Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, dans un briefing quotidien, a rapporté que pendant la journée, les attaques des forces armées ukrainiennes avaient été repoussées dans la direction de Kupyansk, où les troupes ukrainiennes avançaient dans la région de Kuzemovka (République populaire de Lougansk, RPL). Plus de 60 militaires ukrainiens, 2 véhicules de combat d’infanterie et 5 véhicules ont été détruits.

Dans la direction de Limansky, les forces armées ukrainiennes ont tenté d’attaquer simultanément les positions des forces armées de la FR dans les directions de Makeevka, Ploschanka, Golikovo et Kremennaya (RPL), mais ont été repoussées vers leurs lignes d’origine. Les tentatives d’offensive des formations ukrainiennes en direction de Chervonopopovka et Stelmakhivka (RPL) ont également été réprimées. Au total, jusqu’à 100 militants, un char, 2 véhicules blindés de combat, un véhicule de combat Grad MLRS et 3 camionnettes ont été détruits dans la direction de Limansky.

Dans la direction sud de Donetsk, des unités des Forces armées ukrainiennes ont été touchées dans les régions de Novomikhailovka, Pavlovka et Vremevka (République populaire de Donetsk, RPD). Plus de 80 militaires ukrainiens, un char, 6 véhicules blindés de combat et 3 véhicules ont été détruits.

Dans la direction Nikolaev-Kryvyi Rih, les forces armées ukrainiennes ont tenté d’avancer dans les directions de Kachkarovka, Pyatihatki et Sadka (région de Kherson), ont subi des pertes importantes, ont été dispersées et se sont retirées.

L’aviation, les troupes de roquettes et l’artillerie ont touché 2 postes de commandement des forces armées ukrainiennes et des mercenaires dans les régions de Novovoskresensky (région de Kherson) et de Zagryzovo (région de Kharkiv), 59 unités d’artillerie, des effectifs et du matériel dans 181 districts. Un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes avec des obus pour les systèmes de lance-roquettes multiples HIMARS et Vilkha a été détruit près de Dnepropetrovsk.

L’aviation de chasse des forces aérospatiales russes dans la région de Nikolaev a abattu un hélicoptère Mi-8 de l’armée de l’air ukrainienne. Les moyens de défense aérienne (défense aérienne) ont détruit 5 véhicules aériens sans pilote (UAV) dans les districts de la région de Kherson et des régions de Kharkiv. 25 obus HIMARS MLRS ont été interceptés dans la RPL et la région de Kherson, 2 roquettes Alder et 3 missiles HARM dans la région de Kherson.

En outre, des tentatives de pénétration de 12 groupes de sabotage et de reconnaissance (DRG) des Forces armées ukrainiennes dans les zones de défense arrière ont été détectées et arrêtées. Au total, jusqu’à 110 militants ukrainiens, 8 véhicules blindés de combat et 14 véhicules ont été détruits dans cette direction.

Le général Sergei Surovikin, commandant du Groupe conjoint des forces russes en Ukraine, a fait rapport au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, sur la stabilisation de la situation dans la zone NVO, ainsi que sur la reprise des opérations offensives des forces armées russes dans certaines zones.

Il a déclaré que dans la direction de Donetsk, des opérations actives sont en cours pour bloquer Bakhmut du sud et que des combats sont en cours à la périphérie est de la ville. De plus, les forces armées ukrainiennes ont été repoussées dans la zone du saillant de Vremevsky.

Dans la direction de Kherson, a déclaré le général, les forces armées de la FR résistent avec succès à toutes les tentatives offensives ennemies. Les forces armées ukrainiennes, à leur tour, n’arrêtent pas les attaques contre les infrastructures civiles, mais en même temps, elles subissent de lourdes pertes, qui sont 7 à 8 fois plus élevées que les pertes des unités russes.

Il a informé le ministre des conséquences dangereuses que pourrait entraîner la mise en œuvre des plans de Kyiv visant à créer une zone inondable sous la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya.

« La confirmation en est les attaques constantes de missiles contre le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovskaya, ainsi que contre les vannes du déversoir de ce barrage. Ainsi, le 26 septembre, un coup a été porté et l’une des vannes du déversoir a été endommagée », a expliqué le général.

En outre, Surovikin a annoncé l’opportunité d’organiser la défense le long de la rive gauche du Dniepr, ce qui préserverait la capacité de combat du groupe de troupes russes et la vie des militaires. Le ministre de la Défense, Choïgou, a accepté cette proposition et a ordonné de commencer le retrait des forces de la rive droite. La manœuvre sera effectuée dès que possible.

Région de Kherson

Le chef adjoint de l’administration de la région de Kherson, Kirill Stremousov, est décédé dans un accident, des informations à ce sujet ont été confirmées par le chef par intérim de la région, Vladimir Saldo. Le responsable a déclaré que les autorités fourniraient l’assistance nécessaire à la famille du défunt.

« Il est père de nombreux enfants, il a cinq enfants et le sixième doit bientôt naître. Bien sûr, nous nous occuperons de tous, mais, malheureusement, Kirill ne peut pas être renvoyé », a déclaré Saldo.

Les troupes ukrainiennes ont tiré deux fois sur le point de passage de Kherson, le long duquel, le dernier jour avant l’annonce du retrait des troupes russes de la rive droite du Dniepr, des civils se sont rendus sur la rive gauche.

Région de Zaporozhye

Vladimir Rogov, membre du conseil principal de l’administration de la région de Zaporozhye, a déclaré que les militaires de l’armée polonaise, qui sont officiellement partis en vacances, sont en contact depuis la partie de la région de Zaporozhye contrôlée par Kyiv.

