Les drones russes Lancet partent à la chasse sur le front de Kherson (Vidéos)

Région de Moscou, Russie – le 25 juin 2019 : un drone d’attaque ZALA Lancet-3 développé par Kalachnikov Concern sur l’affichage à l’Armée 2019 Forum technique militaire international au Patriot Park. Marina Lystseva/TASS

Le 11 novembre, plusieurs vidéos documentant les récentes frappes russes contre les forces ukrainiennes avec des munitions flottantes Lancet ont été diffusées par RIA Novosti et d’autres sources d’information russes.

Les frappes ont détruit deux obusiers tractés M777 de 155 mm de fabrication américaine, un obusier tracté D-20 de 152 mm de fabrication soviétique, un véhicule du génie BAT-2 de fabrication soviétique et un véhicule léger utilisé par les forces ukrainiennes pour transporter des munitions.

Au moins certaines des frappes ont eu lieu sur le front de Kherson. Lors de son briefing du matin, le ministère russe de la Défense a déclaré que trois obusiers M777, deux véhicules de combat d’infanterie et trois camionnettes des forces ukrainiennes ont été détruits sur le front avec des munitions et d’autres armes Lancet pendant le retrait organisé des forces russes de la ville de Kherson et son environnement.

Le Lancet, qui a été développé par le groupe ZALA Aero, est équipé d’un système électoro-optique qui lui permet de détecter, suivre et verrouiller des cibles statiques et mobiles.

Les attaques récentes ont apparemment été menées avec une version améliorée du Lancet-3 qui présente une conception plus aérodynamique avec des ailes en forme de X allongées. Cette version a une autonomie d’une heure et est armée d’une ogive pesant cinq kilogrammes.

La petite section radar et la signature infrarouge minimale des petites munitions flottantes comme le Lancet les rendent presque impossibles à suivre et à intercepter.

L’armée russe a étendu l’utilisation du Lancet et d’autres types de munitions comme les Geranium-1 et 2, qui seraient des copies des Shahed-131 et 136 iraniens, au cours des dernières semaines. En conséquence, les forces ukrainiennes ont subi de lourdes pertes humaines et matérielles.

Traduction : MIRASTNEWS

Source : South Front

Nouveau Smart Sight pour mortiers testé avec succès dans le Donbass (vidéo)

Cliquez pour voir l’image en taille réelle. Source : https://t.me/rogozin_do

Un nouveau «viseur intelligent» pour les mortiers a été testé avec succès en République populaire de Donetsk (RPD), a annoncé Dmitri Rogozine, ancien chef de la société spatiale russe Roscosmos, via sa chaîne Telegram le 10 novembre.

Le viseur intelligent a été testé sur un mortier lourd par des militaires du 1er corps d’armée de la RPD au centre d’entraînement Tsarist Wolves, qui a été créé très récemment pour aider les forces de Donetsk à résoudre des problèmes militaro-techniques.

« Aujourd’hui, dans le Donbass, notre groupe technique… a terminé avec succès les essais d’un « viseur intelligent » pour les mortiers. Très bientôt, la nouvelle technologie sera utilisée au combat sur toute la ligne de front », a déclaré Rogozine dans un article de Telegram.

Au cours de l’essai, un mortier 2S12 Sani de 120 mm équipé du viseur intelligent a tiré plusieurs coups touchant toutes les cibles. Une vidéo du test a été partagée par Rogozine.

Le viseur intelligent est apparemment construit autour d’un ordinateur balistique qui calcule, en fonction de divers facteurs, la trajectoire balistique nécessaire pour atteindre la cible avec le type particulier d’obus de mortier à tirer.

Rogozine a déclaré que davantage d’équipements et de technologies militaires conçus par le centre de formation Tsarist Wolves seront testés dans les semaines et les mois à venir.

Les forces de la RPD participent depuis le début à l’opération militaire spéciale russe en Ukraine. Donetsk a officiellement rejoint la Fédération de Russie en septembre dernier.

