globalement, le but de l’autorité [Section] 1202 est d’adopter l’approche [Section] 127e du département consistant à créer et à contrôler les forces partenaires et à l’exercer contre des pays comme la Chine, la Russie, l’Iran et la Corée du Nord », selon le rapport. . « La section 1202, en bref, soulève le même potentiel que le § 127e pour les hostilités que le Congrès n’a pas autorisées, mais avec des conséquences bien plus graves car l’ennemi pourrait être un État puissant doté de l’arme nucléaire. »

Compte tenu des risques accrus, le simple fait d’abroger ou de réformer « des AUMF obsolètes et surchargées… [est] insuffisant », conclut le rapport. « Le Congrès devrait abroger ou réformer les autorités de coopération en matière de sécurité du ministère de la Défense. Jusqu’à ce qu’il le fasse, la nation continuera d’être en guerre – sans, dans certains cas, le consentement ou même la connaissance de son peuple. »

Traduction : MIRASTNEWS

Source : RESPONSIBLE STATECRAFT