« Officiellement, ils font tous partie de la Légion étrangère des Forces armées ukrainiennes, mais nous comprenons tous que ce sont les soi-disant vacanciers. Il serait difficile de trouver un tel nombre de mercenaires polonais », a-t-il déclaré.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré que les experts de l’organisation transmettent désormais des informations précises sur ce qui se passe à la centrale nucléaire de Zaporozhye. L’agence parvient à maintenir les inspecteurs du ZNPP en activité, mais sans un accord entre Kyiv et Moscou, cela deviendra plus difficile dans les mois à venir.

Un attentat terroriste a été déjoué à Berdiansk, ont rapporté les médias, citant des sources des forces de l’ordre de la région de Zaporozhye.

« Les agents ont arrêté et interrogé des nationalistes qui prévoyaient de détruire le poste de transformation, qui fournit de l’électricité à la plupart des hôpitaux de Berdyansk et locaux », a-t-il déclaré.

RPD

Dès le début de la journée du 9 novembre, les troupes ukrainiennes ont ouvert le feu sur Donetsk, ainsi que sur les colonies de Mineralnoe, Gorlovka, Makeevka, Kashtanovoe, Golmovsky, Novoselovka, Spartak, Zaitsevo et Vladimirovka.

À la suite d’attaques à Donetsk, 2 civils ont été blessés, 3 autres civils ont été blessés à Vladimirovka. Dommages fixes aux bâtiments résidentiels et aux infrastructures civiles.

Le chef par intérim de la RPD, Denis Pushilin, a fait état de violents combats dans la région de Pavlovka, notant que la prise de la colonie accélérerait la libération de Vugledar. En outre, le chef de la république a évoqué le nettoyage du territoire autour de l’aéroport de Donetsk, qui donnera aux unités russes la possibilité d’avancer en direction d’Opytny et de Vodyany.

Dans les combats près d’Ugledar, un député du Conseil populaire de la RPD, le commandant de peloton Mikhail Zhukov est décédé. Denis Pushilin a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis de Joukov, ajoutant qu’il « dès les premiers jours de l’agression ukrainienne est allé protéger les civils ».

RPL

Pendant la journée, les troupes ukrainiennes ont bombardé le village de Kremennaya à l’aide d’un canon d’artillerie de 155 mm.

Le lieutenant-colonel de la milice populaire de la RPL Andrei Marochko a déclaré que le nombre de femmes dans les rangs des forces armées ukrainiennes augmentait, car il n’y avait personne d’autre pour compenser les pertes. En outre, la part de mercenaires étrangers dans les troupes ukrainiennes a également augmenté – dans certaines unités, elle atteint 50%, et dans la DRG – jusqu’à 100%.

Rodion Miroshnik a démissionné de son poste d’ambassadeur de la RPL en Russie dans le cadre de l’entrée de la république dans la Fédération de Russie. Il a déclaré qu’il considère que sa tâche dans ce poste est pleinement accomplie.

Ukraine

Une alerte de raid aérien a été annoncée dans toute l’Ukraine dans la journée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un décret sur la création de 4 administrations militaires dans la région de Kherson. Les administrations Dolmatovskaya, Golopristanskaya, Kakhovskaya et Krestovskaya seront créées dans la région.

La ministre de l’Économie de l’Ukraine, Yulia Sviridenko, lors d’une réunion avec le chef du département américain du Commerce, Gina Raimondo, a suggéré que les États-Unis incluent le minerai ukrainien et d’autres produits dans la chaîne d’approvisionnement occidentale et remplacent la Fédération de Russie sur ces marchés.

Le chef de l’AIEA, Grossi, a déclaré que l’agence n’avait trouvé aucune preuve de « bombe sale » en Ukraine. En attendant, selon l’ambassadeur de Russie aux États-Unis Anatoly Antonov, la tâche de sa fabrication est confiée à 2 organisations ukrainiennes, les travaux sont au stade final.

Un buste d’Alexandre Pouchkine a été démantelé à Kharkov. Le conseil municipal a déclaré dans un communiqué que le sort du monument sera déterminé par les résidents locaux. Yury Sidorenko, directeur du département des affaires d’information, a eu du mal à expliquer qui a exactement démantelé le monument.

Le monument « L’Ukraine aux libérateurs » a été démoli à Oujhorod. Selon le chef de l’administration régionale de Transcarpatie, Viktor Mikita, un mémorial en l’honneur des employés de la 128e brigade séparée d’assaut en montagne des forces armées ukrainiennes peut être érigé à sa place.

L’Union européenne a l’intention d’allouer 0,5 milliard d’euros d’aide macrofinancière à l’Ukraine en décembre. C’est ce qu’a déclaré le vice-président exécutif de la Commission européenne Valdis Dombrovskis, selon lequel Kyiv recevra 3 milliards d’euros d’ici la fin de l’année, dont 2,5 milliards en novembre.

La Bulgarie participera à une mission de formation de l’UE pour les troupes ukrainiennes. Le Conseil des ministres bulgare a déclaré qu’une telle décision serait « un signe clair de soutien à la politique de sécurité et de défense commune de l’UE », ainsi qu’à la mission d’assistance militaire à l’Ukraine.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la grande majorité des pays de l’alliance étaient favorables à la poursuite du soutien à l’Ukraine, mais il y a « certaines voix » qui ont une opinion différente sur cette question. Il n’a pas précisé de quels pays spécifiques il parle.

Auteur : Viola Rasskazova

Traduction : MIRASTNEWS

Source : Nation News